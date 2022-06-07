https://arabic.sputniknews.com/20220607/إيران-وبعض-الدول-ترسل-خطاب-احتجاج-إلى-السعودية-وتتحدث-عن-زيادة-غير-معقولة-1063213045.html
إيران وبعض الدول ترسل خطاب احتجاج إلى السعودية وتتحدث عن "زيادة غير معقولة"
إيران وبعض الدول ترسل خطاب احتجاج إلى السعودية وتتحدث عن "زيادة غير معقولة"
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن "إرسال خطاب احتجاج من إيران ودول أخرى إلى المملكة العربية السعودية". 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T10:24+0000
2022-06-07T10:24+0000
2022-06-07T10:24+0000
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وقال رئيس بعثة الحج الإيرانية، ممثل المرشد الأعلى لشؤون الحج، إن "إيران تحتج بشدة على الزيادة الباهظة وغير المعقولة وغير المستقرة في نفقات حج هذا العام"، مشيرا إلى أن إيران ودول أخرى قامت بإرسال خطاب احتجاج إلى المملكة العربية السعودية.وكان رئيس بعثة الحج الإيرانية قال في وقت سابق، إنه "كان بإمكان السلطات السعودية أن تجعل الاستطاعة شرطا لإيفاد الحجاج، أو تعلن أن الأشخاص المصابين بأمراض مستعصية لا يستطيعون أداء فريضة الحج هذا العام".وأضاف أن "عمر أقل من 65 سنة لا يعد دليلا على سلامة الحجاج"، متابعا: "ربما يعاني من هم أقل من 65 سنة من مرض مستعصي وعليه فإن حالة القدرة الجسدية ربما كانت حالة أكثر عقلانية دون تحديد حد أقصى للسن".وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في وقت سابق، أنه تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـجرية/ 2022 ميلادية، إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم
إيران وبعض الدول ترسل خطاب احتجاج إلى السعودية وتتحدث عن "زيادة غير معقولة"
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن "إرسال خطاب احتجاج من إيران ودول أخرى إلى المملكة العربية السعودية".
وقال رئيس بعثة الحج الإيرانية، ممثل المرشد الأعلى لشؤون الحج، إن "إيران تحتج بشدة على الزيادة الباهظة وغير المعقولة وغير المستقرة في نفقات حج هذا العام"، مشيرا إلى أن إيران ودول أخرى قامت بإرسال خطاب احتجاج إلى المملكة العربية السعودية.
وكان رئيس بعثة الحج الإيرانية قال في وقت سابق، إنه "كان بإمكان السلطات السعودية أن تجعل الاستطاعة شرطا لإيفاد الحجاج، أو تعلن أن الأشخاص المصابين بأمراض مستعصية لا يستطيعون أداء فريضة الحج هذا العام".
وأضاف أن "عمر أقل من 65 سنة لا يعد دليلا على سلامة الحجاج
"، متابعا: "ربما يعاني من هم أقل من 65 سنة من مرض مستعصي وعليه فإن حالة القدرة الجسدية ربما كانت حالة أكثر عقلانية دون تحديد حد أقصى للسن".
وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في وقت سابق، أنه تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـجرية/ 2022 ميلادية، إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.