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70 شركة بريطانية تجرب العمل لمدة 4 أيام أسبوعيا
70 شركة بريطانية تجرب العمل لمدة 4 أيام أسبوعيا
تعتزم 70 شركة بريطانية خوض تجربة العمل لمدة 4 أيام أسبوعيا دون خفض أجور موظفيها البالغ عددهم أكثر من 3 آلاف عامل. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T07:02+0000
2022-06-06T07:02+0000
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وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن تجربة العمل لمدة 4 أيام أسبوعيا ستستمر لمدة 6 أشهر، وهي الفترة التي يعتبرها المنظمون أكبر فترة تجريبية للعمل 4 أيام في الأسبوع تجري في أي مكان في العالم.ومن المقرر أن تقدم الشركات لموظفيها 100 % من الأجر على الرغم من خفض ساعات العمل إلى 80 %، لكن الشركات اشترطت الالتزام بالحفاظ على 100 % على الأقل من الإنتاجية.ويتولى أكاديميون من جامعات أكسفورد وكامبردج، الإشراف على التجربة بالإضافة إلى خبراء في كلية بوسطن بالولايات المتحدة بالشراكة مع مركز الأبحاث أوتونومي.وتقدم الشركات المشاركة منتجات وخدمات تتنوع ما بين التعليم وخدمات الاستشارات، وسيعمل الباحثون مع كل منظمة مشاركة لقياس التأثير على الإنتاجية ورفاهية عمالها، وكذلك التأثير على البيئة والمساواة بين الجنسين.
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أخبار العالم الآن, مجتمع

70 شركة بريطانية تجرب العمل لمدة 4 أيام أسبوعيا

07:02 GMT 06.06.2022
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تعتزم 70 شركة بريطانية خوض تجربة العمل لمدة 4 أيام أسبوعيا دون خفض أجور موظفيها البالغ عددهم أكثر من 3 آلاف عامل.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن تجربة العمل لمدة 4 أيام أسبوعيا ستستمر لمدة 6 أشهر، وهي الفترة التي يعتبرها المنظمون أكبر فترة تجريبية للعمل 4 أيام في الأسبوع تجري في أي مكان في العالم.
ومن المقرر أن تقدم الشركات لموظفيها 100 % من الأجر على الرغم من خفض ساعات العمل إلى 80 %، لكن الشركات اشترطت الالتزام بالحفاظ على 100 % على الأقل من الإنتاجية.
ويتولى أكاديميون من جامعات أكسفورد وكامبردج، الإشراف على التجربة بالإضافة إلى خبراء في كلية بوسطن بالولايات المتحدة بالشراكة مع مركز الأبحاث أوتونومي.
وتقدم الشركات المشاركة منتجات وخدمات تتنوع ما بين التعليم وخدمات الاستشارات، وسيعمل الباحثون مع كل منظمة مشاركة لقياس التأثير على الإنتاجية ورفاهية عمالها، وكذلك التأثير على البيئة والمساواة بين الجنسين.
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