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https://arabic.sputniknews.com/20220607/السعودية-تتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-منح-إجازة-أبوة-1063242835.html
السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن منح إجازة "أبوة"
السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن منح إجازة "أبوة"
وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على معاملة الموظفين برتب عسكرية، بمعاملة الموظفين في أنظمة الخدمة المدنية بشأن عدد من الإجازات، جاء من ضمنها إجازة... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T19:48+0000
2022-06-07T19:48+0000
العالم العربي
السعودية
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أفاد الموقع الإلكتروني سبق، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء السعودي قد عقد جلسة مهمة، في وقت سابق من اليوم، وأصدر عدة قرارات، أهمها الموافقة على معاملة الموظفين برتب عسكرية بمعاملة الموظفين في أنظمة الخدمة المدنية حيال عدد من الإجازات، أهمها إجازة الأبوة.وتبلغ مدة إجازة الأبوة 3 أيام، بحسب ما نصت عليه "المادة 153 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والخاصة باستحقاق الموظف إجازة لمدة ثلاثة أيام براتب كامل، في حال ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة".وبالنسبة إلى الموظفة برتبة عسكرية فهي تتعامل معاملة أنظمة الخدمة المدنية بشأن عدد من الإجازات، أهمها الولادة وعدة الوفاة، والأمومة، بينما الموظف والموظفة برتبة عسكرية يتعاملان معاملة أنظمة الخدمة المدنية حيال إجازة المرافقة لغرض العلاج أو لإجازة الوفاة.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/السعودية-تدرس-تطبيق-نظام-4-أيام-عمل-أسبوعيا-1058721186.html
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العالم العربي, السعودية

السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن منح إجازة "أبوة"

19:48 GMT 07.06.2022
© Depositphotos / katrinaelenaصورة تعبيرية - رضيع، طفل، أطفال، أسرة
صورة تعبيرية - رضيع، طفل، أطفال، أسرة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© Depositphotos / katrinaelena
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وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على معاملة الموظفين برتب عسكرية، بمعاملة الموظفين في أنظمة الخدمة المدنية بشأن عدد من الإجازات، جاء من ضمنها إجازة الأبوة.
أفاد الموقع الإلكتروني سبق، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء السعودي قد عقد جلسة مهمة، في وقت سابق من اليوم، وأصدر عدة قرارات، أهمها الموافقة على معاملة الموظفين برتب عسكرية بمعاملة الموظفين في أنظمة الخدمة المدنية حيال عدد من الإجازات، أهمها إجازة الأبوة.
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
السعودية تدرس تطبيق نظام 4 أيام عمل أسبوعيا
16 فبراير, 20:01 GMT
وتبلغ مدة إجازة الأبوة 3 أيام، بحسب ما نصت عليه "المادة 153 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والخاصة باستحقاق الموظف إجازة لمدة ثلاثة أيام براتب كامل، في حال ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة".
وبالنسبة إلى الموظفة برتبة عسكرية فهي تتعامل معاملة أنظمة الخدمة المدنية بشأن عدد من الإجازات، أهمها الولادة وعدة الوفاة، والأمومة، بينما الموظف والموظفة برتبة عسكرية يتعاملان معاملة أنظمة الخدمة المدنية حيال إجازة المرافقة لغرض العلاج أو لإجازة الوفاة.
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