أثار جدلا واسعا في مصر... ما حكاية التعليق الذي تنبأ بكل ما يحدث لمحمد صلاح الآن
16:51 GMT 07.06.2022 (تم التحديث: 16:56 GMT 07.06.2022)
© AFP 2022 / FRANCK FIFEلاعب فريق "ليفربول" المصري، محمد صلاح، في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني، 28 مايو/ أيار 2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFE
أثار تعليق على منشور قديم للاعب المصري محمد صلاح، على "فيسبوك" تفاعلا كبيرا، إذ يبدو من النظرة الأولى كأن كاتبه تنبأ بكل ما سوف يحدث للنجم المحترف في ليفربول، خلال مشواره الكروي.
وتداول العديد صورة شاشة للمنشور الأصلي، مرفقا معه تعليق لمستخدم اسمه عمر بن سالم، وهو يقول لمحمد صلاح: "اطلع إعارة لفيورنتينا يا صلاح وربنا يسهل إن شاء الله وممكن تتألق وتروح فريق أكبر شوية روما مثلا، ساعتها موهبتك هتفرض نفسها وفرق الدوري الإنجليزي هتتهافت عليك، بس مش تشيلسي، ممكن مثلا ليفربول أو توتنهام بس خليك في ليفربول أحسن، ولما ترجع ساعتها أنا واثق ومتأكد إنك هتبقى أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي".
وظن الناس أن هذا التعليق كان قبل أن يغادر محمد صلاح نادي تشيلسي، خاصة أن تاريخ المنشور نفسه يعود إلى شهر أغسطس/آب من العام 2014 وهي الفترة التي كان يلعب فيها محمد صلاح لنادي تشيلسي قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى نادي فيرونتينا الإيطالي.
لكن بمراجعة تاريخ التعليق يلاحظ أنه مكتوب في تاريخ 25 من أبريل/نيسان 2018 وهي الفترة التي كان محمد صلاح يلعب فيها بالفعل لليفربول، إذ إنه وقع عقدا في يونيو/حزيران 2017 للانتقال إلى ليفربول في صفقة بلغت 39 مليون يورو (34 مليون جنيه إسترليني)، لمدة خمس سنوات، قادما من روما الإيطالي.
© Photoصورة شاشة معدلة لمنشور غير دقيق يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول اللاعب المصري محمد صلاح
صورة شاشة معدلة لمنشور غير دقيق يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول اللاعب المصري محمد صلاح
© Photo
وحدث جدال بين الكثيرين حول تاريخ المنشور، فمنهم من قال إن كاتب التعليق قصد أن يكتبه على سبيل السخرية، لأنه لخص مسيرة صلاح التي وقعت بالفعل وكتبها كأنها تنبؤ منه بالمستقبل، ومنهم من قال إنه مفبرك ببرنامج الفوتوشوب، لكنَّ آخرين لم يقتنعوا بذلك، حتى إن بعضهم بالغ فقال إن التعليق قبل المنشور بأربع سنوات وهذا أمر غير معقول.