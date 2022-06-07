https://arabic.sputniknews.com/20220607/أنقرة-تقرير-البرلمان-الأوروبي-بشأن-تركيا-منفصل-عن-الواقع-1063245819.html
أنقرة: تقرير البرلمان الأوروبي بشأن تركيا منفصل عن الواقع
أنقرة: تقرير البرلمان الأوروبي بشأن تركيا منفصل عن الواقع
رفضت تركيا التقييمات الواردة بشأنها في تقرير البرلمان الأوروبي لعام 2021، معتبرة أنها "مبنية على أحكام مسبقة ومنفصلة عن الواقع". 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T21:30+0000
2022-06-07T21:30+0000
2022-06-07T21:30+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050719936_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f207591c53529074ee1b424581adb9e2.jpg
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الثلاثاء، إن البرلمان الأوروبي اعتمد في وقت سابق اليوم التقرير السنوي لعام 2021 حول تركيا، بحسب وكالة "الأناضول".وأضافت الوزارة: "لا نقبل ونرفض التقييمات المبنية على أحكام مسبقة والمنفصلة عن الواقع التي يسوقها البرلمان الأوروبي في التقرير".وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى تعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي من خلال الجهود المتبادلة.وأوضح البيان أن التوقعات الأساسية لأنقرة من البرلمان الأوروبي هي ألا يكون أداة في جدول أعمال الدوائر الضيقة الأفق.وحثت الوزارة البرلمان على أن يظهر موقفا مشجعا تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل إحياء عملية مفاوضات الانضمام.يذكر أن التقرير قرر أن هناك مسافة بين تركيا والاتحاد الأوروبي من حيث القيم والمعايير.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/تركيا-تعلن-تدمير-أوكار-لحزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1063227526.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050719936_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dd74b23ce8591bd5026f35041475da6a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
أنقرة: تقرير البرلمان الأوروبي بشأن تركيا منفصل عن الواقع
تابعنا عبر
رفضت تركيا التقييمات الواردة بشأنها في تقرير البرلمان الأوروبي لعام 2021، معتبرة أنها "مبنية على أحكام مسبقة ومنفصلة عن الواقع".
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الثلاثاء، إن البرلمان الأوروبي اعتمد في وقت سابق اليوم التقرير السنوي لعام 2021 حول تركيا، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وأضافت الوزارة: "لا نقبل ونرفض التقييمات المبنية على أحكام مسبقة والمنفصلة عن الواقع التي يسوقها البرلمان الأوروبي في التقرير".
وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى تعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي من خلال الجهود المتبادلة.
وأوضح البيان أن التوقعات الأساسية لأنقرة من البرلمان الأوروبي هي ألا يكون أداة في جدول أعمال الدوائر الضيقة الأفق.
وحثت الوزارة البرلمان على أن يظهر موقفا مشجعا تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل إحياء عملية مفاوضات الانضمام.
يذكر أن التقرير قرر أن هناك مسافة بين تركيا والاتحاد الأوروبي من حيث القيم والمعايير.