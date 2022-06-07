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https://arabic.sputniknews.com/20220607/أوكرانيا-لم-نتلق-بعد-5-آلاف-خوذة-وعدتنا-بها-ألمانيا-1063199165.html
أوكرانيا: لم نتلق بعد 5 آلاف خوذة وعدتنا بها ألمانيا
أوكرانيا: لم نتلق بعد 5 آلاف خوذة وعدتنا بها ألمانيا
قال أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا لم تتلق بعد الخوذات، التي وعدت بها ألمانيا والمقدرة بـ 5000 خوذة. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T06:45+0000
2022-06-07T06:45+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
تزويد
أسلحة أوتوماتيكية
أخبار ألمانيا
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وقال أريستوفيتش على الهواء في قناة "Feigin Live" المحلية: "يحتاج الشعب الألماني للتعامل مع سياسييه. نحاول بألم أن نفهم (ما هي الأسلحة التي زودت بها ألمانيا أوكرانيا - محرر) ... في الوقت الحالي، ما زلت أرغب في رؤية 5000 خوذة زودونا بها".وأكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، في بداية الشهر الجاري، أن أوروبا أرسلت أسلحة لأوكرانيا منذ بداية الحرب، لافتًا إلى أن برلين ستقدم المزيد من الدبابات الحديثة إلى كييف بالتنسيق مع هولندا.وقال شولتز، في تصريحات: "أرسلنا أسلحة لأوكرانيا منذ بداية الحرب وسنقدم دبابات حديثة إلى كييف بالتنسيق مع هولندا".وأضاف شولتز: "نريد تحقيق استقلالية في مجال الطاقة وهو أمر ملح في ظل الحرب الروسية".وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية لا يسهم في تحفيز رغبة كييف باستئناف محادثات السلام.وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول تقييم الكرملين للتصريحات الأمريكية بشأن استمرار إمدادات الأسلحة إلى كييف: "لقد قلنا من قبل، وهنا لا يوجد شيء جديد. نعتقد أن الولايات المتحدة تعمل هادفة وجاهدة لصب الزيت على النار".وأضاف: "من الواضح أن الولايات المتحدة ملتزمة حقًا بخط محاربة روسيا حتى آخر أوكراني، ولا تسهم عمليات التوريد هذه في تحفيز رغبة القيادة الأوكرانية باستئناف مفاوضات السلام. لذلك، نحن نتعامل مع هذا، بالطبع، بشكل سلبي".
https://arabic.sputniknews.com/20220601/ألمانيا-تعلن-نيتها-تقديم-دبابات-حديثة-إلى-أوكرانيا-بالتنسيق-مع-هولندا-1062963915.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, تزويد, أسلحة أوتوماتيكية, أخبار ألمانيا

أوكرانيا: لم نتلق بعد 5 آلاف خوذة وعدتنا بها ألمانيا

06:45 GMT 07.06.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع "إم تي - 12"، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع إم تي - 12، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© Sputnik . Stringer
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قال أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا لم تتلق بعد الخوذات، التي وعدت بها ألمانيا والمقدرة بـ 5000 خوذة.
وقال أريستوفيتش على الهواء في قناة "Feigin Live" المحلية: "يحتاج الشعب الألماني للتعامل مع سياسييه. نحاول بألم أن نفهم (ما هي الأسلحة التي زودت بها ألمانيا أوكرانيا - محرر) ... في الوقت الحالي، ما زلت أرغب في رؤية 5000 خوذة زودونا بها".
وأشار في الوقت نفسه إلى أن ألمانيا زودت أوكرانيا بقاذفات القنابل والأسلحة والذخيرة المضادة للدبابات.
وأكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، في بداية الشهر الجاري، أن أوروبا أرسلت أسلحة لأوكرانيا منذ بداية الحرب، لافتًا إلى أن برلين ستقدم المزيد من الدبابات الحديثة إلى كييف بالتنسيق مع هولندا.
وقال شولتز، في تصريحات: "أرسلنا أسلحة لأوكرانيا منذ بداية الحرب وسنقدم دبابات حديثة إلى كييف بالتنسيق مع هولندا".
وأضاف شولتز: "نريد تحقيق استقلالية في مجال الطاقة وهو أمر ملح في ظل الحرب الروسية".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية لا يسهم في تحفيز رغبة كييف باستئناف محادثات السلام.
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
ألمانيا تعلن نيتها تقديم دبابات حديثة إلى أوكرانيا بالتنسيق مع هولندا
1 يونيو, 13:34 GMT
وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول تقييم الكرملين للتصريحات الأمريكية بشأن استمرار إمدادات الأسلحة إلى كييف: "لقد قلنا من قبل، وهنا لا يوجد شيء جديد. نعتقد أن الولايات المتحدة تعمل هادفة وجاهدة لصب الزيت على النار".
وأضاف: "من الواضح أن الولايات المتحدة ملتزمة حقًا بخط محاربة روسيا حتى آخر أوكراني، ولا تسهم عمليات التوريد هذه في تحفيز رغبة القيادة الأوكرانية باستئناف مفاوضات السلام. لذلك، نحن نتعامل مع هذا، بالطبع، بشكل سلبي".
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