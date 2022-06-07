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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/السفير-الأوكراني-في-تل-أبيب-إسرائيل-تمتنع-عن-تقديم-الحد-الأدنى-من-المساعدة-الدفاعية-لبلادنا-1063233177.html
السفير الأوكراني في تل أبيب: إسرائيل تمتنع عن تقديم الحد الأدنى من المساعدة الدفاعية لبلادنا
السفير الأوكراني في تل أبيب: إسرائيل تمتنع عن تقديم الحد الأدنى من المساعدة الدفاعية لبلادنا
قال السفير الأوكراني لدى تل أبيب يفغيني كورنيتشوك، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تمتنع عن تقديم الحد الأدنى من المساعدة الدفاعية لبلاده. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T15:58+0000
2022-06-07T15:58+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار أوكرانيا
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نشرت السفارة الأوكرانية في تل أبيب تغريدة بحسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، ذكرت من خلالها أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال في منطقة الراحة الخاصة بها وتمتنع عن تقديم الحد الأدنى من المساعدة الدفاعية لأوكرانيا.وأضاف يفغيني كورنيتشوك أن أوكرانيا قد دعت إسرائيل إلى تزويدها بمنظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، منتقدة تل أبيب لنقلها 10% فقط من الخوذات والسترات الواقية التي طلبتها كييف.وقال كورنيتشوك، في مؤتمر صحفي، في وقت سابق اليوم: "تطالب أوكرانيا إسرائيل بتزويدها بمنظومة القبة الحديدية"، مضيفا: "مثلما تحمي إسرائيل سكان (مستوطنات) غلاف غزة من نيران حماس، يجب علينا حماية مواطنينا من القصف"، على حد قوله.وأضاف: "شعب إسرائيل يظهر لنا المحبة والتعاطف. كما تظهر الحكومة تعاطفا في الكلام، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأفعال - فهذا شيء آخر".وأعرب السفير الأوكراني عن أسفه لأن إسرائيل نقلت 10% فقط من الخوذات والسترات الواقية التي طلبتها أوكرانيا، ولم توافق حتى الآن على قبول الجنود الأوكرانيين الذين بُترت أطرافهم خلال المعارك لتزويدهم بأطراف اصطناعية.وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدّت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/صحيفة-بسبب-الخوف-من-روسيا-إسرائيل-توقف-نقل-القبة-الحديدية-إلى-أوكرانيا-1058568127.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا

السفير الأوكراني في تل أبيب: إسرائيل تمتنع عن تقديم الحد الأدنى من المساعدة الدفاعية لبلادنا

15:58 GMT 07.06.2022
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قال السفير الأوكراني لدى تل أبيب يفغيني كورنيتشوك، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تمتنع عن تقديم الحد الأدنى من المساعدة الدفاعية لبلاده.
نشرت السفارة الأوكرانية في تل أبيب تغريدة بحسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، ذكرت من خلالها أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال في منطقة الراحة الخاصة بها وتمتنع عن تقديم الحد الأدنى من المساعدة الدفاعية لأوكرانيا.
وأضاف يفغيني كورنيتشوك أن أوكرانيا قد دعت إسرائيل إلى تزويدها بمنظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، منتقدة تل أبيب لنقلها 10% فقط من الخوذات والسترات الواقية التي طلبتها كييف.
وقال كورنيتشوك، في مؤتمر صحفي، في وقت سابق اليوم: "تطالب أوكرانيا إسرائيل بتزويدها بمنظومة القبة الحديدية"، مضيفا: "مثلما تحمي إسرائيل سكان (مستوطنات) غلاف غزة من نيران حماس، يجب علينا حماية مواطنينا من القصف"، على حد قوله.
وأضاف: "شعب إسرائيل يظهر لنا المحبة والتعاطف. كما تظهر الحكومة تعاطفا في الكلام، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأفعال - فهذا شيء آخر".
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
صحيفة: بسبب الخوف من روسيا.. إسرائيل توقف نقل القبة الحديدية إلى أوكرانيا
15 فبراير, 06:41 GMT
وأعرب السفير الأوكراني عن أسفه لأن إسرائيل نقلت 10% فقط من الخوذات والسترات الواقية التي طلبتها أوكرانيا، ولم توافق حتى الآن على قبول الجنود الأوكرانيين الذين بُترت أطرافهم خلال المعارك لتزويدهم بأطراف اصطناعية.
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدّت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:54 GMT
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