https://arabic.sputniknews.com/20220607/أوكرانيا-لم-نتلق-بعد-5-آلاف-خوذة-وعدتنا-بها-ألمانيا-1063199165.html

أوكرانيا: لم نتلق بعد 5 آلاف خوذة وعدتنا بها ألمانيا

أوكرانيا: لم نتلق بعد 5 آلاف خوذة وعدتنا بها ألمانيا

قال أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا لم تتلق بعد الخوذات، التي وعدت بها ألمانيا والمقدرة بـ 5000 خوذة. 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T06:45+0000

2022-06-07T06:45+0000

2022-06-07T06:45+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

تزويد

أسلحة أوتوماتيكية

أخبار ألمانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1046992357_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_e92517ed46b21786817e1aa712f56fa6.jpg

وقال أريستوفيتش على الهواء في قناة "Feigin Live" المحلية: "يحتاج الشعب الألماني للتعامل مع سياسييه. نحاول بألم أن نفهم (ما هي الأسلحة التي زودت بها ألمانيا أوكرانيا - محرر) ... في الوقت الحالي، ما زلت أرغب في رؤية 5000 خوذة زودونا بها".وأكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، في بداية الشهر الجاري، أن أوروبا أرسلت أسلحة لأوكرانيا منذ بداية الحرب، لافتًا إلى أن برلين ستقدم المزيد من الدبابات الحديثة إلى كييف بالتنسيق مع هولندا.وقال شولتز، في تصريحات: "أرسلنا أسلحة لأوكرانيا منذ بداية الحرب وسنقدم دبابات حديثة إلى كييف بالتنسيق مع هولندا".وأضاف شولتز: "نريد تحقيق استقلالية في مجال الطاقة وهو أمر ملح في ظل الحرب الروسية".وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية لا يسهم في تحفيز رغبة كييف باستئناف محادثات السلام.وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول تقييم الكرملين للتصريحات الأمريكية بشأن استمرار إمدادات الأسلحة إلى كييف: "لقد قلنا من قبل، وهنا لا يوجد شيء جديد. نعتقد أن الولايات المتحدة تعمل هادفة وجاهدة لصب الزيت على النار".وأضاف: "من الواضح أن الولايات المتحدة ملتزمة حقًا بخط محاربة روسيا حتى آخر أوكراني، ولا تسهم عمليات التوريد هذه في تحفيز رغبة القيادة الأوكرانية باستئناف مفاوضات السلام. لذلك، نحن نتعامل مع هذا، بالطبع، بشكل سلبي".

https://arabic.sputniknews.com/20220601/ألمانيا-تعلن-نيتها-تقديم-دبابات-حديثة-إلى-أوكرانيا-بالتنسيق-مع-هولندا-1062963915.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار أوكرانيا, تزويد, أسلحة أوتوماتيكية, أخبار ألمانيا