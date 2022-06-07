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https://arabic.sputniknews.com/20220607/المغرب-رئيس-الحكومة-يوجه-بسرعة-تنفيذ-مشروع-الحماية-الاجتماعية-ليشمل-جميع-المواطنين-1063239565.html
المغرب... رئيس الحكومة يوجه بسرعة تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية ليشمل جميع المواطنين
المغرب... رئيس الحكومة يوجه بسرعة تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية ليشمل جميع المواطنين
وجه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، بسرعة تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية ليشمل جميع المواطنين. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T18:06+0000
2022-06-07T18:06+0000
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وحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، جاء ذلك خلال اجتماع وزاري مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، اليوم الثلاثاء.وقال رئيس الحكومة المغربية إن هذا المشروع المجتمعي المهم ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف معيشة المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة وبناء الدولة الاجتماعية.كما دعا أخنوش جميع القطاعات الحكومية لتكثيف الجهود وتسريع تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس.ووفقا للبيان، يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على آخر التطورات وفقا للأجندة الزمنية المحددة.
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي

المغرب... رئيس الحكومة يوجه بسرعة تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية ليشمل جميع المواطنين

18:06 GMT 07.06.2022
© Sputnikرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
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وجه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، بسرعة تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية ليشمل جميع المواطنين.
وحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، جاء ذلك خلال اجتماع وزاري مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، اليوم الثلاثاء.
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16:31 GMT
وقال رئيس الحكومة المغربية إن هذا المشروع المجتمعي المهم ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف معيشة المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة وبناء الدولة الاجتماعية.
كما دعا أخنوش جميع القطاعات الحكومية لتكثيف الجهود وتسريع تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس.
ووفقا للبيان، يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على آخر التطورات وفقا للأجندة الزمنية المحددة.
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