عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220607/أنقرة-تقرير-البرلمان-الأوروبي-بشأن-تركيا-منفصل-عن-الواقع-1063245819.html
أنقرة: تقرير البرلمان الأوروبي بشأن تركيا منفصل عن الواقع
أنقرة: تقرير البرلمان الأوروبي بشأن تركيا منفصل عن الواقع
رفضت تركيا التقييمات الواردة بشأنها في تقرير البرلمان الأوروبي لعام 2021، معتبرة أنها "مبنية على أحكام مسبقة ومنفصلة عن الواقع". 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T21:30+0000
2022-06-07T21:30+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050719936_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f207591c53529074ee1b424581adb9e2.jpg
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الثلاثاء، إن البرلمان الأوروبي اعتمد في وقت سابق اليوم التقرير السنوي لعام 2021 حول تركيا، بحسب وكالة "الأناضول".وأضافت الوزارة: "لا نقبل ونرفض التقييمات المبنية على أحكام مسبقة والمنفصلة عن الواقع التي يسوقها البرلمان الأوروبي في التقرير".وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى تعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي من خلال الجهود المتبادلة.وأوضح البيان أن التوقعات الأساسية لأنقرة من البرلمان الأوروبي هي ألا يكون أداة في جدول أعمال الدوائر الضيقة الأفق.وحثت الوزارة البرلمان على أن يظهر موقفا مشجعا تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل إحياء عملية مفاوضات الانضمام.يذكر أن التقرير قرر أن هناك مسافة بين تركيا والاتحاد الأوروبي من حيث القيم والمعايير.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/تركيا-تعلن-تدمير-أوكار-لحزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1063227526.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050719936_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dd74b23ce8591bd5026f35041475da6a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم

أنقرة: تقرير البرلمان الأوروبي بشأن تركيا منفصل عن الواقع

21:30 GMT 07.06.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegram
رفضت تركيا التقييمات الواردة بشأنها في تقرير البرلمان الأوروبي لعام 2021، معتبرة أنها "مبنية على أحكام مسبقة ومنفصلة عن الواقع".
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الثلاثاء، إن البرلمان الأوروبي اعتمد في وقت سابق اليوم التقرير السنوي لعام 2021 حول تركيا، بحسب وكالة "الأناضول".
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
تركيا تعلن تدمير أوكار لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق
14:32 GMT
وأضافت الوزارة: "لا نقبل ونرفض التقييمات المبنية على أحكام مسبقة والمنفصلة عن الواقع التي يسوقها البرلمان الأوروبي في التقرير".
وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى تعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي من خلال الجهود المتبادلة.
وأوضح البيان أن التوقعات الأساسية لأنقرة من البرلمان الأوروبي هي ألا يكون أداة في جدول أعمال الدوائر الضيقة الأفق.
وحثت الوزارة البرلمان على أن يظهر موقفا مشجعا تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل إحياء عملية مفاوضات الانضمام.
يذكر أن التقرير قرر أن هناك مسافة بين تركيا والاتحاد الأوروبي من حيث القيم والمعايير.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала