https://arabic.sputniknews.com/20220607/أول-بنك-روسي-يباشر-عمله-في-إقليم-خيرسون-1063201600.html

أول بنك روسي يباشر عمله في إقليم خيرسون

أول بنك روسي يباشر عمله في إقليم خيرسون

بدأ أول بنك روسي فعليا العمل الكامل في منطقة خيرسون وسيتم فتح الحسابات في غضون شهر ونصف الشهر. 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T07:53+0000

2022-06-07T07:53+0000

2022-06-07T07:53+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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أخبار أوكرانيا

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وقال ستريموسوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الآن كل شيء في شكل تجريبي، بدأت البنوك في العمل. مع الأخذ في الاعتبار العقوبات التي يتم فرضها الآن، بالطبع، كل هذه البنوك موجودة على المنصة الروسية".ووفقا له، فإن إحدى مؤسسات الائتمان قد بدأت بالفعل نشاطها. تنوي العديد من البنوك الأخرى فتح فروعها.وأضاف: وأشار المسؤول إلى أن البنوك الأوكرانية في المنطقة لن تعمل بعد الآن.في وقت سابق، قال سترياموسوف إن أوكرانيا منعت الحسابات المصرفية في منطقة خيرسون، وسرقت بالفعل مدخرات السكان.

https://arabic.sputniknews.com/20220604/سلطات-خيرسون-مستمرون-بالاندماج-مع-روسيا-ومواقف-الاتحاد-الأوروبي-لا-تأثير-لها-على-خيارات-السكان-1063058711.html

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العالم, أخبار أوكرانيا