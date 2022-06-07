https://arabic.sputniknews.com/20220607/الهند-تختبر-صاروخا-باليستيا-متوسط-المدى-بنجاح-1063197311.html
الهند تختبر صاروخا باليستيا متوسط المدى بنجاح
الهند تختبر صاروخا باليستيا متوسط المدى بنجاح
أكد بيان رسمي هنا أن الهند نجحت يوم الاثنين في اختبار إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من طراز "أجني -4" من ولاية أوديشا الشرقية. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T04:18+0000
2022-06-07T04:18+0000
2022-06-07T04:18+0000
أخبار الهند اليوم
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ولفت البيان إلى أن "الاختبار الناجح كان جزءا من عملية إطلاق روتينية لتدريب المستخدمين تم إجراؤها تحت رعاية قيادة القوات الاستراتيجية".وساعد الإطلاق على التحقق من صحة جميع المعايير التشغيلية وموثوقية النظام.وأكد الاختبار الناجح على سياسة الهند المتمثلة في امتلاك حد أدنى موثوق به من قدرة الردع، وفقا للبيان.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/الهند-ارتفاع-قتلى-سقوط-ح-افلة-في-ممر-جبلي-إلى-22-شخصا-1063146775.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار الهند اليوم
الهند تختبر صاروخا باليستيا متوسط المدى بنجاح
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أكد بيان رسمي هنا أن الهند نجحت يوم الاثنين في اختبار إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من طراز "أجني -4" من ولاية أوديشا الشرقية.
ولفت البيان إلى أن "الاختبار الناجح كان جزءا من عملية إطلاق روتينية
لتدريب المستخدمين تم إجراؤها تحت رعاية قيادة القوات الاستراتيجية".
وساعد الإطلاق على التحقق من صحة جميع المعايير التشغيلية وموثوقية النظام.
وأكد الاختبار الناجح على سياسة الهند المتمثلة في امتلاك حد أدنى موثوق به من قدرة الردع، وفقا للبيان.