https://arabic.sputniknews.com/20220607/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-شمالي-غزة-1063244031.html
الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة شمالي غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة شمالي غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن سقوط طائرة مسيرة تابعة له شمالي قطاع غزة. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T20:15+0000
2022-06-07T20:15+0000
2022-06-07T20:15+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
طائرة مسيرة
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة تابعه للجيش شمالي قطاع غزة، في وقت يجري الجيش الإسرائيلي تحقيقا في أسباب سقوطها تخوفا من تسرب معلومات.ويشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية قد أسقطت،الأحد الماضي، "درون" (طائرة مسيرة صغيرة)، تحمل علم فلسطين جرى إطلاقها فوق منطقة باب العامود بالمسجد الأقصى، التي تشهد توترا كبيرا، على خلفية المرور المقرر لـ "مسيرة الأعلام" التي ينظمها مستوطنون متطرفون.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الشرطة اعترضت "درون" تحمل علم فلسطين فوق باب العامود خوفا من أن تشكل تهديدا لـ "مسيرة الأعلام".وانطلقت "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية، الأحد الماضي، بمشاركة ما يزيد عن 25 ألف مستوطن يهودي باتجاه القدس الشرقية المحتلة.وتأتي المسيرة خلال احتفال الإسرائيليين بما يسمى "يوم القدس"، والذي يؤرخ لذكرى احتلال مدينة القدس الشرقية عام 1967.
إسرائيل
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طائرة مسيرة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة شمالي غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن سقوط طائرة مسيرة تابعة له شمالي قطاع غزة.
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة تابعه للجيش شمالي قطاع غزة، في وقت يجري الجيش الإسرائيلي تحقيقا في أسباب سقوطها تخوفا من تسرب معلومات.
ويشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية قد أسقطت،الأحد الماضي، "درون" (طائرة مسيرة صغيرة)، تحمل علم فلسطين جرى إطلاقها فوق منطقة باب العامود بالمسجد الأقصى، التي تشهد توترا كبيرا، على خلفية المرور المقرر لـ "مسيرة الأعلام" التي ينظمها مستوطنون متطرفون.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية، إن الشرطة اعترضت "درون" تحمل علم فلسطين فوق باب العامود خوفا من أن تشكل تهديدا لـ "مسيرة الأعلام".
وانطلقت "مسيرة الأعلام
" الإسرائيلية، الأحد الماضي، بمشاركة ما يزيد عن 25 ألف مستوطن يهودي باتجاه القدس الشرقية المحتلة.
وتأتي المسيرة خلال احتفال الإسرائيليين بما يسمى "يوم القدس"، والذي يؤرخ لذكرى احتلال مدينة القدس الشرقية عام 1967.