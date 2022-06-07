عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220607/أبرزها-القولون-العصبي-5-أسباب-لانتفاخ-البطن-وآلام-الظهر-معا-1063242619.html
أبرزها القولون العصبي... 5 أسباب لانتفاخ البطن وآلام الظهر معا
أبرزها القولون العصبي... 5 أسباب لانتفاخ البطن وآلام الظهر معا
يعاني البعض من انتفاخ البطن الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بالضيق وآلام في الظهر في نفس التوقيت، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسباب الارتباط بين الأمرين. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T19:46+0000
2022-06-07T19:46+0000
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104115/92/1041159259_240:0:1682:811_1920x0_80_0_0_704e2fcaec80417697d6fff2227c1947.jpg
موقع "Healthline" قدم إجابة عن هذه التساؤلات من خلال توضيح عدد من أسباب انتفاخ البطن وألم الظهر معا والتي جاءت كالتالي:1-الحيضتحيض المرأة حينما يسقط الرحم بطانته مرة واحدة في الشهر، الأمر الذي يسبب آلام وتشنجات وشعور بعدم الراحة في البطن وهو ما قد يمتد إلى الظهر.2- متلازمة ما قبل الحيضهذه المتلازمة عبارة عن حالة تؤثر على مزاج المرأة خلال أيام معينة وبشكل عام تحدث قبل الحيض مباشرة، بجانب بعض الأعراض الجسدية التي تشمل انتفاخ البطن وألم أسفل الظهر.3- الحمليسبب الحمل بعض الأعراض كالشعور بالتعب والغثيان وتورم الثديين والإمساك، وقد يتسبب أيضا في إصابة بعض النساء بتقلصات البطن وآلام الظهر والنزيف الخفيف.4- متلازمة القولون العصبيينتج عن هذه المتلازمة عدة أعراض من أبرزها تشنجات وانتفاخ البطن مع آلام الظهر.5- حصوات المرارةهذه الحصوات عبارة عن رواسب صلبة في المرارة، ومن أبرز الأعراض المصاحبة لهذه المشكلة الصحية انتفاخ البطن وآلام الظهر.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/5-فوائد-يمنحها-النوم-لدماغك-1063099593.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104115/92/1041159259_420:0:1501:811_1920x0_80_0_0_5ef109e18b151b585ba6e0fa1ce7a666.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة

أبرزها القولون العصبي... 5 أسباب لانتفاخ البطن وآلام الظهر معا

19:46 GMT 07.06.2022
CC0 / Pixabay / مرض القولون العصبي
مرض القولون العصبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبرTelegram
يعاني البعض من انتفاخ البطن الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بالضيق وآلام في الظهر في نفس التوقيت، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسباب الارتباط بين الأمرين.
موقع "Healthline" قدم إجابة عن هذه التساؤلات من خلال توضيح عدد من أسباب انتفاخ البطن وألم الظهر معا والتي جاءت كالتالي:
النوم والوقت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
5 فوائد يمنحها النوم لدماغك
4 يونيو, 20:58 GMT
1-الحيض
تحيض المرأة حينما يسقط الرحم بطانته مرة واحدة في الشهر، الأمر الذي يسبب آلام وتشنجات وشعور بعدم الراحة في البطن وهو ما قد يمتد إلى الظهر.
2- متلازمة ما قبل الحيض
هذه المتلازمة عبارة عن حالة تؤثر على مزاج المرأة خلال أيام معينة وبشكل عام تحدث قبل الحيض مباشرة، بجانب بعض الأعراض الجسدية التي تشمل انتفاخ البطن وألم أسفل الظهر.
3- الحمل
يسبب الحمل بعض الأعراض كالشعور بالتعب والغثيان وتورم الثديين والإمساك، وقد يتسبب أيضا في إصابة بعض النساء بتقلصات البطن وآلام الظهر والنزيف الخفيف.
4- متلازمة القولون العصبي
ينتج عن هذه المتلازمة عدة أعراض من أبرزها تشنجات وانتفاخ البطن مع آلام الظهر.
5- حصوات المرارة
هذه الحصوات عبارة عن رواسب صلبة في المرارة، ومن أبرز الأعراض المصاحبة لهذه المشكلة الصحية انتفاخ البطن وآلام الظهر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала