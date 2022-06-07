https://arabic.sputniknews.com/20220607/باشاغا-يرحب-ببيان-منطقة-سوق-الجمعة-ويؤكد-حرص-حكومته-على-أمن-طرابلس-وضمان-سلامة-سكانها-1063208186.html
باشاغا يرحب ببيان منطقة سوق الجمعة ويؤكد حرص حكومته على أمن طرابلس وضمان سلامة سكانها
باشاغا يرحب ببيان منطقة سوق الجمعة ويؤكد حرص حكومته على أمن طرابلس وضمان سلامة سكانها
رحب رئيس الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، فتحي باشاغا، بالبيان الصادر عن القيادات الاجتماعية والسياسية والأمنية في منطقة سوق الجمعة. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T08:26+0000
2022-06-07T08:26+0000
2022-06-07T08:26+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وثمن باشاغا، عبر حسابه على تويتر، موقفهم الوطني الشجاع الذي ينبذ العنف ويدعو للسلام بما يكفل بناء دولة موحدة ومستقلة.وأضاف أن "الحكومة الليبية حريصة تماماً على أمن العاصمة وضمان سلامة سكانها، وتتطلع دوماً للعمل المشترك مع حكمائها الذين يمثلون الوجه الحضاري لمدينة طرابلس التي آن لها أن تتحرر من ويلات الفوضى والفساد".وكان أهالي وحكماء منطقة سوق الجمعة في مدينة طرابلس، أعلنوا رفضهم تخوين نائب رئيس جهاز المخابرات العامة مصطفى قدور، مؤكدين دعمهم لبقاء قدور في منصبه نائب لرئيس جهاز المخابرات، وشددوا على أن الوضع السياسي الراهن يهدد بمزيد من التصعيد الانقسام بين أبناء البلاد.وأقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في وقت سابق، عددا من المسؤولين في طرابلس من ضمنهم مصطفى قدور عقب دخول رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إلى العاصمة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
باشاغا يرحب ببيان منطقة سوق الجمعة ويؤكد حرص حكومته على أمن طرابلس وضمان سلامة سكانها
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رحب رئيس الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، فتحي باشاغا، بالبيان الصادر عن القيادات الاجتماعية والسياسية والأمنية في منطقة سوق الجمعة.
وثمن باشاغا، عبر حسابه على تويتر، موقفهم الوطني الشجاع الذي ينبذ العنف ويدعو للسلام بما يكفل بناء دولة موحدة ومستقلة.
وأضاف أن "الحكومة الليبية حريصة تماماً على أمن العاصمة وضمان سلامة سكانها، وتتطلع دوماً للعمل المشترك مع حكمائها الذين يمثلون الوجه الحضاري لمدينة طرابلس التي آن لها أن تتحرر من ويلات الفوضى والفساد".
وكان أهالي وحكماء منطقة سوق الجمعة في مدينة طرابلس، أعلنوا رفضهم تخوين نائب رئيس جهاز المخابرات العامة مصطفى قدور
، مؤكدين دعمهم لبقاء قدور في منصبه نائب لرئيس جهاز المخابرات، وشددوا على أن الوضع السياسي الراهن يهدد بمزيد من التصعيد الانقسام بين أبناء البلاد.
وأقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في وقت سابق، عددا من المسؤولين في طرابلس من ضمنهم مصطفى قدور عقب دخول رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إلى العاصمة.