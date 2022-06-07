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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220607/الدفاع-الروسية-مدفعيتنا-تدمر-مدافع-هاوتزر-نرويجية-وأمريكية-في-أوكرانيا-1063213513.html
الدفاع الروسية: مدفعيتنا تدمر مدافع هاوتزر نرويجية وأمريكية في أوكرانيا
الدفاع الروسية: مدفعيتنا تدمر مدافع هاوتزر نرويجية وأمريكية في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مدفعية الجيش دمرت أسلحة غربية تم توريدها إلى أوكرانيا في السابق. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T10:29+0000
2022-06-07T10:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
أخبار أوكرانيا
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إحاطة صحفية، اليوم الثلاثاء: "نتيجة للقصف المدفعي، تم تدمير منصة نرويجية ذاتية الحركة عيار 155 ملم من طراز "إم109 إيه3"، ومدفعيين هاوتزر عيار 155 ملم من طراز "إم777" صناعة أمريكية، إلى جانب تدمير أسلحة مدفعية ميدان وهاون، من بينها منصة ذاتية الحركة عيار 203 ملم من طراز "فيون"".كما أشار كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية قامت بالقضاء على أكثر من 170 من القوميين الأوكرانيين، بالإضافة إلى تدمير 83 مركزا لتجمع السلاح والعتاد الأوكراني. وقال:
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الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: مدفعيتنا تدمر مدافع هاوتزر نرويجية وأمريكية في أوكرانيا

10:29 GMT 07.06.2022 (تم التحديث: 10:43 GMT 07.06.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مدفعية الجيش دمرت أسلحة غربية تم توريدها إلى أوكرانيا في السابق.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إحاطة صحفية، اليوم الثلاثاء: "نتيجة للقصف المدفعي، تم تدمير منصة نرويجية ذاتية الحركة عيار 155 ملم من طراز "إم109 إيه3"، ومدفعيين هاوتزر عيار 155 ملم من طراز "إم777" صناعة أمريكية، إلى جانب تدمير أسلحة مدفعية ميدان وهاون، من بينها منصة ذاتية الحركة عيار 203 ملم من طراز "فيون"".
كما أشار كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية قامت بالقضاء على أكثر من 170 من القوميين الأوكرانيين، بالإضافة إلى تدمير 83 مركزا لتجمع السلاح والعتاد الأوكراني. وقال:

باستخدام صواريخ عالية الدقة المتمركزة جوا، تم تدمير ما يلي: نقطتي قيادة، ثلاثة مواقع مدفعية، 18 مركزا لتجمع الأفراد والمعدات الأوكرانية. وفي منطقتي فروبوفكا وياكوفليفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية تم تدمير مستودعين للذخيرة".

بالإضافة إلى ذلك، قامت مقاتلات ومروحيات القوات المسلحة الروسية بتدمير 65 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري الأوكراني، وأسفر القصف عن تحييد أكثر من 170 من القوميين، و9 دبابات، وراجمتي صواريخ "غراد"، وبطارية مدفعية، وثمان سيارات مختلفة الاستخدام.

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