https://arabic.sputniknews.com/20220607/الإمارات-تودع-تصفيات-كأس-العالم-بعد-الخسارة-2-1-أمام-أستراليا-فيديو-1063246367.html
الإمارات تودع تصفيات كأس العالم بعد الخسارة 2-1 أمام أستراليا... فيديو
الإمارات تودع تصفيات كأس العالم بعد الخسارة 2-1 أمام أستراليا... فيديو
حقق منتخب أستراليا فوزا ثمينا على نظيره الإماراتي، بهدفين مقابل هدف، ضمن فعاليات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T21:44+0000
2022-06-07T21:44+0000
2022-06-07T21:44+0000
رياضة
بطولة كأس العالم 2022
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وافتتح جاكسون إرفين أهداف المنتخب الأسترالي في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل كايو كريا للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 57 من زمن المباراة.وخطف أيدين هروستيتش هدف الفوز للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.وسيلتقي المنتخب الأسترالي مع منتخب بيرو خامس مجموعة التصفيات بأمريكا الجنوبية في الملحق العالمي يوم 13 يونيو المقبل.وسيحجز المتأهل من الملحق العالمي، مكانه في المجموعة الرابعة بنهائيات كأس العالم 2022 بقطر إلى جانب فرنسا، الدانمارك، وتونس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, بطولة كأس العالم 2022, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تودع تصفيات كأس العالم بعد الخسارة 2-1 أمام أستراليا... فيديو
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حقق منتخب أستراليا فوزا ثمينا على نظيره الإماراتي، بهدفين مقابل هدف، ضمن فعاليات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.
وافتتح جاكسون إرفين أهداف المنتخب الأسترالي في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل كايو كريا للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 57 من زمن المباراة.
وخطف أيدين هروستيتش هدف الفوز للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.
وسيلتقي المنتخب الأسترالي مع منتخب بيرو خامس مجموعة التصفيات بأمريكا الجنوبية في الملحق العالمي يوم 13 يونيو المقبل.
وسيحجز المتأهل من الملحق العالمي، مكانه في المجموعة الرابعة بنهائيات كأس العالم 2022 بقطر
إلى جانب فرنسا، الدانمارك، وتونس.