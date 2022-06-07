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الصين توجه رسالة إلى أستراليا بشأن "استفزازات بالطائرات العسكرية"
الصين توجه رسالة إلى أستراليا بشأن "استفزازات بالطائرات العسكرية"
دعت الصين أستراليا إلى وقف الاستفزازات الخطيرة، بعد اعتراضها طائرة عسكرية أسترالية في المجال الجوي لبحر الصين الجنوبي. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T07:48+0000
2022-06-07T07:49+0000
الصين
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بكين -سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي، اليوم الثلاثاء: "في 26 أيار/مايو دخلت طائرة دورية أسترالية مضادة للغواصات من طراز"بي-8 أي" المجال الجوي بالقرب من أرخبيل شيشا الصيني (جزر باراسيل) لتنفيذ مهام استطلاعية، واستمرت في الاقتراب من المجال الجوي لأرخبيل شيشا، متجاهلة التحذيرات المتكررة من الجانب الصيني".وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية أن القوات البحرية والجوية التابعة للقطاع الجنوبي للقيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني قامت بتنفيذ عملية التعارف مع الطائرة الأسترالية ثم أصدرت تحذيرا مطالبة بمغادرة المنطقة.وقال إن "الطائرة الأسترالية شكلت تهديدا خطيرا لسيادة الصين وأمنها، وكان رد الجيش الصيني محترفا وآمنا وعقلانيا وقانونيا".ودعا كيفي، كانبيرا إلى "الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الاستفزازية الخطيرة، وتقييد أنشطة قواتها البحرية والجوية بشكل شديد، وإلا فإن البلاد ستكون مسؤولة عن جميع العواقب الوخيمة المترتبة على ذلك".وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الأسترالية بأن طائرة عسكرية صينية اعترضت طائرة أسترالية في المجال الجوي في بحر الصين الجنوبي يوم 26 أيار/مايو، مما عرض سلامة الطائرة الأسترالية وطاقمها للخطر.
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الصين

الصين توجه رسالة إلى أستراليا بشأن "استفزازات بالطائرات العسكرية"

07:48 GMT 07.06.2022 (تم التحديث: 07:49 GMT 07.06.2022)
© AP Photo / Kin Cheungالجيش الصيني
الجيش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Kin Cheung
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دعت الصين أستراليا إلى وقف الاستفزازات الخطيرة، بعد اعتراضها طائرة عسكرية أسترالية في المجال الجوي لبحر الصين الجنوبي.
بكين -سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي، اليوم الثلاثاء: "في 26 أيار/مايو دخلت طائرة دورية أسترالية مضادة للغواصات من طراز"بي-8 أي" المجال الجوي بالقرب من أرخبيل شيشا الصيني (جزر باراسيل) لتنفيذ مهام استطلاعية، واستمرت في الاقتراب من المجال الجوي لأرخبيل شيشا، متجاهلة التحذيرات المتكررة من الجانب الصيني".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية أن القوات البحرية والجوية التابعة للقطاع الجنوبي للقيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني قامت بتنفيذ عملية التعارف مع الطائرة الأسترالية ثم أصدرت تحذيرا مطالبة بمغادرة المنطقة.

وقال إن "الطائرة الأسترالية شكلت تهديدا خطيرا لسيادة الصين وأمنها، وكان رد الجيش الصيني محترفا وآمنا وعقلانيا وقانونيا".

ودعا كيفي، كانبيرا إلى "الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الاستفزازية الخطيرة، وتقييد أنشطة قواتها البحرية والجوية بشكل شديد، وإلا فإن البلاد ستكون مسؤولة عن جميع العواقب الوخيمة المترتبة على ذلك".

وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الأسترالية بأن طائرة عسكرية صينية اعترضت طائرة أسترالية في المجال الجوي في بحر الصين الجنوبي يوم 26 أيار/مايو، مما عرض سلامة الطائرة الأسترالية وطاقمها للخطر.
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