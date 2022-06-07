https://arabic.sputniknews.com/20220607/الصمود-2022-تمرين-ليلي-ضخم-للجيش-الجزائري-فيديو-1063228003.html
"الصمود 2022"... تمرين ليلي ضخم للجيش الجزائري... فيديو
"الصمود 2022"... تمرين ليلي ضخم للجيش الجزائري... فيديو
أشرف رئيس الأركان الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية "الصمود 2022" في مدينة تندوف جنوبي الجزائر. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T14:44+0000
2022-06-07T14:44+0000
2022-06-07T15:01+0000
العالم العربي
الجزائر
تمرين عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1c/1047939304_0:76:1463:898_1920x0_80_0_0_adc733861236b344488505118e7c60b7.jpg
وأفاد بيان لوزارة الدفاع أن شنقريحة استمع إلى عرض قدمه قائد القطاع العملياتي الجنوبي في تندوف، تضمن الفكرة العامة ومراحل تنفيذ التمرين، الذي جرى على مرحلتين، الأولى نظرية شارك فيها أركانات القيادات الجهوية والوحدات المشاركة، والثانية ديناميكية أقحمت خلالها الوحدات المنفذة للتمرين.ووقف التمرين على القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة، ومدى التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية.
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1c/1047939304_81:0:1380:974_1920x0_80_0_0_40c1bc3ab4480ad9ee62f44aa9624814.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, تمرين عسكري
"الصمود 2022"... تمرين ليلي ضخم للجيش الجزائري... فيديو
14:44 GMT 07.06.2022 (تم التحديث: 15:01 GMT 07.06.2022) تابعنا عبر
أشرف رئيس الأركان الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية "الصمود 2022" في مدينة تندوف جنوبي الجزائر.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع أن شنقريحة استمع إلى عرض قدمه قائد القطاع العملياتي الجنوبي في تندوف، تضمن الفكرة العامة ومراحل تنفيذ التمرين، الذي جرى على مرحلتين، الأولى نظرية شارك فيها أركانات القيادات الجهوية والوحدات المشاركة، والثانية ديناميكية أقحمت خلالها الوحدات المنفذة للتمرين.
واضاف البيان: "تابع الفريق بميدان الرمي والمناورات للقطاع، عن كثب مجريات التمرين الذي نفذ ليلا في ظروف قريبة من الواقع، من أجل بلوغ أهدافه، لاسيما فيما تعلق بتدريب القادة على تحضير وتنظيم الأعمال القتالية الليلية، فضلا عن إكساب القادة الخبرة في السيطرة على الوحدات من خلال تحقيق الانسجام والتنسيق والتعاون بين الوحدات والوحدات الفرعية، وتمكين الأطقم من اكتساب مهارات أكثر في التحكم في منظومات الأسلحة، إلى جانب اختبار الجاهزية العملياتية ومدى القدرة على تنفيذ وإدارة الأعمال القتالية الليلية وتقييم مدى القدرة على التنفيذ الناجح للمهام الموكلة في مختلف الظروف".
ووقف التمرين على القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة، ومدى التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية.