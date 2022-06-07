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https://arabic.sputniknews.com/20220607/أمريكا-تأكل-نفسها-قفزة-كبيرة-في-أرقام-حوداث-القتل-بالأسلحة-النارية--1063212198.html
أمريكا تأكل نفسها... قفزة كبيرة في أرقام حوداث القتل بالأسلحة النارية
أمريكا تأكل نفسها... قفزة كبيرة في أرقام حوداث القتل بالأسلحة النارية
شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو/أيار، أكثر من 200 حادث إطلاق نار جماعي أسفرت جميعها عن مقتل أكثر من 250 شخصا. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T09:57+0000
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وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بتشديد قوانين حيازة السلاح في البلاد، مقترحاً حظر بيع بنادق هجومية أو رفع الحد الأدنى لسن شراء هذه الأسلحة، وذلك بالتزامن مع سلسلة جديدة من حوادث إطلاق النار.
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أمريكا تأكل نفسها... قفزة كبيرة في أرقام حوداث القتل بالأسلحة النارية

09:57 GMT 07.06.2022
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شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو/أيار، أكثر من 200 حادث إطلاق نار جماعي أسفرت جميعها عن مقتل أكثر من 250 شخصا.
وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بتشديد قوانين حيازة السلاح في البلاد، مقترحاً حظر بيع بنادق هجومية أو رفع الحد الأدنى لسن شراء هذه الأسلحة، وذلك بالتزامن مع سلسلة جديدة من حوادث إطلاق النار.
أمريكا تأكل نفسها... قفزة كبيرة في أرقام حوداث القتل بالأسلحة النارية - سبوتنيك عربي
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