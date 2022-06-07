https://arabic.sputniknews.com/20220607/الخارجية-الروسية-لافروف-يبحث-استئناف-مفاوضات-السلام-مع-أوكرانيا-خلال-زيارته-لتركيا---1063218902.html

الخارجية الروسية: لافروف يبحث استئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا خلال زيارته لتركيا

الخارجية الروسية: لافروف يبحث استئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا خلال زيارته لتركيا

أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف سيبحث آفاق استئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا، مع نظيره التركي جاووش أوغلو خلال زيارته المرتقبة إلى تركيا. 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T12:12+0000

2022-06-07T12:12+0000

2022-06-07T12:22+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

الخارجية الروسية

استئناف

الحوار

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "سيتبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع الحالي للأزمة الأوكرانية وآفاق استئناف محادثات السلام الروسية الأوكرانية. وسيطلع الجانب الروسي الزملاء الأتراك على مسار العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا والخطوات المتخذة لضمان سلامة السكان المدنيين".وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يناقش مع الرئيس التركي تدريبات الناتو في تركيا.وأضاف بيسكوف أن روسيا تدرك جيدا أن أنقرة عضو في الناتو، وتابع، قائلا:وصرح بيسكوف، في وقت سابق، أن "الناتو" يركز على المواجهة وتوسيع الحلف لن يؤدي لمزيد من الأمن في أوروبا.قال بيسكوف للصحفيين: "قلنا مرارا وتكرارا إن الحلف نفسه هو بالأحرى أداة شحذ للمواجهة، وليس تحالفا يضمن السلام والاستقرار، ولن يؤدي توسع الحلف بالطبع إلى مزيد من الأمن للقارة الأوروبية".وحول المزاعم بأن روسيا تمت دعوتها مسبقا للانضمام إلى الناتو، قال بيسكوف: "ليست لدي مثل هذه المعلومات، لكنني أعلم على وجه اليقين أن الجانب الأمريكي تحدث مرارا عن استحالة هذه العضوية. وفي الواقع قيل إن الأبواب على العكس، مغلقة، لأن هذا (انضمام روسيا إلى الناتو) مستحيل في الأساس".

https://arabic.sputniknews.com/20220607/بيسكوف-بوتين-لم-يناقش-مع-أردوغان-تدريبات-الناتو-في-تركيا-1063215094.html

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الخارجية الروسية, استئناف, الحوار, أخبار أوكرانيا