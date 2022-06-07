https://arabic.sputniknews.com/20220607/أوكرانيا-تشرع-استخدام-مواد-مخدرة-لعلاج-الصدمات-النفسية-بعد-الحرب-1063229296.html
أوكرانيا تشرع استخدام مواد مخدرة لعلاج "الصدمات النفسية بعد الحرب"
أوكرانيا تشرع استخدام مواد مخدرة لعلاج "الصدمات النفسية بعد الحرب"
قال وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، إن مجلس الوزراء الأوكراني أيد مشروع القانون الخاص بإضفاء الشرعية على القنب الطبي، لاستخدامه لعلاج الصدمات الناتجة عن... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T14:54+0000
2022-06-07T14:54+0000
2022-06-07T14:54+0000
أخبار أوكرانيا
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قال وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، إن مجلس الوزراء الأوكراني أيد مشروع القانون الخاص بإضفاء الشرعية على القنب الطبي، لاستخدامه لعلاج الصدمات الناتجة عن النزاع المسلح.وقال لياشكو: "مجلس الوزراء يؤيد مشروع قانون بشأن تنظيم تعاطي أصناف القنب للأغراض الطبية والصناعية والأنشطة العلمية والتقنية لتهيئة الظروف لتلقي المرضى العلاج اللازم للأمراض والأورام واضطرابات ما بعد الصدمة الناجمة عن الحرب".وشدد على أن "الحملات المناهضة لإنتاج مستحضرات القنب تتعمد تحييد قيمته كدواء وتشويه فكرة استخدامه للأغراض الطبية".وأوضح لياشكو أن "الأدوية التي تحتوي على القنب تستخدم لتقليل الألم وتخفيف تشنجات العضلات والأوعية الدموية وعلاج فقدان الشهية واضطرابات القلق واضطرابات الإجهاد اللاحق للصدمة". وكان البرلمان الأوكراني قد رفض قبول هذا القانون في تموز/ يوليو 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/بولندا-بصدد-بيع-أسلحة-بقيمة-630-مليون-دولار-لأوكرانيا-1063227225.html
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أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تشرع استخدام مواد مخدرة لعلاج "الصدمات النفسية بعد الحرب"
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قال وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، إن مجلس الوزراء الأوكراني أيد مشروع القانون الخاص بإضفاء الشرعية على القنب الطبي، لاستخدامه لعلاج الصدمات الناتجة عن النزاع المسلح.
وقال لياشكو: "مجلس الوزراء يؤيد مشروع قانون بشأن تنظيم تعاطي أصناف القنب للأغراض الطبية والصناعية والأنشطة العلمية والتقنية لتهيئة الظروف لتلقي المرضى العلاج اللازم للأمراض والأورام واضطرابات ما بعد الصدمة الناجمة عن الحرب".
وشدد على أن "الحملات المناهضة لإنتاج مستحضرات القنب تتعمد تحييد قيمته كدواء وتشويه فكرة استخدامه للأغراض الطبية".
وأوضح لياشكو أن "الأدوية التي تحتوي على القنب تستخدم لتقليل الألم وتخفيف تشنجات العضلات والأوعية الدموية وعلاج فقدان الشهية واضطرابات القلق واضطرابات الإجهاد اللاحق للصدمة".
وكان البرلمان الأوكراني
قد رفض قبول هذا القانون في تموز/ يوليو 2021.