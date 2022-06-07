https://arabic.sputniknews.com/20220607/إعلام-أمريكي-يحذر-من-رد-موسكو-في-حال-دخول-قوات-الناتو-إلى-أوكرانيا-1063197997.html
إعلام أمريكي يحذر من رد موسكو في حال دخول قوات الناتو إلى أوكرانيا
إعلام أمريكي يحذر من رد موسكو في حال دخول قوات الناتو إلى أوكرانيا
حذر تقرير إعلامي أمريكي حلف شمال الأطلسي من رد فعل روسيا في حال دخلت قوات الحلف أوكرانيا. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T05:05+0000
2022-06-07T05:05+0000
2022-06-07T05:25+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وبحسب المقال الذي نشر في مجلة American Thinker، لكاتبه روبرت هانتر، إن رد الجانب الروسي حيال هذا التدخل سيكون مدمرا.وقال هانتر: "إن دخول قوات الناتو الناجح لأوكرانيا أمر مستحيل من وجهة نظر عسكرية. فالقتال سوف يلحق أضرارا كارثية بالبنية التحتية للحلف في جميع أنحاء أوروبا وسيؤدي لقتل الآلاف من جنود الحلفاء".وأشار في الوقت ذاته إلى ميزة روسيا في المدفعية والطيران، التي ستسمح لها بالتحكم في المجال الجوي في أوروبا الشرقية. وتابع قائلا:يذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتز كان قد صرح، في أوائل مارس/آذار، إن ألمانيا وحلف شمال الأطلسي بالإضافة لدول أخرى لا تخطط للقيام بتدخل عسكري فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
إعلام أمريكي يحذر من رد موسكو في حال دخول قوات الناتو إلى أوكرانيا
05:05 GMT 07.06.2022 (تم التحديث: 05:25 GMT 07.06.2022) تابعنا عبر
حذر تقرير إعلامي أمريكي حلف شمال الأطلسي من رد فعل روسيا في حال دخلت قوات الحلف أوكرانيا.
وبحسب المقال الذي نشر في مجلة
American Thinker، لكاتبه روبرت هانتر، إن رد الجانب الروسي حيال هذا التدخل سيكون مدمرا.
وقال هانتر: "إن دخول قوات الناتو الناجح لأوكرانيا أمر مستحيل من وجهة نظر عسكرية. فالقتال سوف يلحق أضرارا كارثية بالبنية التحتية للحلف في جميع أنحاء أوروبا وسيؤدي لقتل الآلاف من جنود الحلفاء".
وأشار في الوقت ذاته إلى ميزة روسيا في المدفعية والطيران، التي ستسمح لها بالتحكم
في المجال الجوي في أوروبا الشرقية. وتابع قائلا:
حتى لو تمكنت كتائب وفرق الناتو من الوصول إلى خط المواجهة، فسيواجهون احتمالا حقيقيا بالدمار من قبل الجيش الروسي. انتصار الناتو في أي نوع من الاشتباك مع روسيا في أوروبا غير مرجح دون استخدام الأسلحة النووية. وخلص المراقب إلى أن الهزيمة الكاملة للتحالف ممكنة للغاية.
يذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتز كان قد صرح، في أوائل مارس/آذار، إن ألمانيا وحلف شمال الأطلسي بالإضافة لدول أخرى لا تخطط للقيام بتدخل عسكري فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا.