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المناورات العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية
المناورات العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية
قالت سيئول إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة نظمتا عرضًا عسكريًا جديدًا للقوة في 7 يونيو/ حزيران الجاري، حيث حلقتا طائرات حربية وشاركت حاملات طائرات وسفن... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T08:56+0000
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фото, صور, وسائط متعددة, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

المناورات العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

08:56 GMT 07.06.2022
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قالت سيئول إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة نظمتا عرضًا عسكريًا جديدًا للقوة في 7 يونيو/ حزيران الجاري، حيث حلقتا طائرات حربية وشاركت حاملات طائرات وسفن بحرية في المناورات، وذلك ردًا على تجارب الصواريخ الباليستية التي أجرتها كوريا الشمالية أخيرا.
© AFP 2022 / South Korean Defence Ministry

هذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، وقدمت من قبل وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سيئول، تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية.

هذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، وقدمت من قبل وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سيئول، تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / South Korean Defence Ministry

هذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، وقدمت من قبل وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سيئول، تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية.

© AP Photo / South Korea Defense Ministryفي هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أبحرت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس رونالد ريغان" (USS Ronald Reagan)، التي تعمل بالطاقة النووية، الثانية من اليسار، وسفينة مروحية الهبوط (LPH) الكورية الجنوبية مارادو، إلى اليسار، خلال تدريبات عسكرية مشتركة في مكان غير معروف، 4 يونيو 2022.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أبحرت حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس رونالد ريغان (USS Ronald Reagan)، التي تعمل بالطاقة النووية، الثانية من اليسار، وسفينة مروحية الهبوط (LPH) الكورية الجنوبية مارادو، إلى اليسار، خلال تدريبات عسكرية مشتركة في مكان غير معروف، 4 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
2/7
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أبحرت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس رونالد ريغان" (USS Ronald Reagan)، التي تعمل بالطاقة النووية، الثانية من اليسار، وسفينة مروحية الهبوط (LPH) الكورية الجنوبية مارادو، إلى اليسار، خلال تدريبات عسكرية مشتركة في مكان غير معروف، 4 يونيو 2022.
© AFP 2022 / South Korea's Joint Chiefs of Staff

هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران الجاري، ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء "يونهاب" في سيئول، تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية، خلال مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية -الأمريكية بالذخيرة الحية التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية.

هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران الجاري، ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء &quot;يونهاب&quot; في سيئول، تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية، خلال مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية -الأمريكية بالذخيرة الحية التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي
3/7
© AFP 2022 / South Korea's Joint Chiefs of Staff

هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران الجاري، ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء "يونهاب" في سيئول، تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية، خلال مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية -الأمريكية بالذخيرة الحية التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية.

© AFP 2022 / South Korean Defence Ministry

هذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، قدمت من قبل وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سيئول تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية.

هذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، قدمت من قبل وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سيئول تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي
4/7
© AFP 2022 / South Korean Defence Ministry

هذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، قدمت من قبل وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سيئول تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية.

© AP Photo / South Korea Defense Ministryفي هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، تبحر حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس رونالد ريغان" (USS Ronald Reagan) التي تعمل بالطاقة النووية، إلى اليمين، وسفينة مروحية الهبوط (LPH) الكورية الجنوبية، مارادو، الثانية من اليسار، خلال مناورات عسكرية مشتركة في مكان غير معروف، 4 يونيو 2022.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، تبحر حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس رونالد ريغان (USS Ronald Reagan) التي تعمل بالطاقة النووية، إلى اليمين، وسفينة مروحية الهبوط (LPH) الكورية الجنوبية، مارادو، الثانية من اليسار، خلال مناورات عسكرية مشتركة في مكان غير معروف، 4 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / South Korea Defense Ministry
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، تبحر حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس رونالد ريغان" (USS Ronald Reagan) التي تعمل بالطاقة النووية، إلى اليمين، وسفينة مروحية الهبوط (LPH) الكورية الجنوبية، مارادو، الثانية من اليسار، خلال مناورات عسكرية مشتركة في مكان غير معروف، 4 يونيو 2022.
© AFP 2022 / South Korea's Joint Chiefs of Staff

هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء "يونهاب" في سيئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية.

هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء &quot;يونهاب&quot; في سيئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي
6/7
© AFP 2022 / South Korea's Joint Chiefs of Staff

هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء "يونهاب" في سيئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية.

© AFP 2022 / South Korean Defence Ministry

هذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، قدمتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سيئول تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية.

هذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، قدمتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سيئول تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي
7/7
© AFP 2022 / South Korean Defence Ministry

هذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، قدمتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سيئول تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية.

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