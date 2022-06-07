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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220607/البنك-الدولي-يوافق-على-تمويل-إضافي-لأوكرانيا-بقيمة-149-مليار-1063247312.html
البنك الدولي يوافق على تمويل إضافي لأوكرانيا بقيمة 1.49 مليار
البنك الدولي يوافق على تمويل إضافي لأوكرانيا بقيمة 1.49 مليار
وافق البنك الدولي، اليوم الأربعاء، على تمويل إضافي لأوكرانيا بقيمة 1.49 مليار دولار أمريكي. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T23:12+0000
2022-06-07T23:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال البنك في بيان: "وافق مجلس إدارة البنك الدولي على تقديم مساعدة مالية إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.49 مليار دولار".وأضاف البيان إن أحدث جولة تمويل لأوكرانيا تدعمها ضمانات تمويلية من بريطانيا وهولندا وليتوانيا ولاتفيا.ويلقى المشروع دعما أيضا من تمويل مواز من إيطاليا ومساهمات من صندوق ائتماني جديد يضم عدة مانحين.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/البنك-الدولي-خسائر-أوكرانيا-جراء-المواجهة-مع-روسيا-بلغت-60-مليار-دولار-1061468434.html
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أخبار أوكرانيا

البنك الدولي يوافق على تمويل إضافي لأوكرانيا بقيمة 1.49 مليار

23:12 GMT 07.06.2022
© flickr.com / Shiny Thingsالبنك الدولي
البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© flickr.com / Shiny Things
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وافق البنك الدولي، اليوم الأربعاء، على تمويل إضافي لأوكرانيا بقيمة 1.49 مليار دولار أمريكي.
موسكو - سبوتنيك. وقال البنك في بيان: "وافق مجلس إدارة البنك الدولي على تقديم مساعدة مالية إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.49 مليار دولار".
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وأضاف البيان إن أحدث جولة تمويل لأوكرانيا تدعمها ضمانات تمويلية من بريطانيا وهولندا وليتوانيا ولاتفيا.
ويلقى المشروع دعما أيضا من تمويل مواز من إيطاليا ومساهمات من صندوق ائتماني جديد يضم عدة مانحين.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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