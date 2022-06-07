https://arabic.sputniknews.com/20220607/السفير-الباكستاني-إسلام-آباد-ملتزمة-بمشروع-بناء-خط-غاز-التيار-الباكستاني-مع-روسيا-1063198338.html
السفير الباكستاني: إسلام آباد ملتزمة بمشروع بناء خط غاز "التيار الباكستاني" مع روسيا
السفير الباكستاني: إسلام آباد ملتزمة بمشروع بناء خط غاز "التيار الباكستاني" مع روسيا
صرح السفير الباكستاني لدى روسيا، شفقت علي خان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ملتزمة بمشروع بناء خط غاز "التيار الباكستاني"، وتبحث حاليا إمكانية استيراد الغاز... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T05:58+0000
2022-06-07T05:58+0000
2022-06-07T05:58+0000
اقتصاد
روسيا
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موسكو-سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك":" ليس هناك وقت محدد بعد لاستكمال العمل في المشروع. هناك العديد من القضايا القانونية. لا توجد مشاكل معينة. أما بالنسبة للإرادة السياسية، فإن كلا البلدين ملتزمين بهذا المشروع". وأضاف السفير:وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، عن أمل بلادها في مواصلة بناء مشروع خط أنابيب غاز "التيار الباكستاني" في ظل الحكومة الباكستانية الجديدة.وكانت روسيا وباكستان قد توصلتا عام 2015، إلى اتفاق بشأن بناء خط أنابيب لنقل الغاز إلى باكستان بتكلفة تقدر بـ 2.5 مليار دولار. ويتم إنجاز هذا المشروع من قبل شركة "أر.تي – غلوبالني ريسورسي" التي تعمل ضمن شركة "روستيك" الحكومية. ويهدف مشروع "شمال - جنوب" بربط خط أنابيب غاز بطول 1100 كيلومتر، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 12.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا، مع محطات استقبال الغاز المسال الواقعة في ميناء كراتشي جنوب باكستان مع مدينة لاهور شمالي البلاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا
السفير الباكستاني: إسلام آباد ملتزمة بمشروع بناء خط غاز "التيار الباكستاني" مع روسيا
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صرح السفير الباكستاني لدى روسيا، شفقت علي خان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ملتزمة بمشروع بناء خط غاز "التيار الباكستاني"، وتبحث حاليا إمكانية استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا.
موسكو-سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك":" ليس هناك وقت محدد بعد لاستكمال العمل في المشروع. هناك العديد من القضايا القانونية. لا توجد مشاكل معينة. أما بالنسبة للإرادة السياسية، فإن كلا البلدين ملتزمين بهذا المشروع". وأضاف السفير:
المفاوضات جارية بشأن استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا لكن حتى الآن، لا أستطيع أن أقول أي شيء محدد.
وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، عن أمل بلادها في مواصلة بناء مشروع خط أنابيب غاز "التيار الباكستاني
" في ظل الحكومة الباكستانية الجديدة.
وكانت روسيا وباكستان قد توصلتا عام 2015، إلى اتفاق بشأن بناء خط أنابيب لنقل الغاز إلى باكستان بتكلفة تقدر بـ 2.5 مليار دولار. ويتم إنجاز هذا المشروع من قبل شركة "أر.تي – غلوبالني ريسورسي" التي تعمل ضمن شركة "روستيك" الحكومية.
ويهدف مشروع "شمال - جنوب" بربط خط أنابيب غاز بطول 1100 كيلومتر، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 12.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا، مع محطات استقبال الغاز المسال الواقعة في ميناء كراتشي جنوب باكستان مع مدينة لاهور شمالي البلاد.