عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220607/ارتفعت-الرهانات-أمريكا-وأوروبا-تكتشفان-طرقا-ملتوية-لشراء-النفط-الروسي-1063217644.html
ارتفعت "الرهانات"... أمريكا وأوروبا تكتشفان طرقا ملتوية لشراء النفط الروسي
ارتفعت "الرهانات"... أمريكا وأوروبا تكتشفان طرقا ملتوية لشراء النفط الروسي
ترفض واشنطن وبروكسل النفط الروسي، لكنهما تواصلان شراءه، فقد كان الأوروبيون يتلقون "الخليط اللاتفي" لفترة طويلة. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T12:35+0000
2022-06-07T12:35+0000
كاريكاتير
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1063218997_38:0:1243:678_1920x0_80_0_0_ea785d161dcf24e421abccf027aa9dcd.jpg
الآن الشركات الأمريكية تلجأ إلى حلول بديلة، حيث نجح التجار في إخفاء مصدر المواد الهيدروكربونية "من أجل الحفاظ على الإمدادات"، في حين أن المنتجين المحليين "يسبقون العقوبات بخطوة".وفقًا لمجلة "وول ستريت" الأمريكية، يخفي الشاحنون والمعالجون أصل الوقود، لكنهم يزودونه في السوق العالمية. وهكذا، حصلت ولايات نيويورك ونيوجيرسي على وقود مصنوع جزئيًا من مواد خام روسية.في الولايات المتحدة، وصلت الواردات النفطية عبر قناة السويس والمحيط الأطلسي من مصافي التكرير الهندية. هذه الشركات هي من المشترين الرئيسيين للهيدروكربونات الروسية، وفقًا لوثائق الشحن، وبيانات من شركة "Refinitiv" لجمع البيانات في السوق المالية والبنية التحتية، وتحليل أجراه مركز هلسنكي لأبحاث الطاقة والهواء النظيف.بطرق ملتوية، يتجه الوقود بالفعل إلى أوروبا. ففي أبريل/ نيسان الماضي، ذكرت "بلومبرغ" كيف تتغلب الشركات الأوروبية على القيود، حيث يتاجر التجار فيما يسمى بـ"المزيج اللاتفي" من درجات مختلفة من النفط، وفيه أقل من 50% من النفط الروسي. وبحسبهم، لا تعتبر شركة "شيل" هذا انتهاكًا للعقوبات.اقرأ أيضا - خبراء: دول الاتحاد الأوروبي وضعت نفسها أمام رعب "أسوأ سيناريو ممكن"
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1063218997_188:0:1092:678_1920x0_80_0_0_bd5b2a5e9971faea365ae7318fe19bd1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كاريكاتير, وسائط متعددة

ارتفعت "الرهانات"... أمريكا وأوروبا تكتشفان طرقا ملتوية لشراء النفط الروسي

12:35 GMT 07.06.2022
© Sputnikارتفعت "الرهانات"...أمريكا وأوروبا تكتشفان طرق ملتوية لشراء النفط الروسي
ارتفعت الرهانات...أمريكا وأوروبا تكتشفان طرق ملتوية لشراء النفط الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
ترفض واشنطن وبروكسل النفط الروسي، لكنهما تواصلان شراءه، فقد كان الأوروبيون يتلقون "الخليط اللاتفي" لفترة طويلة.
الآن الشركات الأمريكية تلجأ إلى حلول بديلة، حيث نجح التجار في إخفاء مصدر المواد الهيدروكربونية "من أجل الحفاظ على الإمدادات"، في حين أن المنتجين المحليين "يسبقون العقوبات بخطوة".
وفقًا لمجلة "وول ستريت" الأمريكية، يخفي الشاحنون والمعالجون أصل الوقود، لكنهم يزودونه في السوق العالمية. وهكذا، حصلت ولايات نيويورك ونيوجيرسي على وقود مصنوع جزئيًا من مواد خام روسية.
في الولايات المتحدة، وصلت الواردات النفطية عبر قناة السويس والمحيط الأطلسي من مصافي التكرير الهندية. هذه الشركات هي من المشترين الرئيسيين للهيدروكربونات الروسية، وفقًا لوثائق الشحن، وبيانات من شركة "Refinitiv" لجمع البيانات في السوق المالية والبنية التحتية، وتحليل أجراه مركز هلسنكي لأبحاث الطاقة والهواء النظيف.
بطرق ملتوية، يتجه الوقود بالفعل إلى أوروبا. ففي أبريل/ نيسان الماضي، ذكرت "بلومبرغ" كيف تتغلب الشركات الأوروبية على القيود، حيث يتاجر التجار فيما يسمى بـ"المزيج اللاتفي" من درجات مختلفة من النفط، وفيه أقل من 50% من النفط الروسي. وبحسبهم، لا تعتبر شركة "شيل" هذا انتهاكًا للعقوبات.
اقرأ أيضا - خبراء: دول الاتحاد الأوروبي وضعت نفسها أمام رعب "أسوأ سيناريو ممكن"
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала