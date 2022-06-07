https://arabic.sputniknews.com/20220607/الخارجية-الفلسطينية-ترحب-بتقرير-للأمم-المتحدة-يحمل-إسرائيل-مسؤولية-العنف-1063239198.html
الخارجية الفلسطينية ترحب بتقرير للأمم المتحدة يحمل إسرائيل مسؤولية العنف
الخارجية الفلسطينية ترحب بتقرير للأمم المتحدة يحمل إسرائيل مسؤولية العنف
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتقرير للأمم المتحدة يحمل إسرائيل مسؤولية العنف في الأراضي الفلسطينية. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T17:49+0000
2022-06-07T17:49+0000
2022-06-07T17:49+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وجاء في البيان أن تقرير لجنة التحقيق الدولية الدائمة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "أكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع في المنطقة".وأشارت الوزارة إلى أن التقرير استعرض كافة أشكال الانتهاكات الإسرائيلية، سواء التي ترتكبها القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، والحصار الظالم على قطاع غزة.كما عبرت وزارة الخارجية عن ترحيبها بالتوصيات التي تدعو لضمان مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.وكان التقرير الصادر اليوم قد اعتبر أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي أمرا جوهريا لإنهاء دوامات العنف المتواصلة، وأشار إلى أدلة كثيرة على أن إسرائيل "لا تنوي" القيام بذلك.يركز التقرير المؤلف من 18 ورقة بشكل أساسي على تقييم سلسلة طويلة من تحقيقات وتقارير وأحكام الأمم المتحدة السابقة بشأن الوضع وكيفية تنفيذ هذه النتائج وما قد ينتج عن ذلك حال تنفيذها.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/اشتية-يحذر-من-غضب-فلسطيني-بسبب-ازدواجية-المعايير-الدولية-1063236554.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الخارجية الفلسطينية ترحب بتقرير للأمم المتحدة يحمل إسرائيل مسؤولية العنف
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رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتقرير للأمم المتحدة يحمل إسرائيل مسؤولية العنف في الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وجاء في البيان أن تقرير لجنة التحقيق الدولية الدائمة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "أكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع في المنطقة".
وأشارت الوزارة إلى أن التقرير استعرض كافة أشكال الانتهاكات الإسرائيلية
، سواء التي ترتكبها القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، والحصار الظالم على قطاع غزة.
كما عبرت وزارة الخارجية عن ترحيبها بالتوصيات التي تدعو لضمان مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكان التقرير الصادر اليوم قد اعتبر أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي أمرا جوهريا لإنهاء دوامات العنف المتواصلة، وأشار إلى أدلة كثيرة على أن إسرائيل "لا تنوي" القيام بذلك.
يركز التقرير المؤلف من 18 ورقة بشكل أساسي على تقييم سلسلة طويلة من تحقيقات وتقارير وأحكام الأمم المتحدة السابقة بشأن الوضع وكيفية تنفيذ هذه النتائج وما قد ينتج عن ذلك حال تنفيذها.