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الأمم المتحدة: 5 دول عربية "بؤر ساخنة للجوع"
الأمم المتحدة: 5 دول عربية "بؤر ساخنة للجوع"
كشف تقرير لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، أمس الاثنين، عن وجود أزمة جوع في 5 دول عربية. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T10:07+0000
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واعتبر التقرير أن الدول الخمس وهي سوريا والسودان والصومال ولبنان واليمن "بؤر ساخنة للجوع"، حسب ما نقل موقع إذاعة نسمة التونسية.وقال التقرير إنه من المحتمل أن يتدهور انعدام الأمن الغذائي في 20 دولة في المنطقة التي قالت عنها الأمم المتحدة إنها "بؤر ساخنة للجوع".ويقول التقرير إن الوضع الغذائي من المحتمل أن يتدهور خلال 3 أشهر مقبلة. وأضاف التقرير أن هناك 750 ألف رجل وامرأة وطفل يواجهون المجاعة والموت في دول اليمن وجنوب السودان وأفغانستان والصومال.
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أخبار لبنان, الصومال, أخبار اليمن الأن

الأمم المتحدة: 5 دول عربية "بؤر ساخنة للجوع"

10:07 GMT 07.06.2022
© LEBANESE FOOD BANKبنك الطعام اللبناني يحارب الجوع في رمضان
بنك الطعام اللبناني يحارب الجوع في رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© LEBANESE FOOD BANK
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كشف تقرير لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، أمس الاثنين، عن وجود أزمة جوع في 5 دول عربية.
واعتبر التقرير أن الدول الخمس وهي سوريا والسودان والصومال ولبنان واليمن "بؤر ساخنة للجوع"، حسب ما نقل موقع إذاعة نسمة التونسية.
وقال التقرير إنه من المحتمل أن يتدهور انعدام الأمن الغذائي في 20 دولة في المنطقة التي قالت عنها الأمم المتحدة إنها "بؤر ساخنة للجوع".
ويقول التقرير إن الوضع الغذائي من المحتمل أن يتدهور خلال 3 أشهر مقبلة.
وأضاف التقرير أن هناك 750 ألف رجل وامرأة وطفل يواجهون المجاعة والموت في دول اليمن وجنوب السودان وأفغانستان والصومال.
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