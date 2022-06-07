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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/أنطونوف-الحوار-الروسي-الأمريكي-في-مستوى-منخفض-لم-يسبق-له-مثيل--1063246475.html
أنطونوف: الحوار الروسي الأمريكي في مستوى منخفض لم يسبق له مثيل
أنطونوف: الحوار الروسي الأمريكي في مستوى منخفض لم يسبق له مثيل
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، يوم الثلاثاء، إن الحوار السياسي بين روسيا والولايات المتحدة عند مستوى منخفض لم يسبق له مثيل ويقتصر على... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T21:48+0000
2022-06-07T21:48+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال أنطونوف على الهواء في برنامج بولشايا إيغرا ("اللعبة الكبيرة") على القناة الأولى الروسية: "الحوار السياسي الروسي الأمريكي عند مستوى منخفض غير مسبوق"، لافتا إلى أنه "يتم تقويض الثقة، والتعاون ينهار حتى في القضايا ذات الاهتمام المشترك الواضح".وأضاف الدبلوماسي الروسي إن الحوار "يقتصر على مناقشة القضايا الفنية".ولفت أنطونوف أيضا إلى أنَّ الجانبين لا يجريان حاليا حوارا حول الاستقرار الاستراتيجي واصفا الوضع بأنه "خاطئ" لأن "العالم يتوقع إجراءات ملموسة" من الولايات المتحدة وروسيا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/ممثل-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-أمريكا-تنهب-الموارد-الطبيعية-السورية-1062699771.html
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أخبار أوكرانيا

أنطونوف: الحوار الروسي الأمريكي في مستوى منخفض لم يسبق له مثيل

21:48 GMT 07.06.2022
© Sputnik . Vladimir Pesna / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف
نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© Sputnik . Vladimir Pesna
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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، يوم الثلاثاء، إن الحوار السياسي بين روسيا والولايات المتحدة عند مستوى منخفض لم يسبق له مثيل ويقتصر على مناقشة القضايا الفنية.
موسكو - سبوتنيك. وقال أنطونوف على الهواء في برنامج بولشايا إيغرا ("اللعبة الكبيرة") على القناة الأولى الروسية: "الحوار السياسي الروسي الأمريكي عند مستوى منخفض غير مسبوق"، لافتا إلى أنه "يتم تقويض الثقة، والتعاون ينهار حتى في القضايا ذات الاهتمام المشترك الواضح".
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
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25 مايو, 16:03 GMT
وأضاف الدبلوماسي الروسي إن الحوار "يقتصر على مناقشة القضايا الفنية".
ولفت أنطونوف أيضا إلى أنَّ الجانبين لا يجريان حاليا حوارا حول الاستقرار الاستراتيجي واصفا الوضع بأنه "خاطئ" لأن "العالم يتوقع إجراءات ملموسة" من الولايات المتحدة وروسيا.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:54 GMT
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