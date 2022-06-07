https://arabic.sputniknews.com/20220607/الخزانة-الأمريكية-تأمل-بتدفق-النفط-الروسي-في-السوق-دون-استفادة-روسيا-من-بيعه-1063233718.html

الخزانة الأمريكية تأمل "بتدفق النفط الروسي في السوق" دون استفادة روسيا من بيعه

الخزانة الأمريكية تأمل "بتدفق النفط الروسي في السوق" دون استفادة روسيا من بيعه

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ترغب أن يتدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية "لتخفيف عجز الإمدادات العالمية من... 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T16:09+0000

2022-06-07T16:09+0000

2022-06-07T16:09+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

اقتصاد

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واشنطن - سبوتنيك. وأكدت يلين، في كلمة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي: "أعتقد أن ما نريد فعله هو إبقاء جزء من النفط الروسي يتدفق إلى السوق العالمية لخفض الأسعار العالمية، ومحاولة تجنب ارتفاع السعر الذي يتسبب في ركود عالمي".وأضافت: "لكن الهدف هو الحد من العائدات التي تذهب إلى روسيا، وهناك طرق مختلفة من الناحية الفنية لتحقيق ذلك، وهي بالتأكيد استراتيجية مرغوبة".ونشر البنك الدولي، في 7 حزيران/يونيو توقعاته لزيادة تكلفة خام برنت، وتوقع أنه في عام 2022 سيكون متوسط ​​المؤشر عند مستوى 100 دولار للبرميل.وأوضح البنك، اليوم الثلاثاء: "من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 100 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 24 دولارًا" ، مضيفًا أن "العقوبات المفروضة على روسيا سيكون لها تأثير سلبي طويل المدى".واضاف أن الأسعار ستنخفض في عام 2023 مع زيادة إنتاج هذه المادة الخام في دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.وقال البنك الدولي: "مع ذلك، ستظل الأسعار أعلى مما كان متوقعا في السابق، وأعلى بكثير من المتوسط ​​في السنوات الخمس الماضية".

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