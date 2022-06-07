"أبل" تكشف عن مميزات نظام تشغيل جديد لهواتف "آيفون"
© AP Photo / Karly Domb Sadofالجزء الخلفي لأجهزة "أبل" كالـ"آيفون" و الـ"آيباد"
© AP Photo / Karly Domb Sadof
أطلقت عملاق التكنولوجيا الأمريكية شركة "أبل" نظام تشغيل جديد لهواتف "آيفون" الذي يمتلك أكبر تحديث لشاشة القفل ومميزات أخرى تسهم في تحسين تجربة مستخدمي هواتفها الذكية.
جاء ذلك، أمس الاثنين، خلال مؤتمر المطورين الذي تقيمه الشركة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على مدى أسبوع للكشف عن أحدث منتجاتها.
iOS 16 Includes Fitness App As Standard, No Apple Watch Necessary https://t.co/oGzZKdM4gf by @waxeditorial pic.twitter.com/WyyQsUULxv— MacRumors.com (@MacRumors) June 6, 2022
ويقدم نظام تشغيل "أي أو إس 16" مميزات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والتواصل إضافة إلى تحديث شاشة القفل بصورة تمنح مستخدمي هواتف "آيفون" تجربة جديدة.
ويوفر نظام تشغيل "أبل" الجديد مميزات جديدة في تبادل الرسائل والبريد ومكتبة صور "آي كلاود"، إضافة إلى مزايا أفضل فيما يخص النص الحي والبحث العام المرئي.
ويسهم تحديث شاشة القفل ومكتبة "آي كلاود" في تحسين تجربة المستخدمين في عملية التواصل عبر الرسائل والبريد الإلكتروني، إضافة إلى استخدام تقنيات متطورة تمكن المستخدمين من الوصول إلى المعلومات الرئيسية للتطبيقات بطريقة جديدة وسهلة.
Fun fact: In iOS 16 we can edit iMessages… but not tweets— Marques Brownlee (@MKBHD) June 6, 2022
كما يوفر نظام التشغيل الجديد القدرة على رؤية كلمات سر الشبكات اللاسلكية إضافة إلى ميزة مراقبة التمارين الرياضية ما يعني أنه يمكن لمستخدمه التخلي عن ساعة "أبل"، إضافة إلى تحديثات خاصة بالطقس على شاشة القفل.
Apple finally lets you see your Wi-Fi network’s password in iOS 16 https://t.co/0ywlX9wusK pic.twitter.com/ptuUW34oqV— The Verge (@verge) June 7, 2022
ومن أبرز المميزات تقنيات "ميلتا - 3" التي تتيح لمستخدمي هواتف "آيفون" إنشاء رسومات متحركة بسرعة ودقة عالية، إضافة إلى مزايا أخرى تتعلق بتقييم الإعلانات والخصوصية.
The lock screen in iOS 16 now features widgets! Including live weather animations #WWDC22 pic.twitter.com/d1YjQDNtxC— 9to5Mac (@9to5mac) June 6, 2022
كما أعلنت "أبل" عن شريحة "إم - 2" التي تمثل الجيل التالي من شرائح "السيليكون" التي تم تصميمها لأجهزة "ماك"، وهي مصممة بتقنية معالجة دقتها 5 نانومتر لتسهم في تطوير قدرات معالجة البيانات وسرعة رسومات الغرافيك إضافة إلى زيادة سعة الذاكرة.