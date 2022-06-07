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https://arabic.sputniknews.com/20220607/الناتو-يرفض-إعطاء-ضمانات-بعدم-نشر-أسلحة-نووية-في-فنلندا-1063226469.html
الناتو يرفض إعطاء ضمانات بعدم نشر أسلحة نووية في فنلندا
الناتو يرفض إعطاء ضمانات بعدم نشر أسلحة نووية في فنلندا
قال مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، كميل غراند، إن الناتو لا يمنح روسيا ضمانات بعدم نشر أسلحة نووية في السويد وفنلندا. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T14:19+0000
2022-06-07T14:19+0000
رصد عسكري
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وأعلن خلال مقابلة مع قناة RTS التلفزيونية السويسرية: "كل دولة لديها الحرية في المجال النووي لقبول أو عدم قبول الأسلحة. نحن لا نتحدث عن وضع قيود".وبحسب المسؤول ، لا يتوقع الناتو "رد فعل قوي" من موسكو على توسع الكتلة في الدول الاسكندنافية.وأضاف: "الروس أنفسهم أشاروا إلى أن هذا (إجراء عسكري) ليس ضروريًا. لا أعتقد أن هذا سيكون له ما يبرره".كما أعرب عن أمله في حل الخلافات بين تركيا وفنلندا والسويد بشأن مسألة عضوية الدولتين في شمال أوروبا في الناتو.وقال: "من المهم مراعاة مطالب أنقرة والجلوس حول طاولة المفاوضات. مشيرا "فيما يتعلق بهلسنكي، يطرح الأتراك المزيد من المطالب السياسية".تحدثت السويد وفنلندا عن إمكانية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ، لكن تركيا منعت عملية النظر في الطلب. وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، إنه استخدم حق النقض (الفيتو) بسبب موقف ستوكهولم وهلسنكي من "حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا.وبحسب وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو ، إن تسوية الخلافات قد تستغرق عدة أسابيع.
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رصد عسكري, العالم

الناتو يرفض إعطاء ضمانات بعدم نشر أسلحة نووية في فنلندا

14:19 GMT 07.06.2022
© Fotolia / Kariochiمقر حلف الناتو
مقر حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© Fotolia / Kariochi
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قال مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، كميل غراند، إن الناتو لا يمنح روسيا ضمانات بعدم نشر أسلحة نووية في السويد وفنلندا.
وأعلن خلال مقابلة مع قناة RTS التلفزيونية السويسرية: "كل دولة لديها الحرية في المجال النووي لقبول أو عدم قبول الأسلحة. نحن لا نتحدث عن وضع قيود".
وبحسب المسؤول ، لا يتوقع الناتو "رد فعل قوي" من موسكو على توسع الكتلة في الدول الاسكندنافية.
وأضاف: "الروس أنفسهم أشاروا إلى أن هذا (إجراء عسكري) ليس ضروريًا. لا أعتقد أن هذا سيكون له ما يبرره".
كما أعرب عن أمله في حل الخلافات بين تركيا وفنلندا والسويد بشأن مسألة عضوية الدولتين في شمال أوروبا في الناتو.
وقال: "من المهم مراعاة مطالب أنقرة والجلوس حول طاولة المفاوضات. مشيرا "فيما يتعلق بهلسنكي، يطرح الأتراك المزيد من المطالب السياسية".
تحدثت السويد وفنلندا عن إمكانية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ، لكن تركيا منعت عملية النظر في الطلب.
وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، إنه استخدم حق النقض (الفيتو) بسبب موقف ستوكهولم وهلسنكي من "حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا.
وبحسب وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو ، إن تسوية الخلافات قد تستغرق عدة أسابيع.
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