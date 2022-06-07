https://arabic.sputniknews.com/20220607/إعلام-انتخاب-المندوب-الإسرائيلي-نائبا-لرئيس-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1063236733.html
انتخاب المندوب الإسرائيلي نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة... فيديو
انتخاب المندوب الإسرائيلي نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة... فيديو
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، انتُخب نائبا لرئيس الجمعية العامة للمنظمة. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T16:42+0000
2022-06-07T16:42+0000
2022-06-07T17:00+0000
إسرائيل
منظمة الأمم المتحدة
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ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، سيتسلم إردان المنصب مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، وسيبقى في المنصب لمدة عام".ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن إردان قوله: "أنا فخور بالحق في تمثيل إسرائيل في موقع هو في صميم ما يحدث في الأمم المتحدة وسأعمل أيضًا من خلالها لمكافحة التمييز القائم في الأمم المتحدة ضدنا".وأضاف: "هذا انتصار مهم سيعطينا منبرا آخر لتقديم الحقيقة حول إسرائيل ومساهمتها في العالم رغم المحاولات المستمرة للفلسطينيين والدول المعادية في الأمم المتحدة للتحرك ضدنا"، وفق تعبيره.وتابع: "انتخابي رسالة واضحة لأعدائنا، مفادها أنهم لن يمنعونا من الاندماج في المناصب الرئيسية في الأمم المتحدة وعلى الساحة الدولية".يذكر أنه في عام 2017، تم انتخاب المندوب الإسرائيلي وقتها لدى الأمم المتحدة داني دانون نائباً لرئيس الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة
انتخاب المندوب الإسرائيلي نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة... فيديو
16:42 GMT 07.06.2022 (تم التحديث: 17:00 GMT 07.06.2022) تابعنا عبر
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، انتُخب نائبا لرئيس الجمعية العامة للمنظمة.
ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست"
، سيتسلم إردان المنصب مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، وسيبقى في المنصب لمدة عام".
وسيرأس سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة اجتماعات الجمعية العامة، ويشارك في وضع جدول أعمال مداولات الجمعية".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن إردان قوله: "أنا فخور بالحق في تمثيل إسرائيل
في موقع هو في صميم ما يحدث في الأمم المتحدة وسأعمل أيضًا من خلالها لمكافحة التمييز القائم في الأمم المتحدة ضدنا".
وأضاف: "هذا انتصار مهم سيعطينا منبرا آخر لتقديم الحقيقة حول إسرائيل ومساهمتها في العالم رغم المحاولات المستمرة للفلسطينيين والدول المعادية في الأمم المتحدة للتحرك ضدنا"، وفق تعبيره.
وتابع: "انتخابي رسالة واضحة لأعدائنا، مفادها أنهم لن يمنعونا من الاندماج في المناصب الرئيسية في الأمم المتحدة وعلى الساحة الدولية".
يذكر أنه في عام 2017، تم انتخاب المندوب الإسرائيلي وقتها لدى الأمم المتحدة
داني دانون نائباً لرئيس الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.