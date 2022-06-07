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https://arabic.sputniknews.com/20220607/أبناء-بلدة-سورية-شرقي-سوريا-ينتزعون-العلم-الأمريكي-من-مدرعة-ويحرقونه-أمام-جنودها-1063217206.html
أبناء بلدة سورية شرقي سوريا ينتزعون العلم الأمريكي من مدرعة ويحرقونه أمام جنودها
أبناء بلدة سورية شرقي سوريا ينتزعون العلم الأمريكي من مدرعة ويحرقونه أمام جنودها
أحرق أبناء القبائل العربية في ريف محافظة الحسكة السورية العلم الأمريكي بعد انتزاعه من فوق إحدى المدرعات العسكرية التي حاولت اقتحام بلدتهم بعد التصدي لرتل من... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T11:55+0000
2022-06-07T11:55+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأفاد مراسل " سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية وأهلية في ريف الحسكة، أن مجموعة من أهالي بلدة حامو في ريف القامشلي بمساندة حاجز للجيش العربي السوري تصدوا لرتل عسكري تابع لقوات الاحتلال الأمريكي حاول الدخول إلى البلدة، اليوم الثلاثاء 7 حزيران/يونيو، وطردوه من المنطقة وأجبروه على العودة إلى خارج مناطق سيطرة الدولة السورية.وذكرت المصادر أن الرتل الأمريكي كان يضم 4 مدرعات عسكرية، مدعومًا بحوامتين للاحتلال في الأجواء، فقام الأهالي بالتصدي له بمؤازرة حاجز للجيش وطردوه من المنطقة، وتمكن أحد شبان البلدة من أبناء عشيرة الغنامة الطائية العربية من انتزاع العلم الأمريكي من فوق مدرعة وقام الأهالي بحرقه على الطريق الدولي أمام الرتل، مرددين هتافات التأييد للجيش العربي السوري وتنديداً بالوجود غير الشرعي لقوات الاحتلال الأمريكي.يشار أن أبناء القبائل العربية بمساندة حواجز الجيش العربي السوري مستمرين في تصديهم ومقاومتهم للارتال الأمريكية أو ما يسمى قوات "التحالف الأمريكي" التي تحاول عبر تكثيف محاولتها من اختراق القرى والبلدات العربية لكن فشلت في جميع محاولتها.وتشهد مناطق وأرياف شرقي سوريا (دير الزور والرقة والحسكة) تزايداً كبيراً في حالة الرفض الشعبي والعشائري لممارسات الجيش الأمريكي و"قسد" التي تتركز على اعتقال المدنيين وزج الشبان في معسكرات "التجنيد الإجباري" وسرقة الثروات الباطنية للشعب السوري.
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أخبار سوريا اليوم

أبناء بلدة سورية شرقي سوريا ينتزعون العلم الأمريكي من مدرعة ويحرقونه أمام جنودها

11:55 GMT 07.06.2022
© Sputnik . Ali Hashemأبناء بلدة سورية شرقي سوريا ينتزعون العلم الأمريكي من مدرعة ويحرقونه أمام جنودها
أبناء بلدة سورية شرقي سوريا ينتزعون العلم الأمريكي من مدرعة ويحرقونه أمام جنودها - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© Sputnik . Ali Hashem
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أحرق أبناء القبائل العربية في ريف محافظة الحسكة السورية العلم الأمريكي بعد انتزاعه من فوق إحدى المدرعات العسكرية التي حاولت اقتحام بلدتهم بعد التصدي لرتل من المدرعات المحمية بطائرتين مروحيتين.
وأفاد مراسل " سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية وأهلية في ريف الحسكة، أن مجموعة من أهالي بلدة حامو في ريف القامشلي بمساندة حاجز للجيش العربي السوري تصدوا لرتل عسكري تابع لقوات الاحتلال الأمريكي حاول الدخول إلى البلدة، اليوم الثلاثاء 7 حزيران/يونيو، وطردوه من المنطقة وأجبروه على العودة إلى خارج مناطق سيطرة الدولة السورية.
وذكرت المصادر أن الرتل الأمريكي كان يضم 4 مدرعات عسكرية، مدعومًا بحوامتين للاحتلال في الأجواء، فقام الأهالي بالتصدي له بمؤازرة حاجز للجيش وطردوه من المنطقة، وتمكن أحد شبان البلدة من أبناء عشيرة الغنامة الطائية العربية من انتزاع العلم الأمريكي من فوق مدرعة وقام الأهالي بحرقه على الطريق الدولي أمام الرتل، مرددين هتافات التأييد للجيش العربي السوري وتنديداً بالوجود غير الشرعي لقوات الاحتلال الأمريكي.
يشار أن أبناء القبائل العربية بمساندة حواجز الجيش العربي السوري مستمرين في تصديهم ومقاومتهم للارتال الأمريكية أو ما يسمى قوات "التحالف الأمريكي" التي تحاول عبر تكثيف محاولتها من اختراق القرى والبلدات العربية لكن فشلت في جميع محاولتها.
وتشهد مناطق وأرياف شرقي سوريا (دير الزور والرقة والحسكة) تزايداً كبيراً في حالة الرفض الشعبي والعشائري لممارسات الجيش الأمريكي و"قسد" التي تتركز على اعتقال المدنيين وزج الشبان في معسكرات "التجنيد الإجباري" وسرقة الثروات الباطنية للشعب السوري.
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