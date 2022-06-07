https://arabic.sputniknews.com/20220607/اليونان-تعبر-عن-استعدادها-للمساعدة-في-تصدير-الحبوب-الأوكرانية--1063221655.html
اليونان تعبر عن استعدادها للمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية
اليونان تعبر عن استعدادها للمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية
صرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، أن اليونان بالتعاون مع تركيا يمكن أن تساعد في تصدير الحبوب من أوكرانيا. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T13:14+0000
2022-06-07T13:14+0000
2022-06-07T13:14+0000
اليونان
العالم
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تصريحات رئيس الوزراء اليوناني جاءت خلال مؤتمر "النظام الصحي في العصر الجديد"، التي نقلتها وكالة الأنباء المقدونية بأثينا.وتطرق رئيس الوزراء إلى أزمة الغذاء في عدد من دول العالم، مشيرا إلى أن "حوالي 20 مليون طن من القمح عالقة في أوكرانيا ولا يمكن تصديرها إلا عن طريق البحر". وقال ميتسوتاكيس: "تلعب تركيا دورا مهما في البحر الأسود، مثلها مثل اليونان، التي تمتلك أكبر أسطول تجاري. دعونا نلقي نظرة على المناطق التي يمكننا فيها، تحت رعاية الأمم المتحدة، العمل معًا وتقديم الخدمات".أدى الوضع في أوكرانيا والعقوبات واسعة النطاق المفروضة على روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اضطرابات في إمدادات الحبوب، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة غذائية في العديد من البلدان حول العالم. منذ بداية العام، ارتفعت أسعار القمح والذرة بشكل ملحوظ. مخزون القمح، كما لوحظ في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 21 مايو، لن يستمر سوى 10 أسابيع، والوضع أسوأ مما كان عليه في أزمة 2007-2008.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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اليونان, العالم
اليونان تعبر عن استعدادها للمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية
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صرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، أن اليونان بالتعاون مع تركيا يمكن أن تساعد في تصدير الحبوب من أوكرانيا.
تصريحات رئيس الوزراء اليوناني جاءت خلال مؤتمر "النظام الصحي في العصر الجديد"، التي نقلتها وكالة
الأنباء المقدونية بأثينا.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أزمة الغذاء في عدد من دول العالم، مشيرا إلى أن "حوالي 20 مليون طن من القمح عالقة في أوكرانيا ولا يمكن تصديرها إلا عن طريق البحر". وقال ميتسوتاكيس: "تلعب تركيا دورا مهما في البحر الأسود، مثلها مثل اليونان، التي تمتلك أكبر أسطول تجاري. دعونا نلقي نظرة على المناطق التي يمكننا فيها، تحت رعاية الأمم المتحدة، العمل معًا وتقديم الخدمات".
هذا وذكرت السلطات التركية في وقت سابق أن المفاوضات بشأن إنشاء ما يسمى بـ"مركز الحبوب" في اسطنبول تسير بشكل جيد بشكل عام، وقد تبدأ شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وعبر المضائق في المستقبل القريب.
أدى الوضع في أوكرانيا والعقوبات واسعة النطاق المفروضة على روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اضطرابات في إمدادات الحبوب، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة غذائية في العديد من البلدان حول العالم. منذ بداية العام، ارتفعت أسعار القمح والذرة بشكل ملحوظ. مخزون القمح، كما لوحظ في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 21 مايو، لن يستمر سوى 10 أسابيع، والوضع أسوأ مما كان عليه في أزمة 2007-2008.