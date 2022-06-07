https://arabic.sputniknews.com/20220607/السفارة-الأفغانية-لدى-موسكو-القائم-بالأعمال-بالنيابة-يخطط-للمشاركة-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-1063218238.html
السفارة الأفغانية لدى موسكو: القائم بالأعمال بالنيابة يخطط للمشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي
السفارة الأفغانية لدى موسكو: القائم بالأعمال بالنيابة يخطط للمشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي
يخطط القائم بالأعمال الأفغاني في موسكو جمال ناصر غاروال للمشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في دورته الـ25. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T12:15+0000
2022-06-07T12:15+0000
2022-06-07T12:15+0000
روسيا
اقتصاد
أخبار أفغانستان اليوم
منتدى سان بطرسبورغ
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وقالت البعثة الدبلوماسية الأفغانية في موسكو، لوكالة "سببوتنيك"، اليوم الثلاثاء:في الوقت نفسه، أشارت السفارة إلى أنه حتى الآن لم يتم تصور مشاركة الوفد الرسمي لأفغانستان في المنتدى.وأكد ممثلو 69 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان والصين والهند، مشاركتهم في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في عام 2022.وقالت مؤسسة "روسكونغرس" في بيان: "أكد ممثلون من 69 دولة ومنطقة، بالفعل، مشاركتهم في أحداث SPIEF-2022: أستراليا والنمسا وأذربيجان وبنغلاديش وبلجيكا وبنين وبلغاريا وبوركينا فاسو وبريطانيا والمجر وفنزويلا وغانا وألمانيا وهونغ وكونغ (الصين) واليونان والدنمارك ومصر وإسرائيل والهند والأردن وإيران وإيطاليا واليمن وكازاخستان والكاميرون وكندا وقطر وكينيا وقيرغيزستان والصين وكولومبيا والكويت وليختنشتاين ولوكسمبورغ وموريتانيا ومالطا والمغرب والمكسيك ومولدوفا وموناكو ومنغوليا وناميبيا ونيجيريا وهولندا والنرويج والإمارات العربية المتحدة وفلسطين وجمهورية بيلاروسيا وجمهورية قبرص ورومانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وصربيا وسوريا وسلوفينيا وسيراليون وتايلاند وتركيا وأوزبكستان وأوكرانيا وأوروغواي وفنلندا وفرنسا وجمهورية أفريقيا الوسطى وسويسرا والسويد وسري لانكا واليابان".يذكر أن النسخة الـ 25 للمنتدى في مدينة سان بطرسبورغ، ستقام في الفترة الممتدة ما بين 15 و18 يونيو/حزيران الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/بوتين-الاقتصاد-الروسي-سيحافظ-على-مساره-نحو-الانفتاح-والتعاون-الدولي-الواسع-1063166613.html
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روسيا, اقتصاد, أخبار أفغانستان اليوم, منتدى سان بطرسبورغ
السفارة الأفغانية لدى موسكو: القائم بالأعمال بالنيابة يخطط للمشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي
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يخطط القائم بالأعمال الأفغاني في موسكو جمال ناصر غاروال للمشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في دورته الـ25.
وقالت البعثة الدبلوماسية الأفغانية في موسكو، لوكالة "سببوتنيك"، اليوم الثلاثاء:
في الوقت نفسه، أشارت السفارة إلى أنه حتى الآن لم يتم تصور مشاركة الوفد الرسمي لأفغانستان في المنتدى.
وأكد ممثلو 69 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان والصين والهند، مشاركتهم في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في عام 2022.
وقالت مؤسسة "روسكونغرس" في بيان: "أكد ممثلون من 69 دولة ومنطقة، بالفعل، مشاركتهم في أحداث SPIEF-2022: أستراليا والنمسا وأذربيجان وبنغلاديش وبلجيكا وبنين وبلغاريا وبوركينا فاسو وبريطانيا والمجر وفنزويلا وغانا وألمانيا وهونغ وكونغ (الصين) واليونان والدنمارك ومصر وإسرائيل والهند والأردن وإيران وإيطاليا واليمن وكازاخستان والكاميرون وكندا وقطر وكينيا وقيرغيزستان والصين وكولومبيا والكويت وليختنشتاين ولوكسمبورغ وموريتانيا ومالطا والمغرب والمكسيك ومولدوفا وموناكو ومنغوليا وناميبيا ونيجيريا وهولندا والنرويج والإمارات العربية المتحدة وفلسطين وجمهورية بيلاروسيا وجمهورية قبرص ورومانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وصربيا وسوريا وسلوفينيا وسيراليون وتايلاند وتركيا وأوزبكستان وأوكرانيا وأوروغواي وفنلندا وفرنسا وجمهورية أفريقيا الوسطى وسويسرا والسويد وسري لانكا واليابان".
يذكر أن النسخة الـ 25 للمنتدى في مدينة سان بطرسبورغ، ستقام في الفترة الممتدة ما بين 15 و18 يونيو/حزيران الجاري.