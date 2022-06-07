https://arabic.sputniknews.com/20220607/بايدن-عدد-ضحايا-الأسلحة-النارية-يتجاوز-قتلى-الجيش-والشرطة-في-عقدين-1063243298.html
بايدن: عدد ضحايا الأسلحة النارية يتجاوز قتلى الجيش والشرطة في عقدين
بايدن: عدد ضحايا الأسلحة النارية يتجاوز قتلى الجيش والشرطة في عقدين
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن عدد ضحايا الأسلحة النارية من أطفال المدارس يتجاوز عدد قتلى الجيش والشرطة مجتمعين. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T20:05+0000
2022-06-07T20:05+0000
2022-06-07T20:10+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك في تدوينة نشرها بايدن، على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، قال فيها إن إحصائيات ضحايا أطفال المدارس الذين لقوا حتفهم بسبب الأسلحة النارية، خلال العقدين الماضيين، تجاوز عدد القتلى من الجنود في العمليات العسكرية والأمنية التي تقوم بها قوات الشرطة والجيش مجتمعين.وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو/ أيار الماضي أكثر من 200 حادث إطلاق نار جماعي كانت حصيلتها مقتل أكثر من 250 شخصا.ويطالب بايدن الكونغرس بتشديد قوانين حيازة السلاح في البلاد، حيث اقترح حظر بيع بنادق هجومية أو رفع الحد الأدنى لسن شراء هذه الأسلحة وتغيير القوانين الحالية التي يدافع عنها الجمهوريون.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/تقرير-مقتل-أكثر-من-250-أمريكا-في-232-واقعة-إطلاق-نار-منذ-بداية-2022-1063026079.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن: عدد ضحايا الأسلحة النارية يتجاوز قتلى الجيش والشرطة في عقدين
20:05 GMT 07.06.2022 (تم التحديث: 20:10 GMT 07.06.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن عدد ضحايا الأسلحة النارية من أطفال المدارس يتجاوز عدد قتلى الجيش والشرطة مجتمعين.
جاء ذلك في تدوينة نشرها بايدن، على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، قال فيها إن إحصائيات ضحايا أطفال المدارس الذين لقوا حتفهم بسبب الأسلحة النارية، خلال العقدين الماضيين، تجاوز عدد القتلى من الجنود في العمليات العسكرية والأمنية التي تقوم بها قوات الشرطة والجيش مجتمعين.
وتابع: "يجب أن نفكر مليا في هذا الأمر ولنسأل أنفسنا عن حجم المذابح
التي يمكن أن نصل إليها حتى يتم تغيير قواعد بيع السلاح".
وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو/ أيار الماضي أكثر من 200 حادث إطلاق نار جماعي كانت حصيلتها مقتل أكثر من 250 شخصا.
ويطالب بايدن الكونغرس بتشديد قوانين حيازة السلاح
في البلاد، حيث اقترح حظر بيع بنادق هجومية أو رفع الحد الأدنى لسن شراء هذه الأسلحة وتغيير القوانين الحالية التي يدافع عنها الجمهوريون.