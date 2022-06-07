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الخارجية الفلسطينية ترحب بتقرير للأمم المتحدة يحمل إسرائيل مسؤولية العنف
الخارجية الفلسطينية ترحب بتقرير للأمم المتحدة يحمل إسرائيل مسؤولية العنف
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتقرير للأمم المتحدة يحمل إسرائيل مسؤولية العنف في الأراضي الفلسطينية. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T17:49+0000
2022-06-07T17:49+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وجاء في البيان أن تقرير لجنة التحقيق الدولية الدائمة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "أكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع في المنطقة".وأشارت الوزارة إلى أن التقرير استعرض كافة أشكال الانتهاكات الإسرائيلية، سواء التي ترتكبها القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، والحصار الظالم على قطاع غزة.كما عبرت وزارة الخارجية عن ترحيبها بالتوصيات التي تدعو لضمان مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.وكان التقرير الصادر اليوم قد اعتبر أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي أمرا جوهريا لإنهاء دوامات العنف المتواصلة، وأشار إلى أدلة كثيرة على أن إسرائيل "لا تنوي" القيام بذلك.يركز التقرير المؤلف من 18 ورقة بشكل أساسي على تقييم سلسلة طويلة من تحقيقات وتقارير وأحكام الأمم المتحدة السابقة بشأن الوضع وكيفية تنفيذ هذه النتائج وما قد ينتج عن ذلك حال تنفيذها.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/اشتية-يحذر-من-غضب-فلسطيني-بسبب-ازدواجية-المعايير-الدولية-1063236554.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

الخارجية الفلسطينية ترحب بتقرير للأمم المتحدة يحمل إسرائيل مسؤولية العنف

17:49 GMT 07.06.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliمتظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
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رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتقرير للأمم المتحدة يحمل إسرائيل مسؤولية العنف في الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رام الله، فلسطين 9 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
اشتية يحذر من غضب فلسطيني بسبب ازدواجية المعايير الدولية
16:41 GMT
وجاء في البيان أن تقرير لجنة التحقيق الدولية الدائمة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "أكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع في المنطقة".
وأشارت الوزارة إلى أن التقرير استعرض كافة أشكال الانتهاكات الإسرائيلية، سواء التي ترتكبها القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، والحصار الظالم على قطاع غزة.
كما عبرت وزارة الخارجية عن ترحيبها بالتوصيات التي تدعو لضمان مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكان التقرير الصادر اليوم قد اعتبر أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي أمرا جوهريا لإنهاء دوامات العنف المتواصلة، وأشار إلى أدلة كثيرة على أن إسرائيل "لا تنوي" القيام بذلك.
يركز التقرير المؤلف من 18 ورقة بشكل أساسي على تقييم سلسلة طويلة من تحقيقات وتقارير وأحكام الأمم المتحدة السابقة بشأن الوضع وكيفية تنفيذ هذه النتائج وما قد ينتج عن ذلك حال تنفيذها.
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