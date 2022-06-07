https://arabic.sputniknews.com/20220607/الحكومة-الليبية-تباشر-أعمالها-من-مدينة-سرت-وسط-البلاد-1063237856.html
الحكومة الليبية تباشر أعمالها من مدينة سرت وسط البلاد
الحكومة الليبية تباشر أعمالها من مدينة سرت وسط البلاد
باشرت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، أعمالها اليوم الثلاثاء من مقرها في مدينة سرت. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T17:06+0000
2022-06-07T17:06+0000
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أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
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وتم عقد اجتماع تشاوري برئاسة فتحي باشاغا، لمناقشة تهيئة عدد من المقار الإدارية اللازمة لضمان عمل الوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة.ومن خلال الصفحة الرسمية للحكومة الليبية، قال رئيس الحكومة فتحي باشاغا: "لدينا واجب وطني تجاه أبناء الشعب الليبي، وليس في صالح مشروعنا الوطني الذي تبنيناه أن نؤجل عمل الحكومة، ولذلك قررنا ممارسة أعمالنا من مدينة سرت".في هذا الإطار، صرح المحلل السياسي، محمد علي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذه الخطوة تعتبر هامة لوضع قدم الحكومة في قاعدة أساسية تنطلق من خلالها لإثبات شرعيتها محلياً ودوليا، ولكن يظل العمل الأساسي هو السيطرة على العاصمة كونها قلب البلاد وتضم المقار الفعلية بكافة الوزرات والمؤسسات والهيئات الحكومية، ولكن هذا الأمر يظل صعبا جدا في ظل تشبث عبد الحميد الدبيبة برئاسة الحكومة وتمسكه بالسلطة".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/باشاغا-يكشف-سبب-اختيار-مدينة-سرت-مقرا-لحكومته-1062926054.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
الحكومة الليبية تباشر أعمالها من مدينة سرت وسط البلاد
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باشرت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، أعمالها اليوم الثلاثاء من مقرها في مدينة سرت.
وتم عقد اجتماع تشاوري برئاسة فتحي باشاغا، لمناقشة تهيئة عدد من المقار الإدارية اللازمة لضمان عمل الوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة.
ومن خلال الصفحة الرسمية للحكومة الليبية، قال رئيس الحكومة فتحي باشاغا: "لدينا واجب وطني تجاه أبناء الشعب الليبي، وليس في صالح مشروعنا الوطني الذي تبنيناه أن نؤجل عمل الحكومة، ولذلك قررنا ممارسة أعمالنا من مدينة سرت".
في هذا الإطار، صرح المحلل السياسي، محمد علي، في تصريحات لـ"سبوتنيك
" أن "هذه الخطوة تعتبر هامة لوضع قدم الحكومة في قاعدة أساسية تنطلق من خلالها لإثبات شرعيتها محلياً ودوليا، ولكن يظل العمل الأساسي هو السيطرة على العاصمة كونها قلب البلاد وتضم المقار الفعلية بكافة الوزرات والمؤسسات والهيئات الحكومية، ولكن هذا الأمر يظل صعبا جدا في ظل تشبث عبد الحميد الدبيبة برئاسة الحكومة وتمسكه بالسلطة".
وأضاف: "على فتحي باشاغا العمل على جمع اعترافات دولية بحكومته حتى يستطيع العمل بشكل أفضل لتهيئة البلاد للانتخابات البرلمانية والرئاسية كما تعهد بذلك".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين
، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.