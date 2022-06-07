https://arabic.sputniknews.com/20220607/أثار-جدلا-واسعا-في-مصر-ما-حكاية-التعليق-الذي-تنبأ-بكل-ما-يحدث-لمحمد-صلاح-الآن-1063237090.html

أثار جدلا واسعا في مصر... ما حكاية التعليق الذي تنبأ بكل ما يحدث لمحمد صلاح الآن

أثار جدلا واسعا في مصر... ما حكاية التعليق الذي تنبأ بكل ما يحدث لمحمد صلاح الآن

أثار تعليق على منشور قديم للاعب المصري محمد صلاح، على "فيسبوك" تفاعلا كبيرا، إذ يبدو من النظرة الأولى كأن كاتبه تنبأ بكل ما سوف يحدث للنجم المحترف في ليفربول،... 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T16:51+0000

2022-06-07T16:51+0000

2022-06-07T16:56+0000

رياضة

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وتداول العديد صورة شاشة للمنشور الأصلي، مرفقا معه تعليق لمستخدم اسمه عمر بن سالم، وهو يقول لمحمد صلاح: "اطلع إعارة لفيورنتينا يا صلاح وربنا يسهل إن شاء الله وممكن تتألق وتروح فريق أكبر شوية روما مثلا، ساعتها موهبتك هتفرض نفسها وفرق الدوري الإنجليزي هتتهافت عليك، بس مش تشيلسي، ممكن مثلا ليفربول أو توتنهام بس خليك في ليفربول أحسن، ولما ترجع ساعتها أنا واثق ومتأكد إنك هتبقى أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي".لكن بمراجعة تاريخ التعليق يلاحظ أنه مكتوب في تاريخ 25 من أبريل/نيسان 2018 وهي الفترة التي كان محمد صلاح يلعب فيها بالفعل لليفربول، إذ إنه وقع عقدا في يونيو/حزيران 2017 للانتقال إلى ليفربول في صفقة بلغت 39 مليون يورو (34 مليون جنيه إسترليني)، لمدة خمس سنوات، قادما من روما الإيطالي.وحدث جدال بين الكثيرين حول تاريخ المنشور، فمنهم من قال إن كاتب التعليق قصد أن يكتبه على سبيل السخرية، لأنه لخص مسيرة صلاح التي وقعت بالفعل وكتبها كأنها تنبؤ منه بالمستقبل، ومنهم من قال إنه مفبرك ببرنامج الفوتوشوب، لكنَّ آخرين لم يقتنعوا بذلك، حتى إن بعضهم بالغ فقال إن التعليق قبل المنشور بأربع سنوات وهذا أمر غير معقول.

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رياضة