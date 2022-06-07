https://arabic.sputniknews.com/20220607/البنك-الدولي-يحذر-من-تأثير-سلبي-نتيجة-العقوبات-على-روسيا-1063230593.html
البنك الدولي يحذر من تأثير سلبي نتيجة العقوبات على روسيا
البنك الدولي يحذر من تأثير سلبي نتيجة العقوبات على روسيا
نشر البنك الدولي توقعاته لزيادة تكلفة خام برنت، وتوقع أنه في عام 2022 سيكون متوسط المؤشر عند مستوى 100 دولار للبرميل. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T15:14+0000
2022-06-07T15:14+0000
2022-06-07T15:14+0000
اقتصاد
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وأوضح البنك، اليوم الثلاثاء: "من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 100 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 24 دولارًا" ، مضيفًا أن "العقوبات المفروضة على روسيا سيكون لها تأثير سلبي طويل المدى".وقال البنك الدولي: "مع ذلك، ستظل الأسعار أعلى مما كان متوقعا في السابق، وأعلى بكثير من المتوسط في السنوات الخمس الماضية".وحذر مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، في 23 أيار/ مايو من أن أسعار النفط قد ترتفع أكثر مما يزيد الخطر على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى التحديات الحالية التي تواجه الأسواق.وفي مقابلة مع "بلومبيرغ"، قال بيرول، الذي وصف أسعار النفط بأنها "مرتفعة للغاية"، إن "أوروبا لا تزال تشتري كميات كبيرة بأموال كثيرة من موسكو، على الرغم من العمل على حظر استيراد الخام الروسي".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
البنك الدولي يحذر من تأثير سلبي نتيجة العقوبات على روسيا
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نشر البنك الدولي توقعاته لزيادة تكلفة خام برنت، وتوقع أنه في عام 2022 سيكون متوسط المؤشر عند مستوى 100 دولار للبرميل.
وأوضح البنك
، اليوم الثلاثاء: "من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 100 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 24 دولارًا" ، مضيفًا أن "العقوبات المفروضة على روسيا سيكون لها تأثير سلبي طويل المدى".
ستنخفض الأسعار في عام 2023 مع زيادة إنتاج هذه المادة الخام في دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وقال البنك الدولي: "مع ذلك، ستظل الأسعار أعلى مما كان متوقعا في السابق، وأعلى بكثير من المتوسط في السنوات الخمس الماضية".
وحذر مدير وكالة الطاقة الدولية
فاتح بيرول، في 23 أيار/ مايو من أن أسعار النفط قد ترتفع أكثر مما يزيد الخطر على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى التحديات الحالية التي تواجه الأسواق.
وفي مقابلة مع "بلومبيرغ"، قال بيرول، الذي وصف أسعار النفط بأنها "مرتفعة للغاية"، إن "أوروبا لا تزال تشتري كميات كبيرة بأموال كثيرة من موسكو، على الرغم من العمل على حظر استيراد الخام الروسي".