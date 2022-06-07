https://arabic.sputniknews.com/20220607/أنطونوف-الصحفيون-الروس-يتعرضون-للمضايقة-في-الولايات-المتحدة-1063196668.html

أنطونوف: الصحفيون الروس يتعرضون للمضايقة في الولايات المتحدة

أنطونوف: الصحفيون الروس يتعرضون للمضايقة في الولايات المتحدة

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن الصحفيين الروس في الولايات المتحدة يتعرضون لمضايقات وحظرا صريحا على البث وغيرها من القيود. 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T01:44+0000

2022-06-07T01:44+0000

2022-06-07T01:44+0000

أناتولي أنطونوف

الولايات المتحدة الأمريكية

وسائل الإعلام الروسية

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وأشار أنطونوف، اليوم الثلاثاء، إلى أن أجهزة المخابرات الأمريكية تحاول إقناع العاملين في وسائل الإعلام الروسية بالتعاون.وأضاف، "لديهم وصول محدود إلى الأحداث الرسمية.. عملية الحصول على تأشيرات العمل معقدة.. يتم حظر الحسابات المصرفية".وأكد، أن أجهزة المخابرات الأمريكية تحاول إقناع العاملين في وسائل الإعلام الروسية بالتعاون.وفي وقت سابق، ذكرت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي حاولوا التقرب من رئيس مكتب إحدى وسائل الإعلام الروسية من أجل إقناعه "التعاون".وتواصل الولايات المتحدة فرض قيود جديدة على الصحفيين الروس من أجل تخويفهم وإجبارهم على المغادرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220505/أنطونوف-موسكو-مستعدة-لاستئناف-الحوار-مع-واشنطن-حول-الاستقرار-الاستراتيجي-1061894500.html

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أناتولي أنطونوف, الولايات المتحدة الأمريكية, وسائل الإعلام الروسية