https://arabic.sputniknews.com/20220607/الرئيس-بوتين-يشير-إلى-انخفاض-البطالة-ووصول-التضخم-لمستوى-الصفر-في-روسيا-1063215610.html

الرئيس بوتين يشير إلى انخفاض البطالة والسيطرة على معدلات التضخم في روسيا

الرئيس بوتين يشير إلى انخفاض البطالة والسيطرة على معدلات التضخم في روسيا

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في اجتماع حول القضايا الاقتصادية، تحليل التوجهات في القطاعات الاقتصادية ومناقشة تدابير الدعم الإضافية. 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T11:41+0000

2022-06-07T11:41+0000

2022-06-07T11:44+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

اقتصاد

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وقال بوتين: "أدعوكم اليوم لتحليل البيانات في الصناعات الرئيسية ومؤشرات الاقتصاد الكلي الحالية بشكل عام، وبالطبع، سنناقش نتائج التدابير المتخذة بالفعل، وكذلك الحلول الإضافية الممكنة لدعم دخل المواطنين وتحفيز النشاط التجاري".كما أشار بوتين إلى "انخفاض مستوى البطالة" في البلاد.وحسب الرئيس بوتين، فقد "توقف ارتفاع الأسعار في روسيا" منذ النصف الثاني من شهر مايو/أيار، وأصبح التضخم الآن عند "مستوى الصفر".ونوه بوتين إلى انخفاض وتيرة الطلب على الإقراض رغم انخفاض سعر الفائدة؟وأوضح بوتين حول الخطط الجديدة للموازنة العامة: "لقد بدأ العمل بالفعل بشأن الموازنة الفيدرالية للسنوات الثلاث المقبلة، وهنا، هناك قضية مهمة وأساسية تتمثل في تصميم قواعد الموازنة، والتي لا ينبغي أن تضمن استقرار الدولة فحسب، بل تساعد أيضًا في زيادة معدل نمو الاقتصاد، ومن الواضح أن هناك حاجة إلى مناهج وتعديلات مرنة هنا، وأطلب من الحكومة تقديم مقترحات لتصميم جديد لقواعد الموازنة بحلول نهاية يوليو/تموز".وفي حديثه عن ديناميكيات الصناعة، أشار رئيس الدولة إلى أنه بشكل عام، خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، ارتفع الإنتاج الصناعي في روسيا بنسبة 3.9%، وفي أبريل/نيسان انخفض بشكل طفيف.وأضاف بوتين: "لوحظ بالفعل انخفاض ملحوظ في صناعة السيارات وتكرير النفط".وتابع بوتين أن "عددا من الصناعات، وخاصة صناعة المعادن الحديدية تشير إلى مخاطر حدوث انخفاض كبير في الإنتاج على المدى المتوسط".وأردف بوتين: "سنواصل بالتأكيد عقد اجتماعات الصناعة للحفاظ على تركيزنا على المشاكل التي يواجهها المصنعون المحليون والموردون والمقاولون، وبطبيعة الحال، من أجل الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة هادفة وفعالة للتحديات التي تنشأ".واعتبر بوتين أن السلطات الروسية منوطة بتحفيز الطلب بنشاط في الاقتصاد، بما في ذلك من خلال السعي إلى زيادة دخل المواطنين وتزويد الشركات بأموال ائتمانية إضافية.

https://arabic.sputniknews.com/20220606/بوتين-الاقتصاد-الروسي-سيحافظ-على-مساره-نحو-الانفتاح-والتعاون-الدولي-الواسع-1063166613.html

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فلاديمير بوتين, روسيا, اقتصاد