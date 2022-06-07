https://arabic.sputniknews.com/20220607/اليونان-تعبر-عن-استعدادها-للمساعدة-في-تصدير-الحبوب-الأوكرانية--1063221655.html

اليونان تعبر عن استعدادها للمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية

اليونان تعبر عن استعدادها للمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية

صرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، أن اليونان بالتعاون مع تركيا يمكن أن تساعد في تصدير الحبوب من أوكرانيا. 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T13:14+0000

2022-06-07T13:14+0000

2022-06-07T13:14+0000

اليونان

العالم

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تصريحات رئيس الوزراء اليوناني جاءت خلال مؤتمر "النظام الصحي في العصر الجديد"، التي نقلتها وكالة الأنباء المقدونية بأثينا.وتطرق رئيس الوزراء إلى أزمة الغذاء في عدد من دول العالم، مشيرا إلى أن "حوالي 20 مليون طن من القمح عالقة في أوكرانيا ولا يمكن تصديرها إلا عن طريق البحر". وقال ميتسوتاكيس: "تلعب تركيا دورا مهما في البحر الأسود، مثلها مثل اليونان، التي تمتلك أكبر أسطول تجاري. دعونا نلقي نظرة على المناطق التي يمكننا فيها، تحت رعاية الأمم المتحدة، العمل معًا وتقديم الخدمات".أدى الوضع في أوكرانيا والعقوبات واسعة النطاق المفروضة على روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اضطرابات في إمدادات الحبوب، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة غذائية في العديد من البلدان حول العالم. منذ بداية العام، ارتفعت أسعار القمح والذرة بشكل ملحوظ. مخزون القمح، كما لوحظ في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 21 مايو، لن يستمر سوى 10 أسابيع، والوضع أسوأ مما كان عليه في أزمة 2007-2008.

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