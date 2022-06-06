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https://arabic.sputniknews.com/20220606/-مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-محيط-العاصمة-دمشق-1063193931.html
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
أفاد مراسل "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T20:31+0000
2022-06-06T20:40+0000
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وقال مصدر أمني سوري رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لصواريخ إسرائيلية في محيط العاصمة دمشق.وكشف المصدر عن أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ (جو أرض) باتجاه أحد المواقع في محيط العاصمة دمشق، مؤكدا أن "الصواريخ الاعتراضية لسلاح دفاعنا الجوي، تصدت لمعظمها قبل الوصول إلى هدفها".وختم المصدر أن الفرق الفنية والهندسية تعمل حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان تمهيدا لإعلانها.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق

20:31 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 20:40 GMT 06.06.2022)
© Photoالدفاعات الجوية السورية
الدفاعات الجوية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
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أفاد مراسل "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.
وقال مصدر أمني سوري رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لصواريخ إسرائيلية في محيط العاصمة دمشق.
وكشف المصدر عن أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ (جو أرض) باتجاه أحد المواقع في محيط العاصمة دمشق، مؤكدا أن "الصواريخ الاعتراضية لسلاح دفاعنا الجوي، تصدت لمعظمها قبل الوصول إلى هدفها".
وختم المصدر أن الفرق الفنية والهندسية تعمل حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان تمهيدا لإعلانها.
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