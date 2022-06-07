https://arabic.sputniknews.com/20220607/أنطونوف-الصحفيون-الروس-يتعرضون-للمضايقة-في-الولايات-المتحدة-1063196668.html
أنطونوف: الصحفيون الروس يتعرضون للمضايقة في الولايات المتحدة
أنطونوف: الصحفيون الروس يتعرضون للمضايقة في الولايات المتحدة
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن الصحفيين الروس في الولايات المتحدة يتعرضون لمضايقات وحظرا صريحا على البث وغيرها من القيود. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T01:44+0000
2022-06-07T01:44+0000
2022-06-07T01:44+0000
أناتولي أنطونوف
الولايات المتحدة الأمريكية
وسائل الإعلام الروسية
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وأشار أنطونوف، اليوم الثلاثاء، إلى أن أجهزة المخابرات الأمريكية تحاول إقناع العاملين في وسائل الإعلام الروسية بالتعاون.وأضاف، "لديهم وصول محدود إلى الأحداث الرسمية.. عملية الحصول على تأشيرات العمل معقدة.. يتم حظر الحسابات المصرفية".وأكد، أن أجهزة المخابرات الأمريكية تحاول إقناع العاملين في وسائل الإعلام الروسية بالتعاون.وفي وقت سابق، ذكرت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي حاولوا التقرب من رئيس مكتب إحدى وسائل الإعلام الروسية من أجل إقناعه "التعاون".وتواصل الولايات المتحدة فرض قيود جديدة على الصحفيين الروس من أجل تخويفهم وإجبارهم على المغادرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/أنطونوف-موسكو-مستعدة-لاستئناف-الحوار-مع-واشنطن-حول-الاستقرار-الاستراتيجي-1061894500.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أناتولي أنطونوف, الولايات المتحدة الأمريكية, وسائل الإعلام الروسية
أنطونوف: الصحفيون الروس يتعرضون للمضايقة في الولايات المتحدة
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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن الصحفيين الروس في الولايات المتحدة يتعرضون لمضايقات وحظرا صريحا على البث وغيرها من القيود.
وأشار أنطونوف، اليوم الثلاثاء، إلى أن أجهزة المخابرات الأمريكية تحاول إقناع العاملين في وسائل الإعلام الروسية بالتعاون
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وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، "الصحفيون الروس الذين تم إرسالهم إلى الولايات المتحدة يتعرضون للمضايقة. يواجهون حظرا مباشرا على البث على الأراضي الأمريكية".
وأضاف، "لديهم وصول محدود إلى الأحداث الرسمية.. عملية الحصول على تأشيرات العمل معقدة.. يتم حظر الحسابات المصرفية".
وأكد، أن أجهزة المخابرات الأمريكية تحاول إقناع العاملين في وسائل الإعلام الروسية بالتعاون.
وفي وقت سابق، ذكرت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي حاولوا التقرب من رئيس مكتب إحدى وسائل الإعلام الروسية من أجل إقناعه "التعاون".
وتواصل الولايات المتحدة فرض قيود جديدة على الصحفيين الروس من أجل تخويفهم وإجبارهم على المغادرة.