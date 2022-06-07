الدفاع الروسية: مدفعيتنا تدمر مدافع هاوتزر نرويجية وأمريكية في أوكرانيا

باستخدام صواريخ عالية الدقة المتمركزة جوا، تم تدمير ما يلي: نقطتي قيادة، ثلاثة مواقع مدفعية، 18 مركزا لتجمع الأفراد والمعدات الأوكرانية. وفي منطقتي فروبوفكا وياكوفليفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية تم تدمير مستودعين للذخيرة".

بالإضافة إلى ذلك، قامت مقاتلات ومروحيات القوات المسلحة الروسية بتدمير 65 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري الأوكراني، وأسفر القصف عن تحييد أكثر من 170 من القوميين، و9 دبابات، وراجمتي صواريخ "غراد"، وبطارية مدفعية، وثمان سيارات مختلفة الاستخدام.