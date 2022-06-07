https://arabic.sputniknews.com/20220607/إسرائيل-تسجل-ثالث-إصابة-بجدري-القرود-1063224940.html
إسرائيل تسجل ثالث إصابة بجدري القرود
إسرائيل تسجل ثالث إصابة بجدري القرود
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثالث إصابة بفيروس جدري القرود لرجل يبلغ من العمر 34 عاما. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T14:04+0000
2022-06-07T14:04+0000
2022-06-07T14:04+0000
جدري القردة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت الوزارة في بيان نقلته القناة السابعة الإسرائيلية إن شخصا وصل إلى مستشفى إيخليوف في تل أبيب بأعراض مريبة بعد عودته من رحلة في الخارج، وتم إجراء فحوصات له في المعهد البيولوجي، لتثبت إصابته بجدري القرود.وهذه هي الإصابة الثالثة التي تعلن إسرائيل رصدها خلال الأسابيع الأخيرة بالفيروس، بعد اكتشاف الإصابة الأولى في 20 مايو/أيار الماضي، والثانية في 28 من ذات الشهر.وجدري القرود هو مرض فيروسي يظهر عادة في الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.ودعت وزارة الصحة الإسرائيلية الأشخاص الذين أصيبوا بالحمى والطفح الجلدي المتقرح وعادوا من الخارج أو كانوا على اتصال وثيق بشخص يشتبه في إصابته بجدري القرود، بالتوجه لتلقي العناية الطبية فورا.وفقا لآخر تحديث من منظمة الصحة العالمية، تم تحديد 780 حالة حتى الآن في 27 دولة.وقال البيان إن معظم الحالات كانت بشكل أساسي لرجال مارسوا الجنس مع نفس النوع.خلال الشهر الماضي، شدد مسؤولو الصحة على أن المرض يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الوثيق، مثل ملامسة الجلد، مع شخص مصاب، وفق القناة الإسرائيلية.
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سبوتنيك عربي
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جدري القردة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل تسجل ثالث إصابة بجدري القرود
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثالث إصابة بفيروس جدري القرود لرجل يبلغ من العمر 34 عاما.
وقالت الوزارة في بيان نقلته القناة السابعة الإسرائيلية
إن شخصا وصل إلى مستشفى إيخليوف في تل أبيب بأعراض مريبة بعد عودته من رحلة في الخارج، وتم إجراء فحوصات له في المعهد البيولوجي، لتثبت إصابته بجدري القرود.
وهذه هي الإصابة الثالثة التي تعلن إسرائيل رصدها خلال الأسابيع الأخيرة بالفيروس، بعد اكتشاف الإصابة الأولى في 20 مايو/أيار الماضي، والثانية
في 28 من ذات الشهر.
وجدري القرود
هو مرض فيروسي يظهر عادة في الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.
ودعت وزارة الصحة الإسرائيلية الأشخاص الذين أصيبوا بالحمى والطفح الجلدي المتقرح وعادوا من الخارج أو كانوا على اتصال وثيق بشخص يشتبه في إصابته بجدري القرود، بالتوجه لتلقي العناية الطبية فورا.
وفقا لآخر تحديث من منظمة الصحة العالمية، تم تحديد 780 حالة حتى الآن في 27 دولة.
وقال البيان إن معظم الحالات كانت بشكل أساسي لرجال مارسوا الجنس مع نفس النوع.
خلال الشهر الماضي، شدد مسؤولو الصحة على أن المرض يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الوثيق، مثل ملامسة الجلد، مع شخص مصاب، وفق القناة الإسرائيلية.