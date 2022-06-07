https://arabic.sputniknews.com/20220607/العراق-طقس-غير-مستقر-ودرجات-حرارة-تلامس-الـ-50-جنوبي-البلاد-1063204405.html

العراق... طقس غير مستقر ودرجات حرارة تلامس الـ 50 جنوبي البلاد

العراق... طقس غير مستقر ودرجات حرارة تلامس الـ 50 جنوبي البلاد

يشهد العراق خلال الأربعة أيام المقبلة طقسا غير مستقر مع عودة الغبار وتغير في درجة الحرارة، التي تلامس الخمسين درجة مئوية في محافظات جنوبي البلاد. 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T08:11+0000

2022-06-07T08:11+0000

2022-06-07T08:11+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

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وقالت هيئة الأنواء الجوية (حكومية)، اليوم الثلاثاء، إن "طقس الأيام المقبلة سيشهد تصاعداً للغبار وانخفاضا في درجات الحرارة"، بحسب "السومرية نيوز".وأضافت أن طقس العراق سيكون خلال هذه الأيام صحوا مع غبار خفيف وستكون درجات الحرارة مقاربة للأيام التي تسبقها مع انخفاض طفيف في الأقسام الشمالية والوسطى من البلاد.فيما تصل درجات الحرارة في محافظات جنوبي البلاد، الناصرية وميسان والبصرة 50 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.من جانبه، قال موقع طقس العرب في توقعاته لدرجة حرارة، اليوم الثلاثاء، في العراق: "سيكون الطقس نهارا حارا وتكون درجة الحرارة العظمى 44°م وهي أقل بـ4°م من يوم أمس".وأضاف: "سيكون الطقس ليلا غائما جزئيا وتكون درجة الحرارة الصغرى 31°م وهي أقل بـ2°م من ليلة أمس".فيما توقع أن يستمر، غدا الأربعاء، تأثير الموجة الحارة على المناطق الجنوبية والشرقية، في حين "يطرأ انخفاض على درجات الحرارة في بقية المناطق مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بكثير، ويكون الطقس حاراً نسبياً في المناطق الغربية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، تزامناً مع ظهور السحب على ارتفاعات عالية فوق بعض المناطق".وأضاف: "تكون درجات الحرارة العظمى حول منتصف الثلاثينيات غربا، وفي بداية الأربعينيات مئوية في المناطق الشمالية، بينما تكون ما بين منتصف ونهاية الأربعينيات في بقية المناطق بما فيها العاصمة بغداد وتلامس الـ50 مئوية في المناطق الجنوبية والشرقية".

https://arabic.sputniknews.com/20220506/العراق-الكشف-عن-موعد-انتهاء-الحالة-الغبارية-للطقس-1061920759.html

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