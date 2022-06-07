عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220607/السفارة-الأفغانية-لدى-موسكو-القائم-بالأعمال-بالنيابة-يخطط-للمشاركة-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-1063218238.html
السفارة الأفغانية لدى موسكو: القائم بالأعمال بالنيابة يخطط للمشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي
السفارة الأفغانية لدى موسكو: القائم بالأعمال بالنيابة يخطط للمشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي
يخطط القائم بالأعمال الأفغاني في موسكو جمال ناصر غاروال للمشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في دورته الـ25. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T12:15+0000
2022-06-07T12:15+0000
روسيا
اقتصاد
أخبار أفغانستان اليوم
منتدى سان بطرسبورغ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1049155931_0:150:3109:1899_1920x0_80_0_0_92b5dfbc9a835bd9a58c55599a96bc38.jpg
وقالت البعثة الدبلوماسية الأفغانية في موسكو، لوكالة "سببوتنيك"، اليوم الثلاثاء:في الوقت نفسه، أشارت السفارة إلى أنه حتى الآن لم يتم تصور مشاركة الوفد الرسمي لأفغانستان في المنتدى.وأكد ممثلو 69 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان والصين والهند، مشاركتهم في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في عام 2022.وقالت مؤسسة "روسكونغرس" في بيان: "أكد ممثلون من 69 دولة ومنطقة، بالفعل، مشاركتهم في أحداث SPIEF-2022: أستراليا والنمسا وأذربيجان وبنغلاديش وبلجيكا وبنين وبلغاريا وبوركينا فاسو وبريطانيا والمجر وفنزويلا وغانا وألمانيا وهونغ وكونغ (الصين) واليونان والدنمارك ومصر وإسرائيل والهند والأردن وإيران وإيطاليا واليمن وكازاخستان والكاميرون وكندا وقطر وكينيا وقيرغيزستان والصين وكولومبيا والكويت وليختنشتاين ولوكسمبورغ وموريتانيا ومالطا والمغرب والمكسيك ومولدوفا وموناكو ومنغوليا وناميبيا ونيجيريا وهولندا والنرويج والإمارات العربية المتحدة وفلسطين وجمهورية بيلاروسيا وجمهورية قبرص ورومانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وصربيا وسوريا وسلوفينيا وسيراليون وتايلاند وتركيا وأوزبكستان وأوكرانيا وأوروغواي وفنلندا وفرنسا وجمهورية أفريقيا الوسطى وسويسرا والسويد وسري لانكا واليابان".يذكر أن النسخة الـ 25 للمنتدى في مدينة سان بطرسبورغ، ستقام في الفترة الممتدة ما بين 15 و18 يونيو/حزيران الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/بوتين-الاقتصاد-الروسي-سيحافظ-على-مساره-نحو-الانفتاح-والتعاون-الدولي-الواسع-1063166613.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1049155931_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_7a5ec2f11cd12ce8a004b254d306fad2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد, أخبار أفغانستان اليوم, منتدى سان بطرسبورغ

السفارة الأفغانية لدى موسكو: القائم بالأعمال بالنيابة يخطط للمشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي

12:15 GMT 07.06.2022
© Sputnik . Sergei Ilyin / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سان بطرسبورغ 2021، 3 يونيو 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سان بطرسبورغ 2021، 3 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© Sputnik . Sergei Ilyin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يخطط القائم بالأعمال الأفغاني في موسكو جمال ناصر غاروال للمشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في دورته الـ25.
وقالت البعثة الدبلوماسية الأفغانية في موسكو، لوكالة "سببوتنيك"، اليوم الثلاثاء:

يخطط للمشاركة

في الوقت نفسه، أشارت السفارة إلى أنه حتى الآن لم يتم تصور مشاركة الوفد الرسمي لأفغانستان في المنتدى.
وأكد ممثلو 69 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان والصين والهند، مشاركتهم في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في عام 2022.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
بوتين: الاقتصاد الروسي سيحافظ على مساره نحو الانفتاح والتعاون الدولي الواسع
أمس, 09:46 GMT
وقالت مؤسسة "روسكونغرس" في بيان: "أكد ممثلون من 69 دولة ومنطقة، بالفعل، مشاركتهم في أحداث SPIEF-2022: أستراليا والنمسا وأذربيجان وبنغلاديش وبلجيكا وبنين وبلغاريا وبوركينا فاسو وبريطانيا والمجر وفنزويلا وغانا وألمانيا وهونغ وكونغ (الصين) واليونان والدنمارك ومصر وإسرائيل والهند والأردن وإيران وإيطاليا واليمن وكازاخستان والكاميرون وكندا وقطر وكينيا وقيرغيزستان والصين وكولومبيا والكويت وليختنشتاين ولوكسمبورغ وموريتانيا ومالطا والمغرب والمكسيك ومولدوفا وموناكو ومنغوليا وناميبيا ونيجيريا وهولندا والنرويج والإمارات العربية المتحدة وفلسطين وجمهورية بيلاروسيا وجمهورية قبرص ورومانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وصربيا وسوريا وسلوفينيا وسيراليون وتايلاند وتركيا وأوزبكستان وأوكرانيا وأوروغواي وفنلندا وفرنسا وجمهورية أفريقيا الوسطى وسويسرا والسويد وسري لانكا واليابان".
يذكر أن النسخة الـ 25 للمنتدى في مدينة سان بطرسبورغ، ستقام في الفترة الممتدة ما بين 15 و18 يونيو/حزيران الجاري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала