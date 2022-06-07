https://arabic.sputniknews.com/20220607/الكاظمي-توليت-رئاسة-الحكومة-من-أجل-عيون-العراقيين-1063244292.html
الكاظمي: توليت رئاسة الحكومة من أجل عيون العراقيين
الكاظمي: توليت رئاسة الحكومة من أجل عيون العراقيين
قال مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، إنه تولى رئاسة الحكومة "من أجل عيون العراقيين وحقنا للدماء". 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T20:25+0000
2022-06-07T20:25+0000
2022-06-07T20:31+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اجتمع خلاله بصحفيين أجانب وعراقيين تحدث خلاله عن مجمل الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة، بحسب موقع إذاعة "مونت كارلو" اليوم الثلاثاء.وقال الكاظمي إن جميع الظروف التي تولى فيها السلطة لم تكن مؤهلة للنجاح، مشيرا إلى أن "الشارع كان يغلي والأجواء السياسية مشحونة".وأضاف الكاظمي: "مع ذلك تمكننا من إجراء الانتخابات المبكرة وهو كان مطلبا رئيسيا للشارع أجرينا الانتخابات بنزاهة."أكد الكاظمي أن حكومته تتعرض لهجوم شديد ويتم تحميلها أخطاء وإهمال 18 عاما، معتبرا ذلك ازدواجية وعدم إنصاف.وذكر أن الحكومة أكملت عامين من عمرها في ظروف صعبة، لكنها أنجزت الكثير والبعض كان يريد أن نحل مشكلاتنا بطرق شعبوية.ورأى الكاظمي أن "هناك انسدادا سياسيا في البلاد لكن هذه هي الديمقراطية الفتية لا بد أن تواجهها عراقيل، هذا لا يعني أن نقف أمامها أو نتقاعس عن تأدية دورنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220607/رئيس-الوزراء-العراقي-يتعهد-برفع-الاحتياطي-إلى-90-مليار-دولار-بنهاية-2022-1063232712.html
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أخبار العراق اليوم
الكاظمي: توليت رئاسة الحكومة من أجل عيون العراقيين
20:25 GMT 07.06.2022 (تم التحديث: 20:31 GMT 07.06.2022) تابعنا عبر
قال مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، إنه تولى رئاسة الحكومة "من أجل عيون العراقيين وحقنا للدماء".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اجتمع خلاله بصحفيين أجانب وعراقيين تحدث خلاله عن مجمل الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة، بحسب موقع إذاعة "مونت كارلو"
اليوم الثلاثاء.
وقال الكاظمي إن جميع الظروف التي تولى فيها السلطة لم تكن مؤهلة للنجاح، مشيرا إلى أن "الشارع كان يغلي والأجواء السياسية مشحونة".
وأضاف الكاظمي: "مع ذلك تمكننا من إجراء الانتخابات المبكرة وهو كان مطلبا رئيسيا للشارع أجرينا الانتخابات بنزاهة."
أكد الكاظمي أن حكومته تتعرض لهجوم شديد ويتم تحميلها أخطاء وإهمال 18 عاما، معتبرا ذلك ازدواجية وعدم إنصاف.
وذكر أن الحكومة أكملت عامين من عمرها في ظروف صعبة، لكنها أنجزت الكثير والبعض كان يريد أن نحل مشكلاتنا بطرق شعبوية.
ورأى الكاظمي أن "هناك انسدادا سياسيا في البلاد لكن هذه هي الديمقراطية الفتية لا بد أن تواجهها عراقيل، هذا لا يعني أن نقف أمامها أو نتقاعس عن تأدية دورنا".