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https://arabic.sputniknews.com/20220607/امرأة-تدعي-الموت-لمنع-كلبها-من-الهروب-فيديو-1063215452.html
امرأة تدعي الموت لمنع كلبها من الهروب... فيديو
امرأة تدعي الموت لمنع كلبها من الهروب... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا لامرأة تلجأ إلى حيلة كلما حاول كلبها ‏الهروب من المنزل.‏ 07.06.2022, سبوتنيك عربي
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وتظهر المرأة في الفيديو المتداول وهي تدّعي الموت، وتسقط مغشيا عليها، لكي تجبر كلبها على البقاء معها، كلما فكر في مغادرة منزلها.
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نادي الفيديو

امرأة تدعي الموت لمنع كلبها من الهروب... فيديو

11:17 GMT 07.06.2022 (تم التحديث: 11:29 GMT 07.06.2022)
© AFP 2022 / CRAIG ALLENكلب
كلب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
كلب
© AFP 2022 / CRAIG ALLEN
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا لامرأة تلجأ إلى حيلة كلما حاول كلبها ‏الهروب من المنزل.‏
وتظهر المرأة في الفيديو المتداول وهي تدّعي الموت، وتسقط مغشيا عليها، لكي تجبر كلبها على البقاء معها، كلما فكر في مغادرة منزلها.
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