https://arabic.sputniknews.com/20220607/أنطونوف-الحوار-الروسي-الأمريكي-في-مستوى-منخفض-لم-يسبق-له-مثيل--1063246475.html
أنطونوف: الحوار الروسي الأمريكي في مستوى منخفض لم يسبق له مثيل
أنطونوف: الحوار الروسي الأمريكي في مستوى منخفض لم يسبق له مثيل
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، يوم الثلاثاء، إن الحوار السياسي بين روسيا والولايات المتحدة عند مستوى منخفض لم يسبق له مثيل ويقتصر على... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T21:48+0000
2022-06-07T21:48+0000
2022-06-07T21:48+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال أنطونوف على الهواء في برنامج بولشايا إيغرا ("اللعبة الكبيرة") على القناة الأولى الروسية: "الحوار السياسي الروسي الأمريكي عند مستوى منخفض غير مسبوق"، لافتا إلى أنه "يتم تقويض الثقة، والتعاون ينهار حتى في القضايا ذات الاهتمام المشترك الواضح".وأضاف الدبلوماسي الروسي إن الحوار "يقتصر على مناقشة القضايا الفنية".ولفت أنطونوف أيضا إلى أنَّ الجانبين لا يجريان حاليا حوارا حول الاستقرار الاستراتيجي واصفا الوضع بأنه "خاطئ" لأن "العالم يتوقع إجراءات ملموسة" من الولايات المتحدة وروسيا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/ممثل-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-أمريكا-تنهب-الموارد-الطبيعية-السورية-1062699771.html
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أخبار أوكرانيا
أنطونوف: الحوار الروسي الأمريكي في مستوى منخفض لم يسبق له مثيل
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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، يوم الثلاثاء، إن الحوار السياسي بين روسيا والولايات المتحدة عند مستوى منخفض لم يسبق له مثيل ويقتصر على مناقشة القضايا الفنية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال أنطونوف على الهواء في برنامج بولشايا إيغرا ("اللعبة الكبيرة") على القناة الأولى الروسية: "الحوار السياسي الروسي الأمريكي عند مستوى منخفض غير مسبوق"، لافتا إلى أنه "يتم تقويض الثقة، والتعاون ينهار حتى في القضايا ذات الاهتمام المشترك الواضح".
وأضاف الدبلوماسي الروسي إن الحوار "يقتصر على مناقشة القضايا الفنية".
ولفت أنطونوف أيضا إلى أنَّ الجانبين لا يجريان حاليا حوارا حول الاستقرار الاستراتيجي واصفا الوضع بأنه "خاطئ" لأن "العالم يتوقع إجراءات ملموسة" من الولايات المتحدة وروسيا.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.