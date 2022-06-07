https://arabic.sputniknews.com/20220607/امرأة-تدعي-الموت-لمنع-كلبها-من-الهروب-فيديو-1063215452.html
امرأة تدعي الموت لمنع كلبها من الهروب... فيديو
امرأة تدعي الموت لمنع كلبها من الهروب... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا لامرأة تلجأ إلى حيلة كلما حاول كلبها الهروب من المنزل. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T11:17+0000
2022-06-07T11:17+0000
2022-06-07T11:29+0000
نادي الفيديو
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وتظهر المرأة في الفيديو المتداول وهي تدّعي الموت، وتسقط مغشيا عليها، لكي تجبر كلبها على البقاء معها، كلما فكر في مغادرة منزلها.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
امرأة تدعي الموت لمنع كلبها من الهروب... فيديو
11:17 GMT 07.06.2022 (تم التحديث: 11:29 GMT 07.06.2022) تابعنا عبر
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا لامرأة تلجأ إلى حيلة كلما حاول كلبها الهروب من المنزل.
وتظهر المرأة في الفيديو المتداول وهي تدّعي الموت، وتسقط مغشيا عليها، لكي تجبر كلبها على البقاء معها، كلما فكر في مغادرة منزلها.