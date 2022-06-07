https://arabic.sputniknews.com/20220607/اعترافات-إيطالية-بنجاحات-روسيا-في-أوكرانيا-1063198166.html
اعترافات إيطالية بنجاحات روسيا في أوكرانيا
اعترافات إيطالية بنجاحات روسيا في أوكرانيا
اعترف صحفي إيطالي بنجاحات روسيا في أوكرانيا، منتقدا وسائل الإعلام الغربية بنشرها معلومات كاذبة عن الجيش الروسي. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T05:36+0000
2022-06-07T05:36+0000
2022-06-07T05:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
إيطاليا
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ففي مقابلة مع قناة "La7" التلفزيونية، قال الصحفي ماركو ترافالو، إن روسيا تفوز بالقتال في أوكرانيا، على الرغم من إحجام بعض وسائل الإعلام الغربية عن الاعتراف بذلك. وقال ترافالو:وبحسب رأيه، كان ينبغي على إيطاليا ألا تزود كييف بالأسلحة، وتقتصر على المساعدات الإنسانية، وتقبل اللاجئين والعقوبات ضد موسكو.وأضاف: "حتى دستورنا يحظر توريد الأسلحة لدولة تخوض حربا وهي ليست حليفنا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية المدنيين الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمان سنوات.
إيطاليا
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, إيطاليا
اعترافات إيطالية بنجاحات روسيا في أوكرانيا
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اعترف صحفي إيطالي بنجاحات روسيا في أوكرانيا، منتقدا وسائل الإعلام الغربية بنشرها معلومات كاذبة عن الجيش الروسي.
ففي مقابلة مع قناة "La7" التلفزيونية، قال الصحفي ماركو ترافالو، إن روسيا تفوز بالقتال
في أوكرانيا، على الرغم من إحجام بعض وسائل الإعلام الغربية عن الاعتراف بذلك. وقال ترافالو:
قرأت فقط عن هزيمة روسيا في الصحف. لم يحدث أبدا في ساحة المعركة. بشكل عام، تفوز روسيا، وتأخذ كل ما يهمها.
وبحسب رأيه، كان ينبغي على إيطاليا ألا تزود كييف بالأسلحة، وتقتصر على المساعدات الإنسانية، وتقبل اللاجئين والعقوبات ضد موسكو.
وأضاف: "حتى دستورنا يحظر توريد الأسلحة لدولة تخوض حربا وهي ليست حليفنا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية المدنيين الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمان سنوات.