https://arabic.sputniknews.com/20220607/إيران-الموساد-وراء-اختراق-موقع-بلدية-طهران-1063208531.html
إيران: الموساد وراء اختراق موقع بلدية طهران
إيران: الموساد وراء اختراق موقع بلدية طهران
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن أن الموساد الإسرائيلي وراء الهجوم الإلكتروني الذي طال المنظومة الداخلية لبلدية طهران قبل أيام. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T08:46+0000
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وقال رئيس مجلس بلدية طهران مهدي جمران، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للحرس الثوري الإيراني، إن "الموساد ومنظمة مجاهدي خلق وراء الهجوم الإلكتروني الذي طال المنظومة الداخلية لبلدية طهران"، مؤكدا استئناف تشغيل الأنظمة البلدية بدءا من اليوم.وكانت بلدية العاصمة الإيرانية طهران أعلنت، الخميس الماضي، تعرض مواقعها الإلكترونية لهجوم سيبراني، من قبل مجموعة قراصنة تابعة لمنظمة "مجاهدي خلق".وأكدت منظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلدية طهران وقوع هجوم إلكتروني على مواقع المنظمة، واصفةً إياه بأنه "تعطيل متعمد"، أصاب النظام الداخلي للبلدية، مشيرةً إلى أن النظام توقف لبضع دقائق ونشر خلالها القراصنة "صورة مهينة".وعشية الذكرى السنوية لوفاة المرشد الإيراني الراحل روح الله الخميني، قالت جماعة قراصنة تُطلق على نفسها اسم "انتفاضة حتى الإطاحة"، أنها اخترقت أكثر من 5 آلاف كاميرا مراقبة، و 150 نظاماً في بلدية طهران.وأكد موقع "شهردار فوري" الإخباري التابع لبلدية طهران وقوع هذا الهجوم السيبراني، فيما أفادت صحيفة "شرق" المحلية، عبر حسابها على تويتر، بأنه لا يمكن الوصول إلى موقع بلدية طهران وكذلك يتعذر الدخول إلى نظام "طهران من" الذي يعتبر جزءاً من موقع البلدية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
إيران: الموساد وراء اختراق موقع بلدية طهران
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن أن الموساد الإسرائيلي وراء الهجوم الإلكتروني الذي طال المنظومة الداخلية لبلدية طهران قبل أيام.
وقال رئيس مجلس بلدية طهران مهدي جمران، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للحرس الثوري الإيراني، إن "الموساد ومنظمة مجاهدي خلق وراء الهجوم الإلكتروني الذي طال المنظومة الداخلية لبلدية طهران"، مؤكدا استئناف تشغيل الأنظمة البلدية بدءا من اليوم.
وكانت بلدية العاصمة الإيرانية طهران أعلنت، الخميس الماضي، تعرض مواقعها الإلكترونية لهجوم سيبراني، من قبل مجموعة قراصنة تابعة لمنظمة "مجاهدي خلق".
وأكدت منظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلدية طهران وقوع هجوم إلكتروني على مواقع المنظمة
، واصفةً إياه بأنه "تعطيل متعمد"، أصاب النظام الداخلي للبلدية، مشيرةً إلى أن النظام توقف لبضع دقائق ونشر خلالها القراصنة "صورة مهينة".
وعشية الذكرى السنوية لوفاة المرشد الإيراني الراحل روح الله الخميني، قالت جماعة قراصنة تُطلق على نفسها اسم "انتفاضة حتى الإطاحة"، أنها اخترقت أكثر من 5 آلاف كاميرا مراقبة، و 150 نظاماً في بلدية طهران.
وأكد موقع "شهردار فوري" الإخباري التابع لبلدية طهران وقوع هذا الهجوم السيبراني، فيما أفادت صحيفة "شرق" المحلية، عبر حسابها على تويتر، بأنه لا يمكن الوصول إلى موقع بلدية طهران وكذلك يتعذر الدخول إلى نظام "طهران من" الذي يعتبر جزءاً من موقع البلدية.