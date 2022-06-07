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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/اعترافات-إيطالية-بنجاحات-روسيا-في-أوكرانيا-1063198166.html
اعترافات إيطالية بنجاحات روسيا في أوكرانيا
اعترافات إيطالية بنجاحات روسيا في أوكرانيا
اعترف صحفي إيطالي بنجاحات روسيا في أوكرانيا، منتقدا وسائل الإعلام الغربية بنشرها معلومات كاذبة عن الجيش الروسي. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T05:36+0000
2022-06-07T05:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
إيطاليا
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ففي مقابلة مع قناة "La7" التلفزيونية، قال الصحفي ماركو ترافالو، إن روسيا تفوز بالقتال في أوكرانيا، على الرغم من إحجام بعض وسائل الإعلام الغربية عن الاعتراف بذلك. وقال ترافالو:وبحسب رأيه، كان ينبغي على إيطاليا ألا تزود كييف بالأسلحة، وتقتصر على المساعدات الإنسانية، وتقبل اللاجئين والعقوبات ضد موسكو.وأضاف: "حتى دستورنا يحظر توريد الأسلحة لدولة تخوض حربا وهي ليست حليفنا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية المدنيين الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمان سنوات.
إيطاليا
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الأخبار
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أخبار أوكرانيا, إيطاليا

اعترافات إيطالية بنجاحات روسيا في أوكرانيا

05:36 GMT 07.06.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس
 منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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اعترف صحفي إيطالي بنجاحات روسيا في أوكرانيا، منتقدا وسائل الإعلام الغربية بنشرها معلومات كاذبة عن الجيش الروسي.
ففي مقابلة مع قناة "La7" التلفزيونية، قال الصحفي ماركو ترافالو، إن روسيا تفوز بالقتال في أوكرانيا، على الرغم من إحجام بعض وسائل الإعلام الغربية عن الاعتراف بذلك. وقال ترافالو:

قرأت فقط عن هزيمة روسيا في الصحف. لم يحدث أبدا في ساحة المعركة. بشكل عام، تفوز روسيا، وتأخذ كل ما يهمها.

وبحسب رأيه، كان ينبغي على إيطاليا ألا تزود كييف بالأسلحة، وتقتصر على المساعدات الإنسانية، وتقبل اللاجئين والعقوبات ضد موسكو.
وأضاف: "حتى دستورنا يحظر توريد الأسلحة لدولة تخوض حربا وهي ليست حليفنا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية المدنيين الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمان سنوات.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:42 GMT
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