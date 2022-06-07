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اشتية يحذر من غضب فلسطيني بسبب ازدواجية المعايير الدولية
اشتية يحذر من غضب فلسطيني بسبب ازدواجية المعايير الدولية
حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، من حالة الغضب التي تسود المزاج العام في فلسطين جراء التصعيد الإسرائيلي وازدواجية المعايير الدولية... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T16:41+0000
2022-06-07T16:41+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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جاء ذلك خلال لقائه بنائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد والطاقة روبرت هابيك، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وألقى اشتية باللوم على إسرائيل في تصعيد الأحداث، قائلا: "نحن نعلم تماما أن الجانب الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن التصعيد".وطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني يعاني تحت الاحتلال وبحاجة إلى حماية دولية جدية له".وشدد على أن فلسطين تستحق أن تكون دولة معترف بها من المجتمع الدولي، وأن الشعب الفلسطيني يستحق العيش في دولته المستقلة.واعتبر أن السياسة الإسرائيلية مبنية على سياسة إطلاق النار بهدف القتل، لافتا إلى استهداف القوات الإسرائيلية العديد من الأطفال وعدد من النساء والصحفيين والأبرياء.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

اشتية يحذر من غضب فلسطيني بسبب ازدواجية المعايير الدولية

16:41 GMT 07.06.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رام الله، فلسطين 9 يونيو 2020
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رام الله، فلسطين 9 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© REUTERS / POOL
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حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، من حالة الغضب التي تسود المزاج العام في فلسطين جراء التصعيد الإسرائيلي وازدواجية المعايير الدولية والتداعيات الاقتصادية للأزمات الدولية.
جاء ذلك خلال لقائه بنائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد والطاقة روبرت هابيك، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
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وألقى اشتية باللوم على إسرائيل في تصعيد الأحداث، قائلا: "نحن نعلم تماما أن الجانب الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن التصعيد".
وطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني يعاني تحت الاحتلال وبحاجة إلى حماية دولية جدية له".
وشدد على أن فلسطين تستحق أن تكون دولة معترف بها من المجتمع الدولي، وأن الشعب الفلسطيني يستحق العيش في دولته المستقلة.
واعتبر أن السياسة الإسرائيلية مبنية على سياسة إطلاق النار بهدف القتل، لافتا إلى استهداف القوات الإسرائيلية العديد من الأطفال وعدد من النساء والصحفيين والأبرياء.
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