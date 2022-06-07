https://arabic.sputniknews.com/20220607/المغرب-يستضيف-الاجتماع-الوزاري-الأول-للدول-الأفريقية-الأطلسية-1063219760.html
المغرب يستضيف الاجتماع الوزاري الأول للدول الأفريقية الأطلسية
المغرب يستضيف الاجتماع الوزاري الأول للدول الأفريقية الأطلسية
يحتضن المغرب، يوم غد الأربعاء في الرباط، أشغال الاجتماع الوزاري الأول للدول الأفريقية الأطلسية، الذي سيعرف مشاركة 21 بلدا مطلا على الواجهة الأطلسية، من بينها... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T12:26+0000
2022-06-07T12:26+0000
2022-06-07T12:26+0000
أخبار المغرب اليوم
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وقالت وزاة الخارجية المغريبة، في بيان نقله مراسل سبوتنيك، إن "هذا الاجتماع سيشكل مناسبة لبلورة رؤية إفريقية مشتركة حول هذا الفضاء الحيوي، والنهوض بهوية أطلسية إفريقية والدفاع بصوت واحد عن المصالح الاستراتيجية للقارة".وأضاف أن "أشغال الاجتماع الوزاري ستتمحور حول ثلاثة مواضيع تتعلق بـ"الحوار السياسي، والأمن، والسلامة، والاقتصاد الأزرق والربط، والبيئة والطاقة".وتأتي هذه المبادرة المغربية، لتؤكد على حرص المملكة المغربية على تحقيق الاستفادة المثلى من القيمة الاستراتيجية للمحيط الأطلسي، ورغبتها في توحيد جهود مجموع البلدان المحاذية للساحل الأطلسي حول مبادئ مشتركة ومصالح متوافقة.وفي إطار التحضير لهذا الاجتماع الوزاري الأول، ينعقد اليوم الثلاثاء، اجتماع لكبار الموظفين.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/وزير-الخارجية-المغربي-أفريقيا-أصبحت-الهدف-الأول-لتنظيم-داعش-والكيانات-الإرهابية-1062096807.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم
المغرب يستضيف الاجتماع الوزاري الأول للدول الأفريقية الأطلسية
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يحتضن المغرب، يوم غد الأربعاء في الرباط، أشغال الاجتماع الوزاري الأول للدول الأفريقية الأطلسية، الذي سيعرف مشاركة 21 بلدا مطلا على الواجهة الأطلسية، من بينها 15 بلدا ممثلا على المستوى الوزاري.
وقالت وزاة الخارجية المغريبة، في بيان نقله مراسل سبوتنيك
، إن "هذا الاجتماع سيشكل مناسبة لبلورة رؤية إفريقية مشتركة حول هذا الفضاء الحيوي، والنهوض بهوية أطلسية إفريقية والدفاع بصوت واحد عن المصالح الاستراتيجية للقارة".
وأضاف أن "أشغال الاجتماع الوزاري ستتمحور حول ثلاثة مواضيع تتعلق بـ"الحوار السياسي، والأمن، والسلامة، والاقتصاد الأزرق والربط، والبيئة والطاقة".
وتأتي هذه المبادرة المغربية، لتؤكد على حرص المملكة المغربية على تحقيق الاستفادة المثلى من القيمة الاستراتيجية للمحيط الأطلسي، ورغبتها في توحيد جهود مجموع البلدان المحاذية للساحل الأطلسي حول مبادئ مشتركة ومصالح متوافقة.
وفي إطار التحضير لهذا الاجتماع الوزاري الأول، ينعقد اليوم الثلاثاء، اجتماع لكبار الموظفين.