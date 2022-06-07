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الهند تختبر صاروخا باليستيا متوسط المدى بنجاح
الهند تختبر صاروخا باليستيا متوسط المدى بنجاح
أكد بيان رسمي هنا أن الهند نجحت يوم الاثنين في اختبار إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من طراز "أجني -4" من ولاية أوديشا الشرقية. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T04:18+0000
2022-06-07T04:18+0000
أخبار الهند اليوم
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ولفت البيان إلى أن "الاختبار الناجح كان جزءا من عملية إطلاق روتينية لتدريب المستخدمين تم إجراؤها تحت رعاية قيادة القوات الاستراتيجية".وساعد الإطلاق على التحقق من صحة جميع المعايير التشغيلية وموثوقية النظام.وأكد الاختبار الناجح على سياسة الهند المتمثلة في امتلاك حد أدنى موثوق به من قدرة الردع، وفقا للبيان.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/الهند-ارتفاع-قتلى-سقوط-ح-افلة-في-ممر-جبلي-إلى-22-شخصا-1063146775.html
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أخبار الهند اليوم

الهند تختبر صاروخا باليستيا متوسط المدى بنجاح

04:18 GMT 07.06.2022
© AFP 2022 / PRAKASH SINGHأقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الهندي
أقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الهندي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© AFP 2022 / PRAKASH SINGH
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أكد بيان رسمي هنا أن الهند نجحت يوم الاثنين في اختبار إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من طراز "أجني -4" من ولاية أوديشا الشرقية.
ولفت البيان إلى أن "الاختبار الناجح كان جزءا من عملية إطلاق روتينية لتدريب المستخدمين تم إجراؤها تحت رعاية قيادة القوات الاستراتيجية".
وساعد الإطلاق على التحقق من صحة جميع المعايير التشغيلية وموثوقية النظام.
صورة أرشيفية لحافلة ساقطة في مهر، الهند 29 يناير/ كانون الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
الهند.. ارتفاع قتلى سقوط حافلة في ممر جبلي إلى 22 شخصا
أمس, 00:45 GMT
وأكد الاختبار الناجح على سياسة الهند المتمثلة في امتلاك حد أدنى موثوق به من قدرة الردع، وفقا للبيان.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس03:56 GMT
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