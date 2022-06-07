https://arabic.sputniknews.com/20220607/الجيش-الإيراني-يهدد-إسرائيل-بتسوية-تل-أبيب-وحيفا-بالأرض-في-حال-ارتكاب-أي-حماقة-1063211580.html

الجيش الإيراني يهدد إسرائيل بتسوية تل أبيب وحيفا بالأرض في حال ارتكاب أي حماقة

الجيش الإيراني يهدد إسرائيل بتسوية تل أبيب وحيفا بالأرض في حال ارتكاب أي حماقة

وجه قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري تحذيرا إلى إسرائيل، مهددا بتسوية تل أبيب وحيفا بالأرض في حال ارتكاب أي حماقة. 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T09:53+0000

2022-06-07T09:53+0000

2022-06-07T09:53+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال العميد حيدري، إن "الكيان الغاصب احتل أراضي المسلمين وستعود هذه الأراضي إلى حضن الإسلام في أقل من 25 عاما"، مضيفا أن "الإنجازات العسكرية والدفاعية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي اليوم شوكة في عيون الأعداء"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وتابع: "جميع وحدات الجيش جُهزت بالإنجازات والمعدات الدقيقة وبعيدة المدى والذكية، ومدى الطائرات المسيرة والصواريخ العملياتية للجيش قد ازداد"، مشيرا إلى "مدينة الطائرات المسيرة التابعة للجيش الإيراني".وختم قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، بالتأكيد أن "كل هذه المعدات هي للرد على الاعتداءات الغبية لأعداء الثورة الإسلامية، كما يجري تغيير وتحديث وتوطين الأسلحة الخفيفة للقوات البرية".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قال إن "إسرائيل تتصرف بقوة ضد رأس الأخطبوط الإيراني بشكل مباشر وليس فقط أذرعته في المنطقة"، مؤكدا أن بلاده "غيرت استراتيجيتها في مواجهة إيران ورفعت وتيرة نشاطها".وأكد بينيت، خلال اجتماع مع لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست، أن "زمن حصانة إيران التي توجه لنا فيه ضربات عبر أذرعها دون أن تتضرر انتهى"، موضحا أن بلاده "تعمل في مواجهة رأس الأخطبوط الإيراني وليس فقط الأذرع"، وذلك حسب موقع روتر العبري.وكشف الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، أن "الموساد الإسرائيلي يخطط لاغتيال كبار القادة العسكريين والسياسيين الإيرانيين، لاسيما الرئيس إبراهيم رئيسي، وذلك لرفع التوتر في إيران إلى أعلى المستويات".ونقلت قناة الحرس الثوري الإيراني، عن مصادر إيرانية، قولها إن "الموساد الإسرائيلي يسعى لاغتيال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خارج العاصمة طهران لزعزعة أمن البلاد وانهيار اقتصادها وعملتها الوطنية، وذلك من أجل توفير الأرضية لاحتجاجات شاملة".وكان علي باقري، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، قال الجمعة الماضية، إن "الصهاينة بإمكانهم أن يتصوروا شن الحرب على إيران في المنام ولن يستيقظوا من عالمهم الخيالي".وذكرت وكالة إرنا أن تصريحات علي باقري جاءت تعليقا على احتمالية رد إيران على هجوم إسرائيلي عسكري محتمل، خاصة في ظل استمرار إجراء الجيش الإسرائيلي لمناورات عسكرية تحاكي هجوما على إيران.

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