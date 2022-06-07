https://arabic.sputniknews.com/20220607/الأمم-المتحدة-5-دول-عربية-بؤر-ساخنة-للجوع-1063212503.html
الأمم المتحدة: 5 دول عربية "بؤر ساخنة للجوع"
الأمم المتحدة: 5 دول عربية "بؤر ساخنة للجوع"
كشف تقرير لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، أمس الاثنين، عن وجود أزمة جوع في 5 دول عربية. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T10:07+0000
2022-06-07T10:07+0000
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واعتبر التقرير أن الدول الخمس وهي سوريا والسودان والصومال ولبنان واليمن "بؤر ساخنة للجوع"، حسب ما نقل موقع إذاعة نسمة التونسية.وقال التقرير إنه من المحتمل أن يتدهور انعدام الأمن الغذائي في 20 دولة في المنطقة التي قالت عنها الأمم المتحدة إنها "بؤر ساخنة للجوع".ويقول التقرير إن الوضع الغذائي من المحتمل أن يتدهور خلال 3 أشهر مقبلة. وأضاف التقرير أن هناك 750 ألف رجل وامرأة وطفل يواجهون المجاعة والموت في دول اليمن وجنوب السودان وأفغانستان والصومال.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, الصومال, أخبار اليمن الأن
الأمم المتحدة: 5 دول عربية "بؤر ساخنة للجوع"
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كشف تقرير لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، أمس الاثنين، عن وجود أزمة جوع في 5 دول عربية.
واعتبر التقرير أن الدول الخمس وهي سوريا والسودان والصومال ولبنان واليمن "بؤر ساخنة للجوع"، حسب ما نقل موقع إذاعة نسمة التونسية
.
وقال التقرير إنه من المحتمل أن يتدهور انعدام الأمن الغذائي في 20 دولة في المنطقة التي قالت عنها الأمم المتحدة إنها "بؤر ساخنة للجوع".
ويقول التقرير إن الوضع الغذائي من المحتمل أن يتدهور خلال 3 أشهر مقبلة.
وأضاف التقرير أن هناك 750 ألف رجل وامرأة وطفل يواجهون المجاعة والموت في دول اليمن وجنوب السودان وأفغانستان والصومال.