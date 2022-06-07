https://arabic.sputniknews.com/20220607/أول-بنك-روسي-يباشر-عمله-في-إقليم-خيرسون-1063201600.html
أول بنك روسي يباشر عمله في إقليم خيرسون
أول بنك روسي يباشر عمله في إقليم خيرسون
بدأ أول بنك روسي فعليا العمل الكامل في منطقة خيرسون وسيتم فتح الحسابات في غضون شهر ونصف الشهر. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T07:53+0000
2022-06-07T07:53+0000
2022-06-07T07:53+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال ستريموسوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الآن كل شيء في شكل تجريبي، بدأت البنوك في العمل. مع الأخذ في الاعتبار العقوبات التي يتم فرضها الآن، بالطبع، كل هذه البنوك موجودة على المنصة الروسية".ووفقا له، فإن إحدى مؤسسات الائتمان قد بدأت بالفعل نشاطها. تنوي العديد من البنوك الأخرى فتح فروعها.وأضاف: وأشار المسؤول إلى أن البنوك الأوكرانية في المنطقة لن تعمل بعد الآن.في وقت سابق، قال سترياموسوف إن أوكرانيا منعت الحسابات المصرفية في منطقة خيرسون، وسرقت بالفعل مدخرات السكان.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/سلطات-خيرسون-مستمرون-بالاندماج-مع-روسيا-ومواقف-الاتحاد-الأوروبي-لا-تأثير-لها-على-خيارات-السكان-1063058711.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار أوكرانيا
أول بنك روسي يباشر عمله في إقليم خيرسون
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بدأ أول بنك روسي فعليا العمل الكامل في منطقة خيرسون وسيتم فتح الحسابات في غضون شهر ونصف الشهر.
وقال ستريموسوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الآن كل شيء في شكل تجريبي، بدأت البنوك في العمل. مع الأخذ في الاعتبار العقوبات التي يتم فرضها الآن، بالطبع، كل هذه البنوك موجودة على المنصة الروسية".
ووفقا له، فإن إحدى مؤسسات الائتمان قد بدأت بالفعل نشاطها. تنوي العديد من البنوك الأخرى فتح فروعها.
الآن النظام المصرفي بأكمله في طور التكوين، إنها مسألة وقت، ولكن كل شيء يتم بسرعة كبيرة. أعتقد أنه خلال الشهر ونصف الشهر المقبل سيكون بإمكان الأشخاص فتح حساباتهم بل ومحاولة دفع حساباتهم في النظام المصرفي الروسي عبر الإنترنت".
وأشار المسؤول إلى أن البنوك الأوكرانية في المنطقة لن تعمل بعد الآن.
في وقت سابق، قال سترياموسوف إن أوكرانيا منعت الحسابات المصرفية في منطقة خيرسون، وسرقت بالفعل مدخرات السكان.