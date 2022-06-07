الرئيس بوتين يشير إلى انخفاض البطالة والسيطرة على معدلات التضخم في روسيا
11:41 GMT 07.06.2022 (تم التحديث: 11:44 GMT 07.06.2022)
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov/
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في اجتماع حول القضايا الاقتصادية، تحليل التوجهات في القطاعات الاقتصادية ومناقشة تدابير الدعم الإضافية.
وقال بوتين: "أدعوكم اليوم لتحليل البيانات في الصناعات الرئيسية ومؤشرات الاقتصاد الكلي الحالية بشكل عام، وبالطبع، سنناقش نتائج التدابير المتخذة بالفعل، وكذلك الحلول الإضافية الممكنة لدعم دخل المواطنين وتحفيز النشاط التجاري".
كما أشار بوتين إلى "انخفاض مستوى البطالة" في البلاد.
أود أن أشير إلى أن البطالة منخفضة، ففي أبريل/نيسان، كانت البطالة في روسيا عند أدنى مستوياتها تاريخيًا، وفي مايو/أيار، لم يرتفع عدد العاطلين عن العمل المسجلين رسميًا فحسب، بل انخفض بشكل طفيف، وبلغ معدل البطالة في أبريل 4%، وهو الحد الأدنى منذ بدء فترة الإحصاء بأكملها.
وحسب الرئيس بوتين، فقد "توقف ارتفاع الأسعار في روسيا" منذ النصف الثاني من شهر مايو/أيار، وأصبح التضخم الآن عند "مستوى الصفر".
"تمت السيطرة على التضخم، حيث بلغ معدل التضخم 17.4% سنويًا في 27 مايو/أيار، وفي الوقت نفسه، وبدءًا من النصف الثاني من شهر مايو، توقف ارتفاع الأسعار تمامًا، والآن وصل التضخم إلى مستوى الصفر".
ونوه بوتين إلى انخفاض وتيرة الطلب على الإقراض رغم انخفاض سعر الفائدة؟
أود لفت انتباه الزملاء من الحكومة والبنك المركزي إلى ديناميكيات الإقراض التجاري وإصدار الرهن العقاري، كما أن الوتيرة هنا انخفضت أيضًا في الوقت الحالي، وهذا على الرغم من انخفاض سعر الفائدة الرئيسي والبرامج التي تم إطلاقها من دعم الدولة للإقراض".
وأوضح بوتين حول الخطط الجديدة للموازنة العامة: "لقد بدأ العمل بالفعل بشأن الموازنة الفيدرالية للسنوات الثلاث المقبلة، وهنا، هناك قضية مهمة وأساسية تتمثل في تصميم قواعد الموازنة، والتي لا ينبغي أن تضمن استقرار الدولة فحسب، بل تساعد أيضًا في زيادة معدل نمو الاقتصاد، ومن الواضح أن هناك حاجة إلى مناهج وتعديلات مرنة هنا، وأطلب من الحكومة تقديم مقترحات لتصميم جديد لقواعد الموازنة بحلول نهاية يوليو/تموز".
وفي حديثه عن ديناميكيات الصناعة، أشار رئيس الدولة إلى أنه بشكل عام، خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، ارتفع الإنتاج الصناعي في روسيا بنسبة 3.9%، وفي أبريل/نيسان انخفض بشكل طفيف.
وأضاف بوتين: "لوحظ بالفعل انخفاض ملحوظ في صناعة السيارات وتكرير النفط".
وتابع بوتين أن "عددا من الصناعات، وخاصة صناعة المعادن الحديدية تشير إلى مخاطر حدوث انخفاض كبير في الإنتاج على المدى المتوسط".
وأردف بوتين: "سنواصل بالتأكيد عقد اجتماعات الصناعة للحفاظ على تركيزنا على المشاكل التي يواجهها المصنعون المحليون والموردون والمقاولون، وبطبيعة الحال، من أجل الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة هادفة وفعالة للتحديات التي تنشأ".
واعتبر بوتين أن السلطات الروسية منوطة بتحفيز الطلب بنشاط في الاقتصاد، بما في ذلك من خلال السعي إلى زيادة دخل المواطنين وتزويد الشركات بأموال ائتمانية إضافية.
أود أن أؤكد مرة أخرى، نحن بحاجة إلى تحفيز الطلب النهائي بشكل فعال في الاقتصاد، وضمان نمو دخل المواطنين، وتزويد الشركات بسيولة إضافية وموارد ائتمانية.