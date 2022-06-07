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"أبل" تكشف عن مميزات نظام تشغيل جديد لهواتف "آيفون"
"أبل" تكشف عن مميزات نظام تشغيل جديد لهواتف "آيفون"
أطلقت عملاق التكنولوجيا الأمريكية شركة "أبل" نظام تشغيل جديد لهواتف "آيفون" الذي يمتلك أكبر تحديث لشاشة القفل ومميزات أخرى تسهم في تحسين تجربة مستخدمي هواتفها... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T14:52+0000
2022-06-07T14:52+0000
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جاء ذلك، أمس الاثنين، خلال مؤتمر المطورين الذي تقيمه الشركة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على مدى أسبوع للكشف عن أحدث منتجاتها.ويقدم نظام تشغيل "أي أو إس 16" مميزات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والتواصل إضافة إلى تحديث شاشة القفل بصورة تمنح مستخدمي هواتف "آيفون" تجربة جديدة.ويسهم تحديث شاشة القفل ومكتبة "آي كلاود" في تحسين تجربة المستخدمين في عملية التواصل عبر الرسائل والبريد الإلكتروني، إضافة إلى استخدام تقنيات متطورة تمكن المستخدمين من الوصول إلى المعلومات الرئيسية للتطبيقات بطريقة جديدة وسهلة.كما يوفر نظام التشغيل الجديد القدرة على رؤية كلمات سر الشبكات اللاسلكية إضافة إلى ميزة مراقبة التمارين الرياضية ما يعني أنه يمكن لمستخدمه التخلي عن ساعة "أبل"، إضافة إلى تحديثات خاصة بالطقس على شاشة القفل.ومن أبرز المميزات تقنيات "ميلتا - 3" التي تتيح لمستخدمي هواتف "آيفون" إنشاء رسومات متحركة بسرعة ودقة عالية، إضافة إلى مزايا أخرى تتعلق بتقييم الإعلانات والخصوصية.كما أعلنت "أبل" عن شريحة "إم - 2" التي تمثل الجيل التالي من شرائح "السيليكون" التي تم تصميمها لأجهزة "ماك"، وهي مصممة بتقنية معالجة دقتها 5 نانومتر لتسهم في تطوير قدرات معالجة البيانات وسرعة رسومات الغرافيك إضافة إلى زيادة سعة الذاكرة.
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"أبل" تكشف عن مميزات نظام تشغيل جديد لهواتف "آيفون"

14:52 GMT 07.06.2022
© AP Photo / Karly Domb Sadofالجزء الخلفي لأجهزة "أبل" كالـ"آيفون" و الـ"آيباد"
الجزء الخلفي لأجهزة أبل كالـآيفون و الـآيباد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Karly Domb Sadof
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أطلقت عملاق التكنولوجيا الأمريكية شركة "أبل" نظام تشغيل جديد لهواتف "آيفون" الذي يمتلك أكبر تحديث لشاشة القفل ومميزات أخرى تسهم في تحسين تجربة مستخدمي هواتفها الذكية.
جاء ذلك، أمس الاثنين، خلال مؤتمر المطورين الذي تقيمه الشركة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على مدى أسبوع للكشف عن أحدث منتجاتها.
ويقدم نظام تشغيل "أي أو إس 16" مميزات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والتواصل إضافة إلى تحديث شاشة القفل بصورة تمنح مستخدمي هواتف "آيفون" تجربة جديدة.
ويوفر نظام تشغيل "أبل" الجديد مميزات جديدة في تبادل الرسائل والبريد ومكتبة صور "آي كلاود"، إضافة إلى مزايا أفضل فيما يخص النص الحي والبحث العام المرئي.
ويسهم تحديث شاشة القفل ومكتبة "آي كلاود" في تحسين تجربة المستخدمين في عملية التواصل عبر الرسائل والبريد الإلكتروني، إضافة إلى استخدام تقنيات متطورة تمكن المستخدمين من الوصول إلى المعلومات الرئيسية للتطبيقات بطريقة جديدة وسهلة.
كما يوفر نظام التشغيل الجديد القدرة على رؤية كلمات سر الشبكات اللاسلكية إضافة إلى ميزة مراقبة التمارين الرياضية ما يعني أنه يمكن لمستخدمه التخلي عن ساعة "أبل"، إضافة إلى تحديثات خاصة بالطقس على شاشة القفل.
ومن أبرز المميزات تقنيات "ميلتا - 3" التي تتيح لمستخدمي هواتف "آيفون" إنشاء رسومات متحركة بسرعة ودقة عالية، إضافة إلى مزايا أخرى تتعلق بتقييم الإعلانات والخصوصية.
كما أعلنت "أبل" عن شريحة "إم - 2" التي تمثل الجيل التالي من شرائح "السيليكون" التي تم تصميمها لأجهزة "ماك"، وهي مصممة بتقنية معالجة دقتها 5 نانومتر لتسهم في تطوير قدرات معالجة البيانات وسرعة رسومات الغرافيك إضافة إلى زيادة سعة الذاكرة.
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