المناورات العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

© AP Photo / South Korea Defense Ministry في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، تبحر حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس رونالد ريغان" (USS Ronald Reagan) التي تعمل بالطاقة النووية، إلى اليمين، وسفينة مروحية الهبوط (LPH) الكورية الجنوبية، مارادو، الثانية من اليسار، خلال مناورات عسكرية مشتركة في مكان غير معروف، 4 يونيو 2022.