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https://arabic.sputniknews.com/20220607/أول-بنك-روسي-يباشر-عمله-في-إقليم-خيرسون-1063201600.html
أول بنك روسي يباشر عمله في إقليم خيرسون
أول بنك روسي يباشر عمله في إقليم خيرسون
بدأ أول بنك روسي فعليا العمل الكامل في منطقة خيرسون وسيتم فتح الحسابات في غضون شهر ونصف الشهر. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T07:53+0000
2022-06-07T07:53+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال ستريموسوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الآن كل شيء في شكل تجريبي، بدأت البنوك في العمل. مع الأخذ في الاعتبار العقوبات التي يتم فرضها الآن، بالطبع، كل هذه البنوك موجودة على المنصة الروسية".ووفقا له، فإن إحدى مؤسسات الائتمان قد بدأت بالفعل نشاطها. تنوي العديد من البنوك الأخرى فتح فروعها.وأضاف: وأشار المسؤول إلى أن البنوك الأوكرانية في المنطقة لن تعمل بعد الآن.في وقت سابق، قال سترياموسوف إن أوكرانيا منعت الحسابات المصرفية في منطقة خيرسون، وسرقت بالفعل مدخرات السكان.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/سلطات-خيرسون-مستمرون-بالاندماج-مع-روسيا-ومواقف-الاتحاد-الأوروبي-لا-تأثير-لها-على-خيارات-السكان-1063058711.html
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العالم, أخبار أوكرانيا

أول بنك روسي يباشر عمله في إقليم خيرسون

07:53 GMT 07.06.2022
© AP Photoالسكان المحليون يسيرون في ساحة المجد للأبطال - سكان منطقة خيرسون، الذين شاركوا في تحرير المنطقة من الغزاة النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022.
السكان المحليون يسيرون في ساحة المجد للأبطال - سكان منطقة خيرسون، الذين شاركوا في تحرير المنطقة من الغزاة النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© AP Photo
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بدأ أول بنك روسي فعليا العمل الكامل في منطقة خيرسون وسيتم فتح الحسابات في غضون شهر ونصف الشهر.
وقال ستريموسوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الآن كل شيء في شكل تجريبي، بدأت البنوك في العمل. مع الأخذ في الاعتبار العقوبات التي يتم فرضها الآن، بالطبع، كل هذه البنوك موجودة على المنصة الروسية".
ووفقا له، فإن إحدى مؤسسات الائتمان قد بدأت بالفعل نشاطها. تنوي العديد من البنوك الأخرى فتح فروعها.
وأضاف:

الآن النظام المصرفي بأكمله في طور التكوين، إنها مسألة وقت، ولكن كل شيء يتم بسرعة كبيرة. أعتقد أنه خلال الشهر ونصف الشهر المقبل سيكون بإمكان الأشخاص فتح حساباتهم بل ومحاولة دفع حساباتهم في النظام المصرفي الروسي عبر الإنترنت".

الصحفيون الأجانب في محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، الواقعة على بعد 5 كم من مدينة نوفايا كاخوفكا، منطقة خيرسون، في أوكرانيا 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سلطات خيرسون: مستمرون بالاندماج مع روسيا ومواقف الاتحاد الأوروبي لا تأثير لها على خيارات السكان
4 يونيو, 05:27 GMT
وأشار المسؤول إلى أن البنوك الأوكرانية في المنطقة لن تعمل بعد الآن.
في وقت سابق، قال سترياموسوف إن أوكرانيا منعت الحسابات المصرفية في منطقة خيرسون، وسرقت بالفعل مدخرات السكان.
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