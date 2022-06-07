https://arabic.sputniknews.com/20220607/أبرزها-القولون-العصبي-5-أسباب-لانتفاخ-البطن-وآلام-الظهر-معا-1063242619.html
أبرزها القولون العصبي... 5 أسباب لانتفاخ البطن وآلام الظهر معا
أبرزها القولون العصبي... 5 أسباب لانتفاخ البطن وآلام الظهر معا
يعاني البعض من انتفاخ البطن الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بالضيق وآلام في الظهر في نفس التوقيت، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسباب الارتباط بين الأمرين. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T19:46+0000
2022-06-07T19:46+0000
2022-06-07T19:46+0000
الصحة
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موقع "Healthline" قدم إجابة عن هذه التساؤلات من خلال توضيح عدد من أسباب انتفاخ البطن وألم الظهر معا والتي جاءت كالتالي:1-الحيضتحيض المرأة حينما يسقط الرحم بطانته مرة واحدة في الشهر، الأمر الذي يسبب آلام وتشنجات وشعور بعدم الراحة في البطن وهو ما قد يمتد إلى الظهر.2- متلازمة ما قبل الحيضهذه المتلازمة عبارة عن حالة تؤثر على مزاج المرأة خلال أيام معينة وبشكل عام تحدث قبل الحيض مباشرة، بجانب بعض الأعراض الجسدية التي تشمل انتفاخ البطن وألم أسفل الظهر.3- الحمليسبب الحمل بعض الأعراض كالشعور بالتعب والغثيان وتورم الثديين والإمساك، وقد يتسبب أيضا في إصابة بعض النساء بتقلصات البطن وآلام الظهر والنزيف الخفيف.4- متلازمة القولون العصبيينتج عن هذه المتلازمة عدة أعراض من أبرزها تشنجات وانتفاخ البطن مع آلام الظهر.5- حصوات المرارةهذه الحصوات عبارة عن رواسب صلبة في المرارة، ومن أبرز الأعراض المصاحبة لهذه المشكلة الصحية انتفاخ البطن وآلام الظهر.
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الصحة
أبرزها القولون العصبي... 5 أسباب لانتفاخ البطن وآلام الظهر معا
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يعاني البعض من انتفاخ البطن الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بالضيق وآلام في الظهر في نفس التوقيت، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسباب الارتباط بين الأمرين.
موقع "Healthline" قدم إجابة عن هذه التساؤلات من خلال توضيح عدد من أسباب انتفاخ البطن وألم الظهر معا
والتي جاءت كالتالي:
تحيض المرأة حينما يسقط الرحم بطانته مرة واحدة في الشهر، الأمر الذي يسبب آلام وتشنجات وشعور بعدم الراحة في البطن وهو ما قد يمتد إلى الظهر.
هذه المتلازمة عبارة عن حالة تؤثر على مزاج المرأة خلال أيام معينة وبشكل عام تحدث قبل الحيض مباشرة، بجانب بعض الأعراض الجسدية التي تشمل انتفاخ البطن وألم أسفل الظهر.
يسبب الحمل بعض الأعراض كالشعور بالتعب والغثيان وتورم الثديين والإمساك، وقد يتسبب أيضا في إصابة بعض النساء بتقلصات البطن وآلام الظهر والنزيف الخفيف.
4- متلازمة القولون العصبي
ينتج عن هذه المتلازمة عدة أعراض من أبرزها تشنجات وانتفاخ البطن مع آلام الظهر.
هذه الحصوات عبارة عن رواسب صلبة في المرارة، ومن أبرز الأعراض المصاحبة لهذه المشكلة الصحية انتفاخ البطن وآلام الظهر.