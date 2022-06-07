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البنك الدولي يحذر من تأثير سلبي نتيجة العقوبات على روسيا
البنك الدولي يحذر من تأثير سلبي نتيجة العقوبات على روسيا
نشر البنك الدولي توقعاته لزيادة تكلفة خام برنت، وتوقع أنه في عام 2022 سيكون متوسط ​​المؤشر عند مستوى 100 دولار للبرميل. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T15:14+0000
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اقتصاد
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وأوضح البنك، اليوم الثلاثاء: "من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 100 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 24 دولارًا" ، مضيفًا أن "العقوبات المفروضة على روسيا سيكون لها تأثير سلبي طويل المدى".وقال البنك الدولي: "مع ذلك، ستظل الأسعار أعلى مما كان متوقعا في السابق، وأعلى بكثير من المتوسط ​​في السنوات الخمس الماضية".وحذر مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، في 23 أيار/ مايو من أن أسعار النفط قد ترتفع أكثر مما يزيد الخطر على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى التحديات الحالية التي تواجه الأسواق.وفي مقابلة مع "بلومبيرغ"، قال بيرول، الذي وصف أسعار النفط بأنها "مرتفعة للغاية"، إن "أوروبا لا تزال تشتري كميات كبيرة بأموال كثيرة من موسكو، على الرغم من العمل على حظر استيراد الخام الروسي".
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اقتصاد

البنك الدولي يحذر من تأثير سلبي نتيجة العقوبات على روسيا

15:14 GMT 07.06.2022
© flickr.com / Shiny Thingsالبنك الدولي
البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© flickr.com / Shiny Things
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نشر البنك الدولي توقعاته لزيادة تكلفة خام برنت، وتوقع أنه في عام 2022 سيكون متوسط ​​المؤشر عند مستوى 100 دولار للبرميل.
وأوضح البنك، اليوم الثلاثاء: "من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 100 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 24 دولارًا" ، مضيفًا أن "العقوبات المفروضة على روسيا سيكون لها تأثير سلبي طويل المدى".
ستنخفض الأسعار في عام 2023 مع زيادة إنتاج هذه المادة الخام في دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وقال البنك الدولي: "مع ذلك، ستظل الأسعار أعلى مما كان متوقعا في السابق، وأعلى بكثير من المتوسط ​​في السنوات الخمس الماضية".
وحذر مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، في 23 أيار/ مايو من أن أسعار النفط قد ترتفع أكثر مما يزيد الخطر على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى التحديات الحالية التي تواجه الأسواق.
وفي مقابلة مع "بلومبيرغ"، قال بيرول، الذي وصف أسعار النفط بأنها "مرتفعة للغاية"، إن "أوروبا لا تزال تشتري كميات كبيرة بأموال كثيرة من موسكو، على الرغم من العمل على حظر استيراد الخام الروسي".
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